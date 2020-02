Blue Box: ARP 1601 analoger Step-Sequencer

Der liebste Spielgefährte für den ARP 2600

Der ARP 1601 Sequencer ist ein absoluter Klassiker. Zu seinen Nutzern zählen Musiker und Bands wie The Who, Filmemacher und Komponist John Carpenter, DAF, Vince Clarke, der Ultravox-Keyboarder Billy Currie, Klaus Schulze, 808 State, der Ambient-Künstler Steve Roach und Jean-Michel Jarre. Der ARP 1601, der 1976 auf den Markt kam, war immer schon die kongeniale Ergänzung zum ARP 2600. Denn dieser bietet mit seinem halbmodularen Aufbau jede Menge Eingriffpunkte für die Steuerspannungen des Sequencers, die dieser an seinen zahlreichen Outputs freigiebig zur Verfügung stellt. Die Neuauflage des ARP 2600 durch Korg sowie der angekündigte Klon von Behringer haben auch das Interesse am ARP Sequencer 1601 neu geweckt. Das Original ist nach wie vor sehr gefragt und wird selten unter 2000,- Euro angeboten. Der solidere Nachfolger ARP 1623 (ohne Holzseitenteile) aus der schwarz-orangenen Periode ist sogar noch gesuchter und kostet entsprechend mehr.

ARP 1601 Sequencer – der Klon

In letzter Zeit lese ich immer wieder Nutzerkommentare auf den einschlägigen Synthesizerportalen mit dem Tenor: „Wäre doch schön, wenn auch der ARP Sequencer wieder neu aufgelegt würde.“ Dabei gibt es ihn längst: Allerdings als DIY-Projekt. Und wenn man wie ich mit einem eher überschaubaren Talent im Löten ausgestattet ist, muss man entweder einen versierten Elektroniker mit dem Zusammenbau beauftragen oder aber warten, bis ein Gerät auf dem Gebrauchtmarkt angeboten wird.

Wer sich für diesen Klon, die Baupläne und verschiedenen Revisionen interessiert, kann sich auf der Website des den AMAZONA.de-Lesern wohlbekannten DSL-man informieren. Dort findet man auch als Download das Original-Benutzerhandbuch zum ARP 1601 Sequencer sowie einen Blanko-Patch-Chart.

Ein Tonstudio auf ehemaligem Stasigelände

Im Juni 2019 stand ein ARP 1601 Klon in den Kleinanzeigen. Als ich das Gerät in Berlin-Lichtenberg auf dem Gelände der ehemaligen Stasizentrale in der Normannenstraße abhole, kommen in mir Erinnerungen hoch. Hier hatte ich im Januar 1990 mit einem Monstrum von Mobiltelefon, das wohl an die 20 kg wog, live für RIAS Berlin berichtet: DDR-Bürger stürmten damals das Gebäude, um die Vernichtung von Akten durch Mitarbeiter der Staatssicherheit zu verhindern.

In einem der zahlreichen Nebengebäude befindet sich heute ein kleines Studio, das gleichzeitig als technische Bastelwerkstatt dient. Da steht natürlich der TTSH – quasi die Bewährungsprobe für jeden gestandenen Synthesizer-Bauer. Außerdem ein fast komplett montierter Pro-One Klon „PRO 2021“. Überall Plastikcontainer aus dem Baumarkt, randvoll mit roten Leiterplatten für Logan Solomons „Enigma“-Projekt. Der Verkäufer gehört zum erlauchten Testerkreis für diese ARP 2600 Nachschöpfung.

Beeindruckende Größe und frisch kalibriert

Der ARP Sequencer Klon entspricht in Größe, Ausstattung und wohl auch im Platinendesign im Wesentlichen dem Original. Im Inneren verrichten Widerstände und Transistoren ihren Dienst. Ich bin von der Größe doch überrascht: Die Abmessungen inklusive der Holzseitenteile betragen 63 x 9 x 23 cm. Der ARP wird kurz an den TTSH angeschlossen, eine einfache Sequenz abgefeuert und ich bin begeistert. Der Verkäufer erzählt mir noch, dass er das Gerät frisch kalibriert hätte. 1000 Euro wechseln den Besitzer und ich ziehe, meine neueste Errungenschaft unter den Arm geklemmt, hochzufrieden davon.

Natürlich hatte ich mir vorsorglich zuvor schon das Benutzerhandbuch zum ARP 1601 Sequencer aus dem Netz ausgedruckt. Der ARP besitzt eine ganze Menge Ein- und Ausgänge, die zunächst mal verwirrend wirken können.

