Wirkungsvoller Staubschutz im Tonstudio

Staub im Tonstudio. Was hilft?

ANZEIGE

Staub im Tonstudio

Er setzt sich in alle Ritzen, bringt Fader zum Kratzen und macht aus Porn-Gear graue Schmutzfänger: STAUB.

Vielleicht ein Grund, warum viele Tonstudios auf gedämpftes Licht setzen. Im blauen Schimmer meiner indirekten LED-Stripes fällt der Staub kaum auf, schalte ich hingegen das Putzlicht an, wird aus der schummrigen Lounge ein Ort des Grauens. Staub, wohin das Auge blickt.

Und ganz fies, wenn meine schadenfreudige Mitbewohnerin mit dem Zeigefinger Spuren in den Staub zeichnet. Also was tun?

OK, das Licht auslassen, wäre eine Möglichkeit. Die Vogel-Strauß-Methode „Kopf in den Sand stecken“ hilft nur leider den Geräten nicht weiter. Man sieht den Staub zwar dann nicht mehr, aber wird ihn früher oder später hören. Vor allem Geräte mit Fadern und Potis sind besonders anfällig für den winzigen Schädling.

Abstauben, staubwischen und staubsaugen

Wer Teppiche im Studio hat, sollte auf jeden Fall regelmäßig staubsaugen. Dazu gehören auch die Polster von Sesseln und Couchen. Bei jedem Gang durchs Studio wird vom Boden und den Sitzgelegenheit feiner Staub aufgewirbelt und legt sich erneut auf die geliebten Instrumente und Mixer. Wer glatte Böden besitzt, kommt um das feuchte Wischen des Bodens nicht herum. Na dann mal auf zum Putzeimer und Wischmob.

Und zu guter Letzt ist das Staubwischen zu nennen. In der Regel geschieht das mit dem berühmten Staublappen. Doch hier ist Vorsicht angesagt. Der klassische Staublappen ist zum einen nicht geeignet, um zwischen schmalen Reihen von Knöpfen und Fadern den Staub tadellos aufzunehmen, zum anderen schiebt er den Staub eher vor sich her und nicht selten hinein in die Öffnungen besagter Fader-Kanäle.

Und hier kommen wir schon zum ersten Produkt, das hier Abhilfe schaffen könnte:

Befaco Synth Duster

Der Befaco Synth Duster war ehrlich gesagt die große Überraschung bei meinen Tests. Zunächst weckten die Produktabbildungen im Online-Shop eher mein Misstrauen, doch schon bei den ersten Tests war ziemlich schnell klar: „This one is doing the Job!“

ANZEIGE

Die feinen, aber stabilen Haare des Befaco kommen wirklich zwischen die kleinsten Zwischenräume von Mischpulten und Synthesizern. Und tatsächlich landet der Staub nicht in den Ritzen der Fader-Kanäle wie bei einem gewöhnlichen Staublappen. Die antistatischen Härchen nehmen nämlich den Großteil des Staubs auf.

Ich war wirklich begeistert. Für 14,- Euro ein wirklich sinnvolles Produkt, das mehr hält, als es zunächst den Anschein hat.

Gator GKC Stretchhauben für Keyboards

Sind wir mal ehrlich, Synthesizer kommen und gehen. Deshalb hat mir die Stretchhaube von Gator gleich von Anfang an zugesagt. Es gibt sie in zwei Größen: für 88er-Tastaturen und für 61/76er Tastaturen.

Die Verarbeitung ist ausgezeichnet und die Elastizität enorm. Ich habe mal einen E-Mu Emax mit aufgesetztem Mixer damit umspannt. Das ging absolut problemlos. Die Haube war in der Größe eines Taschenbuchs zusammengefaltet und wurde von mir nach dem Auspacken sofort verwendet und fotografiert. Daher die Falten. Ich bin mir aber sicher, dass diese im Laufe der nächsten Tage gänzlich verschwinden werden.

Über einen Gummizug im Saum lässt sich die Haube auch noch straffen. Für ca. 15,- Euro kann ich auch die Gator-Stretchhaube uneingeschränkt empfehlen. Und NEIN, ich habe sie nicht gewaschen und kann auch keine Auskunft dazu geben – zumindest jetzt noch nicht. Lasst uns in über diesen Punkt in einem Jahr nochmals reden.

Thomann Mixer Stretch Dustcover

Für Mischpulte, meine geliebten Drumcomputer und Grooveboxen bietet sich das Thomann Mixer Stretch Dustcover an. Ich habe das Teil z. B. eingesetzt, um meine AKAI MPC-60 zu schützen.

Das hat von der Größe sehr gut geklappt. Auch mein Mackie Mixer 1604 dürfte hier wunderbar drunter passen. Das Stretch-Material ist dem der Gatos-Hauben sehr ähnlich. Und auch der Gummizug am Bund ist hier vorhanden. Das THOMANN-Branding ist sicher nicht jedermanns Geschmack, da hätte ich mir persönlich auch eine neutrale Variante gewünscht. Dafür passt auch hier der Preis. Für 10 Euro hält man sich seinen Liebling staubfrei.

Einziges Problem: Für kleinere Produkte wie ein Elektron Octatrack oder eine Roland TR-8S ist das Teil einen Tick zu groß. Das klappt zwar auch damit, aber der Stoff umhüllt dann das Produkt, spannt sich aber nicht mehr.

Für jede Art von Spezialanwendung gäbe es dann den Victory-Shop, den ich euch nun vorstelle:

Staubschutzhauben von „Victory, under Cover“

Für einen Minimoog habe ich definitiv nichts im europäischen Handel gefunden. Schon gar nicht für einen Minimoog, dessen Panel aufgeklappt wäre. Dann stolperte ich über den Victory Shop aus Slowenien und bestellte ein paar Probeexemplare für Minimoog, Moog One und Jupiter-4.

Im Gegensatz zu den Stretchhauben verfügen die leichten Stoffhauben von Victory über keinen Gummizug. Sie liegen also nur auf den Keyboards. Im Studioalltag kein allzu großes Problem.

Es gibt die Victor-Hauben in unzähligen Standardgrößen für ca. 30,- Euro. Maßanfertigungen liegen dann eher in der 40,-Euro Region. Als Standards gibt es die Hauben auch für Mischpulte, Lautsprecher und vieles mehr. Als Maßanfertigung schickt man einfach die Wunschmaße an Victory und erhält ein Angebot.

Der verwendete Stoff wird nicht nur in vielen verschiedenen Farben angeboten (ich habe nur blau bestellt), sondern auch in einem transparenten Kunststoff (habe ich nicht ausprobiert).

Ihr seht schon auf den Bildern: Die klassische Keyboard-Passform wie im Beispiel Moog One funktioniert tadellos, während der Minimoog doch ein wenig improvisiert daher kommt. Ich beschwere mich aber nicht, da er dennoch seine Aufgabe erfüllt.

Das eigentliche Manko könnte für viele aber der Preis sein. Mit 30,- Euro für die Standardvarianten liegt man bereits doppelt so hoch wie die Stretch-Versionen von Gator oder Thomann. Auf der Haben-Seite stehen die tollen Farben und die Möglichkeit, eine individuelle Passform herstellen zu lassen.

Decksaver Kunststoffdeckel

Seit einigen Jahren sind passgenau transparente Kunststoffdeckel in Mode gekommen. Besonders hervorgetan hat sich in diesem Segment die Firma „Decksaver“, die ihre Produkte in großer Anzahl für viele aktuelle Produkte anbietet. Die Decksaver Deckel sind aus einem transparenten, dicken Kunststoff gefertigt. Sie lassen sich also nicht zusammenfalten und in einem Schubladen verstauen.

Der Decksaver-Staubschutz ist aber nicht ganz billig. Für meinen Eavestate hätte ich für den Decksaver 65,- Euro berappen müssen. Mir persönlich war das zu kostspielig – aber das muss letztendlich jeder selbst beurteilen.

Die Vorteile sind hingegen nicht von der Hand zu weisen. Der Decksaver passt sich perfekt der Form des jeweiligen Produktes an und verdeckt nicht den Blick darauf. Der Nachteil: Der Staub wird auf den Deckeln nicht weniger zu sehen sein als auf den Keyboards selbst. Klar kann man die Deckel abwischen. Aber wie wir alle aus Erfahrung wissen, wird der Kunststoff mit der Zeit matt und bekommt viele feine Kratzer durch das ewige Wischen. Die oben genannten Stoffhauben schüttelt man einfach im Freien aus und kann sie sofort wieder einsetzen – noch dazu passen die Stoffschutzhauben universell auf viele ähnliche Produkte, während der Decksaver seinen Zweck verliert, wenn besagtes Keyboard nicht mehr vorhanden ist.