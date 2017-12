Top News: Arturia V-Collection 6 mit DX7, Buchla und Fairlight

Nee, vollkommen okay. Hab das auch nicht als Angriff gewertet. Man kann ja im www nicht wissen, wie das Gegenüber seine Tracks so schraubt. Hardware ist schon was Schönes und in dieser Hinsicht auch stressfreier, definitiv.

Bei umfangreicheren Produktionen, in denen du dann aber noch mit anderen Instrumenten, Vox etc. zu tun hast, den Mist dann auch noch im Alleingang mischen willst, kommste aber heutzutage natürlich aus vielerlei Gründen nicht um die rechnergestützte Komplettproduktion drumrum. Als Alleinkämpfer lässt sich das in dem Umfang nicht anders realisieren. Das wäre sonst eine Materialschlacht, an der du ewig dran sitzt, die sehr viel Zeit und Geld verschlingt. Und wenn man ehrlich ist – und eben spieltechnisch nicht der Versierteste und der Supervirtuose ist – ist diese Lösung auch einfach die Beste.

Und, um die Kurve wieder zum ursprünglichen Thema zu kriegen, insofern ist es dann auch relevant, dass du nicht noch in der Produktion diese Nebenkriegsschauplätze in Sachen Ressourcen ausfechten musst und nach 3 oder 4 Spuren schon bouncen oder freezen musst.