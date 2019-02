Test: Behringer MS-101 Analogsynthesizer

Roter Klassiker made by Behringer

Auf der Superbooth 2018 zeigte Behringer eine kleine Batterie an Neuauflagen bekannter Synthesizer, neben dem hier bereits ausführlich getesteten und begeisterndem Behringer Odyssey erblickten auch der Drumcomputer Behringer RD-808, die Reinkarnation der berühmten Roland TR-808, sowie der Behringer Pro-1 erstmals das Licht der großen „Anspiel-Bühne“. Interessanter – und bei eingehenderer Betrachtung naheliegender Weise, veröffentlichte das Unternehmen gemeinsam mit diesem auch eine Reproduktion des Roland SH-101.

Wie gewohnt verpasst Behringer dem Behringer MS-101 neben dem Versuch, möglichst nah am Original zu bleiben, auch noch einige zusätzliche Features: Zum einen kommt hier der bereits aus dem Odyssey bekannte Behringer Sequencer zum Einsatz und ersetzt das im originalen Synthesizer implementierte Sequencer- und Arpeggio-Design. Des Weiteren wurde glücklicherweise auch das Batteriefach verbannt, weshalb die ursprünglich seltsam auf der Oberseite positionierten Ein- und Ausgänge auf die Rückseite des Gehäuses weichen konnten.

An dieser Stelle wurde der Behringer MS-101 ebenfalls gehörig aufgestockt, hierzu jedoch später mehr. Die interessanteste und kreativste Addition stellt bei weitem die Möglichkeit dar, die Filtereckfrequenz umfangreich per frei wählbarer Modulationsquelle im Audiobereich modulieren zu können, hier sollte also, was die spektrale Vielseitigkeit des Gerätes angeht, einiges mehr herauszuholen sein als aus dem Original. Beginnen wir jedoch einmal von vorne und rollen ein paar grundsätzliche Fragen auf, die bei Behringers mittlerweile nunmehr utopisch anmutender Produktpalette (gerade in Kombination mit deren Ladenpreisen) mehr oder weniger aufkommen müssen. Also:

Wie um Himmels Willen macht Behringer das?

Im Vorfeld berichteten wir über die Neuauflage von Curtis CEM 3340 und CEM 3320 seitens Behringer, den tot geglaubten und mittlerweile immer spärlicher gesäten VCO- und VCF-Chips, die sich neben den Klassikern von Oberheim und SCI auch in einigen Roland Produkten fanden. In einigen Jupiters, den alten Junos, der MC-202 und, was den VCO angeht, eben auch im SH-101. Ebenfalls dokumentiert haben wir die Entwicklung von Behringers Version des Oberheim OB-XA, in dem beide Chips für umfangreiche Polyphonie gleich jeweils 16 Mal verbaut werden sollen und können.

„Chips“? Denkt sich hier der bewanderte Leser. Klar, gibt’s auch in analog. Bei den Curtis Chips handelt es sich um Halbleiter-Bausteine, die analoge, integrierte Schaltkreise in Miniaturform beinhalten. Und genau diese erstellt Behringer nun in Eigenproduktion.

Seit Behringer beschlossen hat, alte Synthesizer-Klassiker wiederaufleben zu lassen, polarisiert der Markenname mehr als je zuvor. In meinen Augen könnte dieser Umstand doch auch als längst überfällige Revolution des bestehenden und ziemlich festgefahrenen Marktes gesehen werden. Gerade auch mit den Eingenprodukten Crave und Neutron zeigt Behringer den anderen Bigplayern Roland und Korg, was für vielseitige Designs sich für den kleinen Geldbeutel abseits von digital basierten Geräten aus der „Boutique“ mit Vintage-Stempel realisieren lassen. Rücken wir also ab von omnipräsenten Grundsatzdiskussionen und widmen uns dem, worum es eigentlich geht: den Behringer MS-101 zu ergründen und auf Herz und Nieren zu prüfen.

