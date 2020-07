Die richtige WEISSheit für Console 1 User?

Mit der Weiss Gambit Series For Console 1 bringt Softube die Schweizer Edelmarke Weiss für einen vergleichsweise kleinen Betrag alle Studios mit Softubes Controller Console 1. Den Test zur Console 1 bzw. dem zweiten Modell Console 1 Fader ihr hier:

Die hier getestete Erweiterung basiert auf dem Weiss EQ1 sowie dem Weiss DS1, ist also keine 1 zu 1 Nachbildung. Für aktuell 185,- Euro (Summer Sale bis 31.07.2020) ist der Weiss Channelstrip derzeit zu erstehen, da riskieren wir natürlich einen genaueren Blick.

Erster Eindruck und Vorbild der Gambit Series

Auch Softube hat nun eine zentrale Software zum Installieren von Plugins und Updates, zwar noch im Beta-Stadium, aber Softube Central tut, was es soll. Die Weiss Gambit Series for Console 1 läuft in allen Sequencern und Hosts, die auch Console 1 beherbergen können, hier gibt es also keine Überraschungen. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserem Console 1 Mk2 Test.

Wer sich ein wenig mit der Hardware von Weiss auskennt, wird sich fragen, wie Softube in der Weiss Gambit Series for Console 1 die sieben EQ-Bänder des EQ1 in der Console 1 untergebracht hat. Die Antwort ist: gar nicht.

Man hat den EQ auf vier Bänder (plus High-Cut und Low-Cut) reduziert. Wem die anderen drei Bänder fehlen, müsste die Console 1 entsprechend also zweimal insertieren. Das finde ich zwar etwas „fuddelig“, weil man sich dann schnell mal mit der Instanz vertut, aber es geht. Alternativ kann auch über die Anschaffung der nativen Version des EQ 1 nachgedacht werden. Allerdings ist der siebenbandige EQ mehr als doppelt so teuer wie die Gambit-Serie: Mit knapp 550,- Euro Listenpreis ist man dabei. Zur Einordnung: Die original DSP-Hardware von Weiss belastet das Budget mit deutlich jenseits der 6.000,- Euro.

Die Dynamik-Sektion weicht leicht vom Vorbild Weiss DS1 ab, denn es mussten die Parameter auf die Console 1 angepasst werden. Der Parameter „Drive“ erscheint bei Weiss hier wenig sinnvoll. Bisher wurden mit den Console 1 Emulationen von Vintage-Gear angesteuert. Bei den DSP-basierten Effekten (wie denen von Weiss) scheint dieser Parameter nicht angebracht. So wurde Drive kurzerhand in ein Pre-Gain für den Limiter umfunktioniert. Auch der Charakter ist beim Vorbild nicht schaltbar, jedoch haben die Entwickler von Softube zu dem Original-Charakter noch zwei weitere spendiert. Mir gefällt das Original allerdings eindeutig besser.

Wer den DS1 als natives Plugin nutzen möchte, wird mit knapp 550,- Euro (Listenpreis) zur Kasse gebeten. Alternativ ist für ca. 300,- Euro (Listenpreis) ein „einfaches“ Weiss Compressor/Limiter-Plugin erhältlich. Wer sich die Hardware-Version des Weiss DS1 ins Studio stellen möchte, ist mit fast 10.000 Euro dabei, da ist das Plugin erschwinglicher, beide.

Unser Testsignal, ein Drumloop (hier vollkommen unbearbeitet):

Hier der Drumloop im Limiter. Zunächst mit der originalen Charakteristik des DS1, danach mit den Varianten, die Softube hinzu entwickelt hat:

In der Praxis

Kurz gesagt: Die Weiss Gambit Series For Console 1 macht, was sie soll und das verdammt gut. High-Cut und Low-Cut sind für mich hier nicht ganz so interessant, da die Flankensteilheit nicht einstellbar ist. Auch etwas schade ist, dass der Q-Faktor der Bässe und der Höhen nicht regelbar ist. Dafür lässt sich bei den beiden mittleren Frequenzbändern der Q-Faktor von 0,2 bis 650 (sic) schalten. Damit sind sehr, sehr feine Bearbeitungen möglich, gerade wenn bspw. einzelne Störgeräusche entfernt werden sollen.

Die meisten EQs geben dem Signal einen eigenen Klang mit auf den Weg, nicht so der Weiss EQ, er bleibt unaufdringlich und (weitgehend) neutral, auch bei extremeren Einstellungen. Gegen einen EQ mit eigenem Sound spricht natürlich nichts, wer allerdings eine neutrale Klangregelung braucht oder mag, ist hier richtig.

Der Kompressor bietet ebenso eine große Parameter-Reichweite. So sind Ratios bis 1.000:1 möglich. Auch eine Attack-Zeit von 0,02 ms (20 µs) ist möglich. Als Knee ist der Kompressor fix auf Soft-Knee geschaltet, damit wird die Kompression deutlich „weicher“ und nicht mehr so auffällig. Somit kann man Transienten erzeugen oder auch mit dem Weiss glätten oder gar künstliche Transienten erzeugen, sehr schön.

Ein Sprecher, bearbeitet mit dem Channelstrip. Zuerst unbearbeitet, dann eine „Telefonstimme“, dann eine reguläre Sprachbearbeitung:

Die Drumloop, hier mit dem ganzen Weiss Gambit bearbeitet: