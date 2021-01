Behringer macht eine Umfrage zu einem Moog SL-8 Klon

Rarer Prototyp im Visier

Der polyphone Synthesizer SL-8 von Moog ist ziemlich unbekannt, da es von ihm nur Prototypen gab und das Projekt vom Yamaha DX7 noch vor der Einführung aus dem Markt gekegelt wurde. Behringer zeigt auf Facebook einen Entwurf, wie ein geklonter SL-8 aussehen könnte.

Der Entwurf wurde von einen „Customer“ eingeschickt, trägt aber bereits ein Behringer-Logo. Wie konkret sind also die Gedanken bereits in diese Richtung gediehen? Die Oberfläche des Entwurfs zeigt alle Elemente des Originals, die jedoch etwas anders angeordnet sind. Kleine Abweichung sind zum Beispiel bei den ADSR-Hüllkurven auszumachen, aber es ist ja nur eine „Skizze“.

Es gab ja schon in der Vergangenheit solche Umfragen, um die Fan-Reaktion zu testen. Wobei man sich fragt, ob jeder, der „Ja!“ schreit auch ein potentieller Käufer ist.

Interessant in diesem Zusammenhang ist ein anderes Posting von Behringer. Dort wurde in einer Mitteilung zum OB-Xa mitgeteilt, dass die Entwickler während der letzten drei Jahre eine modulare ARM-basierte Control-Plattform für polyphone Synthesizer entworfen haben. Dies soll die Grundlage dafür sein, dass man Synthesizer nun deutlich schneller entwickeln kann. Weiter heißt es: „2021 will be a very exciting year with many great instruments in the pipeline – even digital and hybrid synths“.

Zurück zum SL-8. Dieser 8-stimmige Synthesizer wurde seinerzeit von Moog als günstige Alternative zum Memorymoog konzipiert, die wesentlich stabiler als der große Bruder funktionieren sollte. Die Klangerzeugung ist mit einem DCO, Sub, Noise, Tiefpassfilter, zwei Hüllkurven und Chorus im Kern recht übersichtlich, hat aber mit einem Variable Harmonic Multiplier für eine modulierbare Obertonstruktur seine besondere Eigenheit und verfügt über einen Sequencer / Arpeggiator sowie Speicherplätze. Es sollte ein Konkurrent zu Korg Polysix, Roland Juno-60 und Sequential Prophet-600 werden, wobei Letzterer bekanntermaßen die Vorlage für Behringers Pro-800 ist.

In unserer Blue Box-Story zum Memorymoog fand das originale SL-8 bereits eine kurze Erwähnung.

Es ist zu früh, um hier etwas zu vermuten, doch die frühen Spekulationen wie beim OB-Xa oder VCS 3 wurden schließlich irgendwann auch zu konkreten Produkten. Was denkt ihr? Wird es einen Behringer SL-8 geben?

Hier noch der Verweis auf den Status-Report zu allen bekannten Behringer Synthesizer-Projekten.