Haptik und Verarbeitung des Behringer MS-101

Erstkontakt MS-101 – fast wie der Echte

Der Roland SH-101 war ein Stück Synthesizer-Revolution, dass Zeit seines Entstehens um 1982 mit dafür verantwortlich war, dass elektronische Klangerzeuger sich immer größerer Popularität erfreuten. Selbstverständlich taten hier auch die anderen Geräte von Rolands damaliger Produktpalette ihr Übriges, auch wenn es ab Markt-Release die eine oder andere Dekade brauchte, bis sie den Status erreichten, denen sie sich heute erfreuen dürfen. Der SH-101 stach jedoch durch seine Visibilität hervor: Mit dem beigelegten Modulations-Griff und einem Gurt ließ sich das Gerät in Kombination mit dem Batteriebetrieb als bühnenfreundliche Keytar betreiben, so tauchte der Synthesizer Mitte des Achtziger in diversen Musikvideos auf. Sein für die Zeit absolut untypisch aus Hartplastik gefertigtes Gehäuse, das es in satten Blau- und Rottönen sowie einem zurückhaltenderen Grauton zu erstehen gab, tat noch sein Übriges für den WOW-Effekt.

Behringer agiert hier ganz pflichtbewusst, entscheidet sich dafür, für den Behringer MS-101 alle Originalfarben anzubieten und legt ebenfalls einen abschraubbaren Griff bei, der sich wie beim echten über die rückseitig verbauten CV-Eingänge namens „Grip“ und „Mod“ mit dem Gerät verbinden lässt. Auf der anderen Seite des Gerätes befindet sich die (ebenfalls abschraubbare) Halterung für den beigelegten Gurt. Angenehm: Möchte man den Synth auf herkömmliche Art und Weise als Tischgerät betreiben, lässt sich ebenfalls diese Halterung komplett entfernen. Dessen Schraubverbindungen befinden sich auf der Gehäuseunterseite, weshalb man die Nicht-Existenz jener bei herkömmlicher Verwendung nicht durch etwaige unansehnliche Verbindungspunkte bedauern muss.

Die Unterseite des Gerätes ist aus Metall gefertigt, das komplette Gehäuse darauf aufbauend aus einem Plastikguss. Behringer orientiert sich hier augenscheinlich eins-zu-eins an den Abmessungen des Originals, aber dem Gehäuse hat man ein geschmackvolles und subtiles Redesign verpasst: Sämtliche Ecken und Kanten wurden leicht abgerundet und gerade der Aufsatz mitsamt allen Bedienparametern, der im Original noch anfälliger für Stoßungen und Kratzer war, kommt hier ebenfalls leicht abgerundet zur Geltung. Noch wichtiger allerdings: Er schließt bündig ab mit der Rückseite des Gehäuses, weshalb auch sämtliche Ein- und Ausgänge auf die Rückseite des Gerätes verbannt werden konnten, natürlich zum kleinen Preis des nicht vorhandenen Batteriefachs. Hier wird man bei „Klampfenbetrieb“ auf der Bühne auf ein langes Netzkabel zurückgreifen müssen.

Schaut man sich den Behringer MS-101 von oben an, so kommt man aus dem Staunen erstmal nicht wirklich heraus: Sämtliche Fader und Potikappen wirken verglichen mit dem Original absolut identisch in Design und Skalierung, selbst die Farbkodierungen der einzelnen Fader wurden absolut akkurat umgesetzt. Auch die Kippschalter aus Aluminium für Glide und Transpose sehen exakt so aus wie beim Original, einzig kommt hier noch ein weiterer dazu, mit dem sich die Frequenz des verbauten LFO x2 oder x4 multiplizieren lässt. Selbst der Pitchbend/Modulation-Joystick sieht nicht weniger als baugleich aus. Über zwei weitere kleinere, im selben Design gehaltene Potentiometer kann man noch den Wirkungsgrad und die Quelle der hinzugefügten Modulation der Filtereckfrequenz wählen, hier dürfte es in Kombination mit dem LFO im Audiobereich zu interessanten klanglichen Ergebnissen kommen. Last but not least kommt mit der beim Original nicht vorhandenen, aber hier implementierten Dreiecksschwingungsform auch noch ein Fader für dessen Lautstärkeeinstellung hinzu.