Zwei Strippen ziehen und ab geht die Post

Ich habe sie deshalb schlicht ignoriert, mir meinen ARP Axxe geschnappt und einfach die im Handbuch empfohlene Basisverkabelung vorgenommen: Quantized Output A in CV In. Das zweite Kabel verbindet Clock Out mit Gate In. Damit gibt der Sequencer zwei Dinge vor, die wir sonst über die Tastatur unserem Synthesizer mitteilen: Control Voltage gibt Auskunft über die Tonhöhe – also welche Taste wir gedrückt haben. Wann und wie lange die Taste gedrückt ist – dafür nutzen wir die Gate-Spannung. Will ich meine Sequenz über das Keyboard des Synthesizers transponieren, stöpsele ich noch ein drittes Kabel ein. Vom CV-Output meines Synthesizers zum CV-Input des Sequencers.

Einmal die Starttaste angetippt und mit dem Slider für die Clock Freq(uency) die Geschwindigkeit justiert – und schon kann es losgehen. Mit einem knurrigen Bass-Sound vom Axxe hat man schnell etwas eingestellt, das entfernt an DAF erinnert.

Tanz den Mussolini

DAF hatten zunächst mit Korg MS-20 und SQ-10 gearbeitet, waren durch ihren Produzenten Conny Plank aber dann auch mit ARP-Geräten in Kontakt gekommen. „Conny hatte damals schon die richtig »geilen« Teile − also ARP Odyssey und ARP Sequencer“, erinnert sich Robert Görl im Interview mit Matthias Fuchs: „Der Mussolini ist kompletter ARP-Sound. Der Odyssey hatte viel mehr Wumms als der MS-20. Ich habe aber damit genauso gearbeitet wie mit den Korgs − habe versucht, ebenso eingängige und gleichzeitig total verdrehte Sequenzen zu basteln, Synth-Sound und Step-Sequencer zu einem homogenen Ding werden zu lassen.“ („Tanz den MS 20“, Sound and Recording, November 2017)

Quantisierte Ausgänge für saubere Skalen

Bei der Basiseinstellung fällt sofort etwas positiv auf, was damals ein Alleinstellungsmerkmal des ARP war. Nutze ich den quantisierten Ausgang, wird automatisch jede Einstellung, die ich mit den Slidern vornehme, an den jeweils nächsten Halbton innerhalb der 12-Tonskala angeglichen. Der Tonumfang insgesamt ist dafür zwar auf zwei Oktaven eingeschränkt. Aber vor allem live ist dieses Feature natürlich von unschätzbarem Wert. Speziell im Vergleich mit Sequencern, bei denen ich bei jedem Step erst einmal ein mühsames Finetuning vornehmen muss. „A tedious and time consuming prospect, and an often futile at that, as the unstable oscillators to which the sequencer was attached might have drifted in the time it took to create a complete sequence!“ (Computer Music auf Musicradar, 10. März 2017)

Stufenlose Sequenzen gehen auch

Wer etwa einen Doepfer Dark Time besitzt, mag darüber lächeln. Denn dieser verfügt selbstverständlich auch über eine Quantisierung. Doch damals bedeutete dieses Feature einen immensen Fortschritt. Der mächtige Moog 960 Sequencer besaß zum Beispiel keine Quantisierung. Till Kopper, der ebenfalls den ARP 1601 Klon besitzt – montiert übrigens vom DSL-man – zieht folgendes Resümee: „So all in all, the handling is for the basic musically usages easy and faster as on the famous Moog 960 step sequencer.“ Keine Sorge: Der ARP 1601 Sequencer ist nicht auf zwei Oktaven und 12-Halbtöne fixiert. Wer es richtig wild haben möchte, wählt einfach die nicht quantisierten „Sequencer Outputs“ und kann nun über 10 Oktaven stufenlos die verrücktesten Skalen bilden. Diese Ausgänge sind aber vor allem hervorragend dazu geeignet, um damit Filter und VCAs anzusteuern.

Gesetztere Semester wie ich bevorzugen freilich den „Quantized Output“. Ein melodisches Pattern – wie zum Beispiel „New Europeans“ von Ultravox – damit einzustellen, wird so zum Kinderspiel.

