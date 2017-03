Test: Mixars Duo, DJ-Mixer

Im direkten Vergleich der beiden Platzhirsche auf dem DVS-Markt – ja, Traktor und Serato – klaffte im Serato-Ökosystem auffällig lange eine Lücke, die seitens Native Instruments längst geschlossen wurde: der günstige 2-Kanal-Battlemixer mit Soundkarte und MIDI-Steuerelementen. Erst jetzt, fast vier Jahre nach Markteinführung des Traktor Kontrol Z2, ist der Anfang 2016 vorgestellte Mixars Duo erhältlich, der den all-in-one Einstieg in die Welt der Serato-Scratch-Mixer erstmals in den dreistelligen Eurobereich verlegt. Wenn auch nur sehr knapp, denn mit einem aktuellen Straßenpreis von 999 Euro liegt der Mixars Duo deutlich (gut 400 Euro) über dem Z2. Interessanter ist aber die Frage, wie er sich im direkten Vergleich mit den akzeptierten Standards der Battlemixer für Serato-DJs schlägt. Was hat der Duo dem Pioneer DJM-S9 (rund 550 Euro teurer) und dem Rane Sixty-Two (mit gut 2.200 Euro mehr als doppelt so teuer) entgegenzusetzen?

Die Grundbedürfnisse sind auf den ersten Blick gedeckt. Der Mixars Duo hat zwei schaltbare Eingangskanäle, einen Mini Innofader als Crossfader (die Linefader sind herkömmliche Fader), pro Kanal ein analoges, nicht konfigurierbares Hoch-/Tiefpassfilter, vier farbig beleuchtete Pads zur Softwaresteuerung, einen voll killenden 3-Band-EQ sowie Bedienelemente für Library, Software-Effekte und Loop-Funktionen. Eingebaute Effekte gibt es nicht, ebenso wenig ein Display für Zusatzinformationen. Die Soundkarte des Mixars Duo kommuniziert nur mit einem Rechner, nahtloses Umschalten zwischen zwei Computern bleibt den höherpreisigen Mitbewerbern vorbehalten. Dafür dient der Duo auch als USB-2.0-Hub und kann z.B. zwei zusätzliche Controller mit dem Computer verbinden – oder einfach das Smartphone aufladen. In der Box liegen neben dem Mixer ein Strom- und ein USB-Kabel sowie ein derart sparsames Handbuch, dass man direkt den Quick Start Guide von der Serato-Website herunterladen sollte – und zwar HIER

Einen Satz Timecode-Platten sucht man vergeblich.