Was die Haptik der Fader, Potis und Schalter anbelangt, so bekommt man hier, exakt wie beim Original, jene einer Shampooflasche geboten. Das Gerät ist einfach komplett aus Plastik, die Potis haben keine griffige Oberfläche, sondern sind ebenfalls aus glattem Plastik, nichts für Menschen, die beim Musizieren ab und zu zu feuchten Händen neigen (wie bei mir). Die Orientierung am Original ist respektvoll und im Hinblick auf die „Heritage“ und die Vermittlung des „SH-101 Gefühls“ mehr als nur nachvollziehbar, allerdings hätte ich mich trotzdem über griffigere Potikappen gefreut. Diese ließen sich allerdings nach Erwerb des Gerätes auch ohne Aufwand selbst aufstecken.

Die Fader sind prima zu bedienen und sitzen, genau wie die Potis im Übrigen auch, wirklich bombenfest im Gehäuse. Robust ist er, der Behringer MS-101. Das bestätigt sich auch, nachdem man ausdrücklich und rücksichtslos an sämtlichen Ein- und Ausgängen herumgedrückt hat, hier wackelt nichts, aber auch wirklich gar nichts. Auch der verbaute Sequencer, der sich im Odyssey noch recht wackelig anfühlte, sitzt hier perfekt im Gehäuse, nichts klappert, nichts wackelt. Die Druckknopf-Haptik à la Tevion CD-Kassettenradio bleibt allerdings, hier hätte man vielleicht noch ein abdämpfendes Element unter die Knopfreihen packen können, damit wäre der billige Klang bei Betätigung dieser wahrscheinlich schon behoben. Jammern auf hohem (Preis-Leistungs-) Niveau. Ein lustiger Flachs: Fand sich beim SH-101 das rechts untergebrachte Markenlogo durch kleine Punkte realisiert, so wartet der Behringer MS-101 hier mit vertikalen Streifen auf.

Betrachtet man die Rückseite, so bemerkt man, dass Behringer hier alles am Original existierende an Ein- und Ausgängen aufgegriffen hat und durch volles MIDI und zwei schicke CV-Eingänge namens „vcf cv in“ und „ext clk in“ erweitert hat. Beim originalen SH-101 ließ sich der Sequencer per Triggersignal von Drummachines durchsteppen, wodurch sich geniale Techno-Melodien und Bässe erzeugen ließen – das ist mir in diesem Falle leider nicht gelungen. Außerdem gibt es zusätzlich noch einen CV-Ausgang „velocity out“, mit dem sich die Geräte-intern nicht gegebene Velocity des Keyboards rerouten lässt. Doch: Warum nicht den „velocity out“ in den „vcf cv in“ schicken? Und schwupps, hat man einen SH-101 mit Velocity.

Richtig, richtig gut! Dachte ich. Leider scheint der Velocity Out aber nichts anderes als ein weiterer CV-Out der Keyboard-Tonhöhe zu sein, eben wie der normale CV-Out. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch mal Hand angelegt wird. Wie gesagt, ich habe hier wahrscheinlich einen der ersten Zehn stehen. Ebenfalls findet sich noch eine USB-Buchse hinten am Gerät, diese fungiert ebenfalls als MIDI In und Out Schnittstelle. Auch ein Eingang für externe Audiosignale befindet sich noch hinten am Gerät, als Addition zum Original befindet sich selbstverständlich noch ein Lautstärke-Fader für diese neben dem des Rauschgenerators auf der Bedienoberfläche. So weit, so gut. Aber wie spielt das alles zusammen? Widmen wir uns noch kurz dem Aufbau des Gerätes, bevor es in die klangliche Analyse geht.

Der Aufbau des Behringer MS-101

Der SH-101 ist eine recht simple Konstruktion und glänzt eher durch den Sound seiner wenigen einzelnen Komponenten, irgendwo zwischen TB-303 und monophonem Juno klingt das, was aus dem Gerät an klanglichen Informationen herauskommt. Darüber hinaus gilt er als sehr lebendiger Synthesizer, der durch einige lustige Baupatzer wie dem dreipoligen, sehr wackeligen Ein/Ausschalter, genereller Empfindlichkeit, was die Eingangsspannung anbelangt und dergleichen mehr häufig mal die Stimmung verliert. Ich hatte mal ein Gerät im Studio, bei dem man durch das Schütteln dessen ein Vibrato erzeugen konnte. Vielleicht die ungewollte Blaupause des Bewegungssensors? Konnte man den Synthesizer zwar mit Netzteilen zwischen 9 und 12 Volt betreiben, so wurde die Stromspannung intern noch einmal gehörig umgemodelt, um genug Power für den Curtis Chip gewährleisten zu können.