ARP 1601 Sequencer: Slider statt Knöpfe

Hier fällt die zweite Besonderheit des ARP 1601 Sequencers wohltuend auf. Statt der bei Sequencern allgemein üblichen Knöpfe bietet der ARP zwei Reihen à 8 vertikal angeordneten Slidern. Man hat also schon optisch sofort einen klaren Anhaltspunkt, auf welcher Tonhöhe sich ein Step befindet. Um diesen Vorteil auch auf einer abgedunkelten Bühne nutzen zu können, wurde beim Klon eine Designänderung vorgenommen. Statt einer Reihe von LEDs unter den Slidern wie beim Original, integriert der Nachbau die LEDs direkt in den Slidern. So kann ich nicht nur erkennen, welcher Step gerade aktiv ist, sondern auch die aktuelle Einstellung.

Gut gerüstet für Live-Performances

ARPs erster Sequencer 1027, der Teil des legendären ARP 2500 Systems war, besaß übrigens auch noch Köpfe statt Slider. „These earlier sequencers were better for studio work than for live performance“, heißt es im Handbuch: „The New ARP Sequencer has incorporated many new live performance features, like the dual-quantizer, instant Start/Stop, fully switched programming, and foot pedal activation.“

So war diese neue Generation für die Anforderungen von Live-Sequencing hervorragend ausgerüstet. Auf der Rückseite des ARP 1601 findet sich neben dem Ausgang fürs Netzteil die Buchse für den Fußschalter. Im Zusammenspiel mit „Footswitch Out“ auf dem Frontpanel können hier die Befehle für Start/Stop, Reset und Step per Fußschalter kontrolliert werden.

Die richtigen Kabel

Um gleich richtig loslegen zu können, sollte man einen großzügigen Vorrat an Miniklinkenkabeln haben. Die Ein- und Ausgänge beim ARP 1601 Sequencer sind alle als Miniklinke ausgelegt. Die CV/Gate-Eingänge beim ARP 2600, Axxe, Odyssey und dem Quadra ebenfalls. Allerdings braucht man auch Kabel vom Typ Miniklinke auf Klinke bzw. spezielle Adapter. Mein OB-1 verlangt zum Beispiel Klinke, aber auch wenn man in den VCF-Eingang bei den ARP Synthesizern gehen möchte, ist man ohne das entsprechende Kabel aufgeschmissen.

Zweimal 8 macht 16

Der ARP 1601 ist ein 16-Step-Sequencer. Die 16 Steps sind – wie oben schon erwähnt – in zwei Abteilungen à 8 Steps organisiert und auf dem Panel als Gruppe A und B gekennzeichnet. Mit einem Schalter kann ich zwischen 8 und 16 Steps wählen. Im 16-Step-Betrieb laufen die 16 Schritte nacheinander ab. Einen Rückwärts-Modus wie der Doepfer Dark Time ihn sogar doppelt anbietet, gibt es beim ARP leider nicht. Über einen Random-Schalter kann ich allerdings die Schritte der Sequenz auch in zufälliger Reihenfolge abspielen, was ein wenig an die Sample&Hold-Funktion einiger Synthesizer erinnert.

Wähle ich den 8 x 2-Modus, können zwei Sequenzen eingestellt werden, die parallel laufen. Es ist aber genauso möglich, die unter „B“ mit den Slidern 9-16 eingestellten Werte zum Beispiel an das Filter des Synthesizers auszugeben. Beim ARP 2600 benutzt man dazu den VCF Control In und beim Axxe, Odyssey oder Quadra den VCF Footpedal-Eingang. So bekommt jeder Step seine eigene individuelle Filterfärbung. Oder man verbindet per Patch-Kabel den nichtquantisierten Sequencer-Output mit dem PWM-Input. Die B-Slider kontrollieren die Tonlänge. Je nachdem, wie weit sie hochgezogen sind, bekommen die Töne mehr Sustain.

ARP 1601 Sequencer: überspringen und zurücksetzen

Von praktisch jedem Step-Sequencer kennen wir die Funktionen Skip – also das Überspringen eines Schritts – und Reset (das Springen auf den ersten Schritt der Sequenz). Auch der ARP 1601 beherrscht dieses Einmaleins des Sequencings. Dazu gibt es einen Wahlschalter, der in der Mittelposition „off“ ist. Um die Skip-Position zu wählen, muss man den Schalter nach oben bewegen. Entsprechend „resettet“ man die Sequenz mit der unteren Schaltposition. Mittels zweier Drucktaster lassen sich die Schritte der Sequenz auch manuell durchsteppen oder auf Anfang setzen.

