Top News: Behringer RD-808, Analog Drum-Machine

Finaler Prototyp im Video

Soeben wurde ein nettes Video zur Behringer RD-808 Drummachine veröffentlicht. Zum einen hat sich gegenüber dem Prototyp, der auf der Superbooth 18 kurz gezeigt wurde, noch einiges in Sachen Design getan – zum anderen scheint es fast so, als würde die Behringer RD-808 demnächst bald in Produktion gehen. Aber das Interessanteste an diesem Video ist das Ende:

Hier nochmals die News zur Behringer RD-808 von der Superbooth 2018

Sie ist da, die Roland TR-808 Kopie von Behringer, die Behringer RD-808.

Der alte Fuchs (sorry Uli) hat doch tatsächlich nicht geblufft. Im Dezember 2016 stellte Behringer erstmals zwei Platinen-Layouts seiner Community vor, die offensichtlich nur zu einer Roland TR-808 und einer Roland TR-909 Klon gehören konnten.

Damals war die Aufregung groß – und wie üblich bei Behringer-News aus der Synth-Ecke, gab es auch auf AMAZONA.de kontroverse Diskussionen. Als Monate nichts geschah und stattdessen weitere Platinenlayouts von wünschenswerten Produkten namhafter Vorbilder im Web erschienen, rechnete eigentlich niemand mehr damit, dass Behringer tatsächlich die beiden Kult-Boxen als nächstes großes Projekt in der Pipeline hat.

Nun sind fast eineinhalb Jahre vergangen und mit einer fast grandiosen Punktlandung wird nun ein erster Prototyp präsentiert, der auch bereits erste Töne von sich gibt. Was fällt auf?

Die Behringer RD-808 im Fokus

Der Behringer RD-808 ist deutlich größer als die Boutique-Box Roland TR-08, erreicht aber nicht ganz die Ausmaße des Originals. Das Soundkonzept lehnt sich zwar in seiner Grundfunktion ans Original an, kann darüber hinaus aber deutlich mehr. Auch scheint die Beat-Programmierung und Speicherung von Pattern etc. eine andere zu sein als beim Klassiker. Sofort fällt auch auf, dass Dinge wie der große Drehkopf der TR-808 fehlen.

Hier mal zum Vergleich ein Foto vom Original:

Bemerkenswert ist wiederum, dass sich auf der Rückseite der Behringer RD-808 zahlreiche Einzelausgänge befinden, unter anderem auch Trigger-Ausgänge, um externes Analogequipment anzusteuern.

Wo stehen wir denn nun mit dem Prototypen der Behringer RD-808?

Das Teil besitzt eine hochwertige Haptik, das Gehäuse ist aus Metall, die Verarbeitung weckt Vertrauen. Einige Beschriftungen wurden mit der Hand hinzugefügt, wie das folgende Bild zeigt – und auch scheinen noch nicht alle Funktionen zu arbeiten.

Nach meiner Einschätzung dürfte die Behringer RD-808 frühestens zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein – und wie wir das ja vom Behringer Model D her kennen, zunächst wohl auch nur in begrenzter Stückzahl. Trotzdem, was wir hören durften, klang schon sehr überzeugend und so wie man es von Behringer kennt, dürfte auch die Behringer RD-808 preislich extrem spannend werden. Oder anders gesagt: Ist die Behringer RD-808 erst einmal auf den Markt, kann ich mir kaum vorstellen, dass noch jemand die Boutique Roland TR-08 kauft, denn preislich werden die sicher nicht weit auseinander liegen.

Die SPECS der Behringer RD-808

Die 16 berühmten Analogsounds des Klassikers sind alle enthalten

Wie beim Klassiker gibt es nur eine Accent-Spur

Neu: Eine Flam-Funktion

Neu: Endlich eine 808 mit Swing-Funktion

Der Sequencer arbeitet it maximal 64 Steps und verfügt über eine Speicherkapazität von 64 Pattern und 16 Songs

Neu: Ein sogenannter Wave-Designer sorgt für Soundvariationen, die die bisherige Roland TR-808 nicht auf Lager hatte. Dazu gehören individuell einstellbare Attack- und Sustain-Zeiten.

Neu: Offensichtlich gibt es (nicht pro Stimme) einen Dual-Mode Analogfilter mit einstellbarer Cut Off Frequenz und Resonanz.

Wie beim Original können die Sounds auch über 11 Einzelausgänge abgenommen werden.

Neu: Endlich gibt es auch einen Stereoausgang – zusätzlich!

Neu: Klar, endlich MIDI und USB als Schnittstellen für eine moderne Studioanbindung inklusive diverser Sync-Optionen

Neu: Solo Track und Mute Funktion, wie es sich für eine moderne Groovebox gehört

3 Trigger-Outputs

Das Team von Behringer hat offensichtlich über den Tellerrand geblickt und einiges an Features integriert, die deutlich über die Möglichkeiten der Roland TR-808 hinausgehen. Hut ab! Wenn es Pete Sadler und seinem Team nun auch noch gelingen sollte, die Behringer RD-808 bis Weihnachten in den Läden zu haben, sollte dem nächsten großen Erfolg von Behringer nichts mehr im Wege stehen.

Die ersten YT-Videos zur Behringer RD-808:

Und auch unsere Freunde von Musotalk haben schon ein Video produziert :-)