Erst wurde die Eingangsspannung von DC in AC gewandelt und durch einen Transformator geboostet, sodass er die für den Chip mindestens nötigen 14,5 Volt generieren konnte. Da der Curtis ohne diese Spannung nicht funktioniert, ist davon auszugehen, dass Behringer hier genauso oder ähnlich vorgegangen ist. Die Empfindlichkeit, die das Gerät beim Kabelziehen und -stecken sowie sonstigen Dingen, zum Beispiel was die Modulation-Joystick Bedienung anbelangt, an den Tag legt, bestätigen das noch. Gefällt mir sehr. Was die Trigger- und Pitch- sowie die LFO-Sektionen anbelangt, so hat Behringer hier garantiert andere Bauteile verwendet. Der originale SH-101 hatte hierzu bereits einen kleinen Mikrocomputer verbaut, der sich um die Key-Voltages, LEDs und Buttons und deren korrekte Spannungswerte kümmerte, hier hat Behringer ja einen eigenen, vielseitigeren LFO verbaut und auch der eigens entwickelte Behringer Sequencer kommt zum Einsatz. Aufgrund dessen kam noch ein Poti für die Gate-Länge dazu, mit dem man unter Verwendung einer Second-Funktion, also dem Drücken von zwei Knöpfen am Sequencer gleichzeitig, der Sequenz auch einen Swing hinzufügen kann. Ansonsten verweist BEHRINGER aber darauf, dass alle sonstigen Funktionen, Schaltungen und Bauteile exakt dem Original entsprechen.

Der im Behringer MS-101 verbaute VCO ist verglichen mit dem Original, bis auf die noch dazu gekommene Dreiecksschwingungsform, die im Source-Mixer zumischbar ist, identisch. Bei Filter und Envelopes sowie VCA lässt sich das nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Hier kamen im Original eigene Designs der Marke zum Einsatz. Diese sind allerdings ebenfalls relativ leicht zu reproduzieren und werden, wie die Curtis Chips im Übrigen ebenfalls, mittlerweile auch von Drittanbietern angeboten. Der Chip ist die Basis, durch umliegende Transistoren werden die verschiedenen Schwingungsformen sowie der Sub-Oszillator realisiert. Das Filter ist ebenfalls ein IC, welcher aufgrund seiner Vierpoligkeit mit einer Flankensteilheit von 24 dB/Okt wirken kann, dieses findet sich beispielsweise ebenfalls in detaillierterer Konfiguration im Jupiter-6.

Die verbauten VCAs des SH-101 kamen so gut wie in jedem Roland „Vintage“-Gerät zum Einsatz und arbeiteten bis auf die Voice-Chips im polyphonen Juno, hier kamen gleich mehrere dieser Chips auf einmal zum Einsatz, meistens sehr zuverlässig. Ein verbauter Rauschgenerator, ebenfalls in Form eines kleinen ICs, wurde ebenfalls in das Gerät implementiert. Interessanterweise war der SH-101 doch immer und besonders für seine knackigen und einzigartigen „clicky“ Envelopes bekannt, scheint dies die einzige Komponente am Gerät zu sein, die ohne besonderen integrierten Schaltkreis gelöst wurde. Hier findet man beim Original eine große Ansammlung an Transistoren auf der Platine. Wie dem auch sei – mein Versuch, den Behringer MS-101 aufzuschrauben und hineinzuschauen, brach ich nach der 12. Schraube ab. Als mir einfiel, dass ich hier einen von 50 Prototypen stehen habe, wurde mir das dann doch zu riskant und Gewissensbisse packten mich. Über einen schnellen Rundown, gerade was das VCF angeht und ob sich sonst auch an der Topologie des SH-101 orientiert wurde, würde ich mich von Firmenseite sehr freuen (falls ihr mitlest und so etwas überhaupt mit uns teilen wollt…;)). Augenscheinlich definitiv. Auf jeden Fall wurde ja mit der FM noch eine ordentliche Crossmodulation eingeschleift. Doch nun zum Wichtigsten, wie klingt der kleine Rote? Die Voraussetzungen für einen weiteren Erfolg scheinen jedenfalls gegeben.