Mit den Gate Switches Sequenzen rhythmisieren

Hier kommen nun die „Position Gate Switches“ ins Spiel. Sie sind recht prominent im oberen Teil des Panels platziert und jeweils einem Schritt der Sequenz zugeordnet. Standardmäßig befinden sie sich in der mittleren Position: Wenn ich einzelne der Gate Switches nach unten schalte, werden im Skip-Modus genau diese Töne übersprungen. Das funktioniert genauso mit der Reset-Funktion. Schalte ich beispielsweise den Gate Switch von Step 5 nach unten, läuft die Sequenz bis Schritt 4 durch und springt dann auf den Anfang zurück. Bringe ich den Gate Switch wieder in die mittlere Position oder schalte den Skip/Reset-Schalter auf off, läuft die Sequenz wieder komplett durch, als sei nie etwas geschehen. Mit Skip und Reset lässt sich eine Sequenz rhythmisieren. Spielt man mittels der Reset-Funktion nur die ersten drei Töne der Sequenz (Gate Switch für Schritt 4 in unterer Position), erzielt man Triolen.

ARP 1601 Sequencer: Die Gate Buses

Die Einstellungen der Gate Switches sind für sich genommen also schon sehr wichtig für das musikalische Ergebnis. Aber es kommt noch besser: Mit ihnen verbunden sind drei Gate Buses. Gate Bus 1 – 3 sind mächtige Features des ARP 1601 Sequencers. Das ARP Handbuch gibt nicht alle Geheimnisse der Gate Buses preis. Beim Experimentieren merkt man aber schnell: Sie tragen viel zur Flexibilität und Ausdrucksstärke des ARP 1601 bei. Es ist zum Beispiel möglich, einen Gate Bus zum CV In eines zweiten Synthesizers zu leiten. Der spielt dann nur die Töne, die per Gate Switch diesem Ausgang zugewiesen sind. Ein sehr interessanter Effekt.

Gate Switch 3 und der dazugehörige Gate Bus 3 sind, wie wir schon gesehen haben, für Skipping und Reset zuständig. Mit Gate Bus 1 können wir dagegen das Abspielen einzelner Notengruppen beschleunigen. Im ARP 1601 Sequencer schlägt als Herz ein VCO, ähnlich wie in einem Synthesizer. Er arbeitet im tieffrequenten Bereich. Verbinden wir per Patch-Kabel Gate Bus 1 mit der Clock FM, liefert der Ausgang in der mittleren Gate Switch Position 0 Volt, in der oberen Position allerdings +10 Volt. Das Ergebnis: Der Sequencer eilt bei +10 Volt doppelt so schnell durch die Steps, wie bei den Schritten mit 0 Volt.

Ein bisschen ratschen

Bei geschickter Einstellung klingt es tatsächlich, als ob auf einer Zählzeit des Taktes der jeweilige Step mehrfach getriggert würde. Das ist im Prinzip das, was beim sagenumwobenen Ratcheting geschieht. Dieser durch Tangerine Dream Alben wie etwa Stratosphere (1976) bekannte Effekt wird in YouTube Videos dem ehrfurchtsvoll staunenden Publikum gerne mit Moog 960 Systemen demonstriert. Und es gibt auch einen bedeutsamen Unterschied zu unserem „Pseudo-Ratcheting“. Beim echten Ratcheting wird – zum Beispiel per Clock-Divider – tatsächlich ein Step mehrfach getriggert. In einer 16-Step-Sequenz könnte man zum Beispiel den ersten und den neunten Step als Triolen ausgeben. Das geht mit dem ARP 1601 Sequencer so nicht, da ich hier pro Triole jeweils drei ganze Schritte einsetzen muss, die via Gate Bus 1 beschleunigt werden. Da ich diese sechs Steps für den Ratcheting-Effekt quasi „geopfert“ habe“, bleiben nur noch 10 Steps für meine Sequenz übrig. Aber ehrlich gesagt: Für ein bisschen Tangerine Dream Feeling reicht es allemal. Mit den Gate Buses können statische Sequencer-Linien ordentlich aufgemischt werden. Zumal wenn die Manipulation der Clock FM durch Gate Bus 1 auch noch durch gezieltes Skippen einzelner Schritte der Sequenz gewürzt wird.

Mit PWM Notenlängen kontrollieren

Um unserer Sequenz zusätzliches Leben einzuhauchen, müssen wir uns als nächstes mit der Clock Pulse Width beschäftigen. Die Clock des ARP 1601 erzeugt eine Pulsschwingung, die variabel ist: Vom einem engen Puls bis zu einer Rechteckschwingung. Damit kann die Notenartikulation von Staccato bis Legato verändert werden – unabhängig von der Geschwindigkeit der Sequenz. Natürlich kann auch die PWM spannungsgesteuert werden. Dafür wird Gate Bus 1 mit dem Eingang von PWM verbunden. Wenn ich nun einzelne Gate Switch Schalter von der (neutralen) Mittelposition nach oben schiebe, hat das den Effekt, dass die betreffenden Noten länger gehalten werden.

