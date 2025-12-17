Korg iWavestation für iPad und iPhone nun mit AUv3-Kompatibilität

iWavestation iOS-App nun mit AUv3-Unterstützung

Nach dem Update der iM1-App mit AUv3-Kompatilität haben Korg nun die iWavestation mit Version 1.2.0 in ein neues Zeitalter gebracht und mit AUv3-Kompatiblität ausgestattet. Damit lässt sich die iWavestation nun in jeder iOS-DAW wie Logic für iPad, Garageband, Cubasis oder Drambo als Plug-In intergrieren.

Dafür wurde die Unterstützung für Audiobus / das veraltete Inter-App-Audio-Format gestrichen, was wohl heutzutage aber kaum noch jemand vermissen wird.

Der Kauf der iWavestation-App schaltet auch in Korg Gadet das äquivalente Gadget Milpitas frei.

An der sonstigen Funktion der App hat sich aber nichts geändert. Wer mehr wissen will, hier der Test zur Standalone-Version: Test: Korg iWavestation Synthesizer, iOS-APP

Korg beiweisen weiterhin einen lobenswerten Langzeit-Support für iOS, denn die Überführung einer Standalone-App in das AUV3-Plug-In-Format ist keineswegs trivial und verlangt oftmal ein komplettes Re-Design.

Die iWavestation auf dem iPad hat ein komplett überarbeitetes Interface gegenüber der Hardware und dem Korg Legacy Collection Waveatation-Plugin, u.a. mit farbkodierten Wavetables und das Interface wurde vollends auf das Touch-Interface angepasst.

Die App kann alles, was die Wavestation bzw. das KLC Plug-in kann. Es werden ebenfalls alle originalen Sounds in 18 Cartriges mitgeliefert. Weitere Cartridges werden als In-App-Käufe angeboten. Leider stehen auch weiterhin nur 3 User-Cartridges zur Vefügung.

An dieser Stelle sei als Ergänzung für Interessenten der iWavestation unser GREEN BOX Report zur original Korg Wavestation empfohlen, den ihr HIER findet. Ebenfalls interessant, der AMAZONA.de-Test zur DAW-Plug-in-Version der KORG Wavestation, den ihr HIER findet.

Das Update ist für Besitzer der älteren Version ab sofort kostenlos im Apple-App-Store verfügbar.

Die App kostet aktuell 17,99 Euro, der Normalpreis liegt bei 34,99,- Euro