TopNews: Roland Cloud präsentiert JV-1080 Plugin

Ich finde die Kanabis Cloud sehr gut! Damit lässt auch noch so übler Klang deutlich verbessern. Okay die Roland Cloud klingt auch nüchtern betrachtet sicher sehr gut. Aber ohne gedeckten Konto wird dir schnell der Strom abgestellt. Pfaff das wars. Und ja wenn yamaha , Korg und Behringer(special Angebot 0,01 Cent pro gespielten Ton) kassieren ist das doch nur fair. Klänge durchzappen ist kostenlos!

Vielleicht kommt Gibson bald mit der Les Pauli cloud, bei der man mit jeder xbeliebigen Gitarre den Sound in eine Paula online in Echtzeit umwandeln kann. Mit der Gibson Transformation Software kein Problem, und einzelne Töne kosten 0,003cent bending 0,007 cent und dive bomb 3 cent wegen des hohen technischen Anforderungen an die Server. Das Signal kann dann an Kemper weitergegeben werden und wird pro im Sekunden takt (Telecom Erfindung) abgerechnet. Auch Marshall Engl und Bugera sind an der Gitarren claud interessiert. Auch für Schlagzeuger gibt es bald was, online Edrums……