ARP 1601 Sequencer: Satisfaction guaranteed

Manches davon mag komplizierter klingen, als es in der Praxis ist. Der springende Punkt beim ARP 1601 Sequencer ist, dass man eigentlich nie in eine Situation kommt, in der man sich verzweifelt fragt, was man da eigentlich treibt. Es fängt mit den großzügigen Abmessungen des Geräts an. Das ist so übersichtlich, so komfortabel gestaltet, wie ich es sonst nur noch vom Panel eines Oberheim OB-Xa oder OB-8 kenne. Man schiebt einfach die Slider und Schalter hoch und runter und das Ergebnis gefällt meistens sofort – vorausgesetzt natürlich, der Sound des angeschlossenen Synthesizers sagt einem zu. Aufgrund der quantisierten Ausgänge hat man schnell etwas zusammengeschoben, was tonal schon mal vernünftig klingt. Dann arbeitet man am Groove weiter, experimentiert mit der Pulsbreitenmodulation, versucht auch mal eine neue Patch-Verbindung.

Sequencer kann man nie genug haben

Ich muss sagen, der ARP 1601 hat meine bis dahin bestehenden Vorurteile gegen Sequencer gründlich widerlegt. Vielleicht geht es ja anderen ähnlich, weshalb ich das hier gerne mit ein paar Sätzen ausführen möchte: „Sequencer kann man nie genug haben“, wird der geschätzte Kollege Markus Schröder zitiert. (AMAZONA.de: „Die apokryphen Schriften“, München 1999) Da mag er Recht haben. Ich besaß bisher allerdings nur zwei: den unverwüstlichen Doepfer Dark Time Red. Ein klassischer 16-Step-Sequencer, der via CV analoge Synthesizer ansteuern kann, aber auch über MIDI verfügt.

Der Dark Time ist ein durch und durch sympathisches Gerät, bei dem man ganz im Sinne alter Analogsequencer alles direkt am Gerät einstellen kann. Ohne Menütauchen. Zu diesem Zweck besitzt der Dark Time viele Knöpfe und Schalter. Allerdings alles auf ziemlich engem Raum. Ich habe da hin und wieder einfach die Übersicht verloren. Der Zweite ist der Arturia BeatStep Pro, der unter anderem noch einen zusätzlichen Drum-Sequencer bietet. Viele finden ihn ganz toll und im Prinzip ist er auch kinderleicht zu bedienen. Ich hatte nicht ganz so viel Spaß mit Endlos-Encodern und Shift-Taste – jedenfalls schmort das Gerät in der großen Ablage – meinem Kleiderschrank – und wartet darauf, dass ich mich noch mal ausführlicher mit ihm beschäftige.

Binärzahlen und Boolsche Algebra

Und dann gibt’s die Profiabteilung, die ich immer eher einschüchternd fand. Etwa Doepfers MAQ 16/3, der in Zusammenarbeit mit Kraftwerk entstanden ist, vor einigen Jahren noch einmal neu aufgelegt wurde und über den t.bechholds schreibt: „Überhaupt muss man sich im Klaren sein, dass der Großteil der Spielzeit an diesem Gerät mit der Dateneingabe verbracht wird.“ (AMAZONA.de, Januar 2014). Oder den Oberkorn 3 von Analogue Solutions: „Trotz Vorkenntnissen in Binärzahlen und Boolscher Algebra habe ich mehr als einen Tag gebraucht, um hinter die Tricks zu kommen …Hier ist einfach das Risiko der Frustration relativ hoch, da ich nicht verstehe, wie ich von A nach B komme.“ (TobyFB auf AMAZONA.de, Februar 2016) Und auch der GRP R24 schreckt mich eher ab: „Funktionsumfang und Komplexität … des Geräts sind gewaltig. Im Vergleich zum Doepfer Dark Time hat man den Eindruck, von der Anfänger- in die Expertenansicht umgeschaltet zu haben.“ (g.scherer auf AMAZONA.de, März 2017)