Klang und Nutzbarkeit des Behringer MS-101

Der Oszillator der Behringer MS-101 profitiert von der neu implementierten Dreiecksschwingung, womit sich dieser gut andicken und „abrunden“ lässt. Er braucht aber wie das Original untenrum einfach ein bisschen Flankensteilheit vom Filter, wenn man mehr Druck möchte. Rolands SH-101 hat einen förmlich darum angebettelt, die Resonanz ein wenig hochzudrehen.

Die Pulsbreitenmodulation der Rechtecktschwingung, so wie diese an sich, klingt extrem authentisch, schön und bei Modulation auch mal schnell sehr „fett“. Sie lässt sich entweder durch die Hüllkurve, manuell am Fader oder mit dem LFO modulieren. Die Bereich des Oszillators geht, auch wie beim Original, von 16′ bis 2′. Durch die Keyboard-Transponierung lässt sie sich aber noch um drei weitere Okavschritte beeinflussen. Das Noise aus dem Rauschgenerator klingt ebenfalls schön und luftig, allerdings vielleicht nicht ganz so „8-bit“ig und blau wie das echte.

Mit den tollen, knackigen Envelopes und etwas FM lassen sich hiermit trotzdem ganz klar als SH-101 zu identifizierende Snarerolls oder HiHats bauen, die wirklich richtig Punch haben. Der wie im Original ebenfalls digitale LFO reicht deutlich in den Audiobereich hinein, hiermit bekommt man sozusagen noch eine weitere FM-Quelle. Mit diesem kann man sowohl Pitch als auch Filter-Modulation, die Pulsbreite und/oder das Vibrato am Joystick modulieren. Und auch die verbaute Envelope triggern, was in Kombination mit dem Sequencer zu interessanten und rhythmischen Ergebnissen führen kann.

Das Filter des Behringer MS-101 hat ordentlich Biss, bis zur Selbstoszillation sozusagen. Mit diesem kann man in Kombination mit der FM, der Resonanz und der bei entsprechender Einstellung der Tonhöhe folgenden Filterfrequenz auch ohne Einsatz des verbauten Oszillators spannende Klänge erzeugen. Die Envelopes packen schnell und sind wie beim Original schön clicky bei schnellen Attacks. Den VCA per Gate zu triggern und eine schnell packende Envelope für den Filter einzustellen, führt zu genialen SH-typischen Acid-Plucks. Er klingt mit den Sub-Oktavierungen und ordentlich Pulsbreitenmodulation wirklich wie ein Echter und macht großen Spaß beim Spielen, hier lassen sich breite und sehr durchsetzungsfähige Sounds erzeugen und das in einer deutlich größeren Diversität als beim SH-101, die sechs verschiedenen FM-Quellen können wirklich einiges.

Der Sequencer bietet 8×8 Steps, es lassen sich Rests/Akzente einprogrammieren und es gibt sogar Speicherbänke für Patterns. Ich wünschte, er ließe sich per Trigger durchsteppen, damit wäre er für mich gemessen am Gerät genial und besser als das Original, weil es schlichtweg mehr Möglichkeiten und längere Patterns gibt. Dazu bräuchte man dann aber auch noch die Möglichkeit, Legato-Steps und Glides einzuprogrammieren. So wie er ist, ist er aber auch ein gutes Tool zur kreativen Soundfindung. Echt cool: Per Druck auf den „Arp“-Knopf aktiviert man ein ebenfalls verbautes „down to up“ Arpeggio.

Der Behringer MS-101 kommt dem SH-101 klanglich wirklich extrem nahe. Beim Behringer Odyssey war ich mir, was die Authentizität gemessen am Original angeht, trotz seines tollen Klanges manchmal etwas unsicher, die originalen Odysseys klangen aber auch alle immer etwas unterschiedlich. Der Behringer MS-101, und das lässt sich mit Sicherheit sagen, ließe sich innerhalb einer Produktion kaum bis gar nicht vom Original unterscheiden. Mit der klanglichen Attitüde des Gerätes hat man einen absoluten Volltreffer gelandet. Ich habe selten, vielleicht sogar noch nie, so einen guten Klon gehört.