ARP 1601 Sequencer – vielseitig, aber nicht überkomplex

Manch einem Leser mag bei solchen Beschreibungen gar das Wasser im Munde zusammenlaufen. Es soll Synthesizerspieler geben, die beim Ablesen von Siebensegmentanzeigen eine Klimax des Vergnügens überkommt. Mich nicht! Zugegeben: Natürlich ist das auch ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, weil diese neuen Sequencer ungleich ausgefuchster sind und einfach „mehr“ können. Aber das muss nicht immer ein Vorteil sein: Wenn es überkomplex wird, bin ich raus. Deshalb bin ich wirklich froh, dass es den ARP 1601 gibt. Neulich setzte ich auf der FB-Seite von Analogia.pl meinen Kommentar unter einen frisch restaurierten 1601: „One of the best sequencers ever!“ Maciej Polak antwortete interessanterweise: „Initially confusing, but you are absolutely right.“ Auch der ARP 1601 will also erst erschlossen werden. Der Fun-Faktor beim Experimentieren ist aber einfach größer als bei anderen Sequencern!

Stranger Things

Gerade erst haben Survive mit ihrer genialen Titelmusik zur Netflix-Serie „Stranger Things“ eindrucksvoll bewiesen, wie auch eine relativ einfach gestrickte Sequencer-Linie eine unglaubliche Stimmung aufbauen kann. Für den ARP 1601 Sequencer gilt auf alle Fälle, dass er vielseitig ist und nicht auf ein bestimmtes Genre festgelegt.

„We recently got an old ARP sequencer, which is like having a [TB-]303 for the [ARP] 2600.“ berichtete Graham Massey in einem Interview von 1993. Das Gründungsmitglied der britischen Elektronikband 808 State beschreibt sehr schön den Charme des alten ARP Sequencers: „I love the randomness of a CV-sequencer; you can sit at it for ten minutes and come up with stuff you’d never come up with if you sat at a computer screen. (Interview mit 808 State in Future Music, Mai 1993)

ARP 1601 Sequencer: kompatibel bis auf eine Ausnahme

Der Sequencer versteht sich – naturgemäß – mit allen Synthesizern aus dem eigenen Haus. Besonders interessant war das Zusammenspiel mit dem ARP Quadra, wenn man hier zusätzlich die Intervall-Funktion in Verbindung mit „Trill“ und den Arpeggiator dazuschaltet. Die sich überlagernden rhythmischen, melodischen und harmonischen Muster klingen ausgesprochen spannend. Auch mit meinem Oberheim und Roland Synthesizer arbeitet der ARP 1601 Sequencer perfekt zusammen. Dasselbe soll auch für Synthesizer aus dem Hause Sequential Circuits gelten. „ARP’s contentious relationship with Moog was demonstrated by the fact that the gate and trigger outputs would not actually work with the S-trig inputs found on Moog’s instruments without a bit of DIY intervention.“ (Music Radar)

Wie Klaus Schulze mit dem kleinen ARP ein ganzes Konzert bestritt

Leider gehört mein Moog Prodigy zu den frühen Exemplaren noch ohne CV/Gate-Verbindung zur Außenwelt. So konnte ich bezüglich der Kompatibilität leider nicht selbst die Probe aufs Exempel machen. Aber mit dem richtigen Konverter muss es funktionieren, wie Klaus Schulze bestätigt: „I remember a concert where my modular system had broken down and I had just a Polymoog, a Minimoog and a small ARP sequencer to work with. I had to get through a one-hour concert using this, but it worked. Of course, it didn’t sound as rich as I wanted it to, but the audience didn’t notice because they weren’t thinking about how the sound was achieved, they just enjoyed the music.“ (Paul White: „Klaus Schulze – Electronic Meditation“, Sound on Sound)

Wofür sind die übrigen Buchsen gut?

Bleiben noch einige der Steckverbindungen des ARP 1601 zu erwähnen. Mit der Start/Stop-Buchse kann ein Rhythmuscomputer wie Rolands CR-78 verbunden werden. Der Samba startet dann gleichzeitig mit der passenden Sequenz. Position 1 Out liefert einen Akzent auf dem ersten Step. Mit diesem Impuls kann auch eine weitere Sequenz getriggert werden. Clocked Gate 1 Out wird mit Filter- oder VCA-Inputs verbunden. Im Zusammenspiel mit der Pulse-Width des Sequencers kann man so – wie es im Handbuch heißt – die Artikulation schärfen. Durch Nutzung der Eingänge Input A und Input B werden die Sequencer-Ausgänge unterbrochen. Die Quantisierungsfunktion kann dann unabhängig vom Sequencer genutzt werden.

Zwei ARP 1601 Sequencer stacken

Die vier Multiple-Jacks ermöglichen es, einen Ausgang dreifach zu teilen und umgekehrt bis zu drei Eingänge auf einen Ausgang zu mischen. Ich habe sie nicht verwendet. Sie kommen aber ins Spiel, wenn man zwei ARP Sequencer zusammenschalten will. Dies ist im seriellen Betrieb möglich, bei dem sich beide Sequencer in der Kontrolle des Synthesizers abwechseln. Oder im Parallelbetrieb, bei dem beide Sequencer gleichzeitig arbeiten. Im Handbuch heißt es: „For the best results in this section, it is recommended that these patches be used in conjunction with the ARP 2600.“ Schaun wir mal. Ich befinde mich auf der Warteliste.

Ein Sequencer für DM 2.800,-

Der ARP 1601 Sequencer kostete 1976 übrigens DM 2.800,-. Das war der Preis von Matten & Wiechers, die zu dieser Zeit noch nicht in dem ehemaligen Tante Emma Laden in der Franzstraße, sondern im Keller einer Bonner Kneipe in der Kölnstraße residierten. Nachdem Dirk einen Werbevertrag für den ARP 2600 ausgehandelt und Conny Plank und Florian Schneider über Dirk Odysseys bestellt hatten , wurden Matten und Wiechers vom ARP-Vertrieb im niederländischen Bodegraven bei einem Besuch ermutigt, doch nun offiziell Synthesizer anzubieten. „Bei dem Besuch in Bodegraven wurde Matten und Wiechers auch der ARP-Sequencer vorgeführt und Dirk Matten erkannte gleich, dass dieser nun mal eher dem Geldbeutel der meisten Kunden entsprechen würde. Außerdem war er mit seiner Quantize-Funktion eine starke Konkurrenz zu dem von Wiechers entwickelten Stufenschaltern für Tonhöhen (Intervallomat).“

Ein VW voller ARPs

Dirk Matten erinnert sich, dass sie damals eigentlich darauf gehofft hatten, das Fachblatt würde ihnen eine Gratisstory spendieren: „Wir haben meinen VW mit dem kompletten ARP-Programm vollgeladen (die Geräte waren innerhalb von 2 Wochen verkauft) und sind auf dem Weg nach Bonn, stolz wie Oskar, erst mal über Köln zum Fachblatt-Herausgeber Klaus Böhler gefahren.“ Klaus Böhler war nett, vor allem aber geschäftstüchtig und verkaufte den beiden stattdessen für DM 400,- eine Anzeige im Fachblatt. „Damit waren Matten und Wiechers aus Bonn nun das weltweit erste Spezialgeschäft für Synthesizer.“

ARP 1601 Klon – ein Stück Handarbeit

Beim Nachbau des ARP 1601 Sequencers geht man keine Kompromisse ein, vorausgesetzt natürlich, jemand mit geschickten Händen hat den Zusammenbau erledigt. Denn jeder dieser Klone ist im Prinzip ein Manufakturstück, in das viele Stunden sorgfältiger Arbeit investiert wurden. Ich habe bei meinem Sequencer bisher keine Mängel festgestellt. Die Slider arbeiten butterzart. Bei auf dem Gebrauchtmarkt angebotenen Originalen aus den 70er Jahren erlebt man es dagegen immer wieder, dass Slider abgebrochen sind.

Die Gate Switches bieten einen angenehm festen Widerstand bei Umschalten. Sie sind beim Erstellen von Sequenzen aber auch bei ihrer Veränderung während des musikalischen Verlaufs stark gefordert. Während einer einzigen Session werden sie Dutzende Male betätigt. So gut die Verarbeitung auch ist – das Stecken jedes Kabels, das Bewegen der Slider und Umschalten der Gate Switches sollte nie „mit links“ erfolgen, sondern immer mit der nötigen Achtsamkeit und Bedachtsamkeit. Das Gerät wird es einen durch Langlebigkeit vergelten.

Mit den Sequencern endlich versöhnt

So wie der Emax I nach meinem Frust mit dem Roland S-760 das Thema Sampling in ein völlig neues strahlendes Licht gerückt hat, ist es mir auch mit dem ARP 1601 Sequencer gegangen. Dieses Gerät hat mich magisch in seinen Bann gezogen. Oder sagen wir besser: Der Klon hat zu 100 Prozent meine Erwartungen erfüllt; den direkten Vergleich zum Original muss ich schuldig bleiben. Da hier aber – anders als bei Synthesizern – nicht der Klang zu beurteilen war, möchte ich von einer kongenialen Nachschöpfung sprechen. Die schnelle Erstellung von Melodien dank Quantisierung ist immer noch ein großartiges Feature. Damals war sie geradezu bahnbrechend: „A very smart function way ahead of its time, especially if you are NOT into microtonal music.“ (Polynominal.com) Wen die leuchtenden Slider stören, der könnte sie wohl mit farbigen Kappen abdecken. Ich persönlich finde die Orientierungshilfe durch die LEDs sehr gut. Dass neue Hardware-Sequencer längere Sequenzen ermöglichen und mehr Möglichkeiten zu bieten – geschenkt. Auch das Fehlen von MIDI wird sicher mancher monieren. Nun, beim Original handelt sich um ein Gerät, das Mitte der 70er Jahre das Licht der Welt erblickte. Die Nachschöpfer wollten daran offensichtlich nichts verändern. Und mein ARP Quadra hat auch kein MIDI.

Die Klangbeispiele

Bei „Dioscuri“ wird der ARP 1601 Sequencer zur Steuerzentrale für gleich mehrere Synthesizer: Clock Out und Quantize A sind mit Gate In und VC In des Lead-Synthesizers im ARP Quadra verbunden. Der Bass-Synthesizer des Quadras mit Quantize B in VC In verkabelt. Der Sequencer wird in 2x 8 Schritte gesplittet, so dass Lead und Bass unterschiedliche Linien spielen. Clocked Gate 1 geht zum Trigger In im ARP Axxe: Der Rauschgenerator erzeugt einen rhythmischen Effekt. Dabei liefern alle Steps, bei denen ich Gate-Switch 1 eingestellt habe, einen Triggerimpuls für mein Noise. Der ARP 1601 seinerseits wird von der Roland CR 78 angesteuert.

ARP1601_VCF: Der nicht quantisierte Sequencer-Ausgang wird mit dem VCF-Pedaleingang des Quadras verbunden und kontrolliert im Split-Mode (8/2) die Filterfarbe. Schritte 1-8 bilden eine auf- und absteigende Tonfolge in Dreiecksform. Mit dem Filter habe ich dieses Dreieck nachgebaut: Je höher der Ton, desto heller ist die Klangfarbe. Anschließend habe ich das Filter-Dreieck umgedreht. Die hohen Töne sind nun die dunkelsten.

Auch ARP1601_Resonance experimentiert mit der Färbung des Filterklangs – allerdings bei hoher Resonanz. Später wird die Geschwindigkeit per Clock-Einstellung erhöht und ich gehe in den Random-Modus.

ARP1601_Reset demonstriert die Verkürzung einer Sequenz durch Anwählen der Reset-Funktion. Über Umschalten der Gate Switches nach unten wird an der jeweiligen Position der Rücksprung auf den Anfang der Sequenz erzwungen. Später wird auch hier die Random Taste gedrückt.

ARP1601_Skip stellt eine 16-Step-Sequenz vor, bei der einzelne Schritte geskippt – also übersprungen – werden. Zusätzlich wird Sequencer Out mit der Clock FM verbunden. Dadurch werden die höheren Töne der Sequenz schneller abgespielt, was einen Stolpereffekt erzeugt.

ARP1601_Boogie: Eine typische Boogie-Basslinie, einmal straight und einmal synkopiert.

ARP1601_Terz: Der Sequencer spielt die 12 Halbtöne. Da der Quadra (wie etwa auch der ARP Odyssey) zweistimmige Paraphonie bietet, können zwei Linien gleichzeitig ablaufen – hier im Abstand einer Terz.

ARP1601_Triller: Per Reset wird nur ein einzelner Ton des ARP Quadra sequenziert. Dadurch dass die Akkord-Triller-Funktion und der Arpeggiator des Quadra aktiviert sind, klingt das Ergebnis dennoch recht abwechslungsreich. Nicht zuletzt auch durch die Färbung des Klangs durch den phantastischen Quadra Phaser.

Drei Beispiele zeigen das „Pseudo-Ratcheting“: Beim Beispiel ARP1601_Improvisation sind die Stellen interessant, wo die zackigen Hüllkurven des OB-1 perkussive Effekte schaffen und es durch Zuschalten der Cross-Modulation etwas härter wird. Weitere Beispiele sind ARP1601_Ratch1 (wo ich an manchen Stellen den Phaser des Quadra genutzt habe) und ARP1601_Ratch2, wie die Improvisation mit dem OB-1 realisiert.

ARP1601_PWM verbindet den nicht quantisierten Sequencer-Ausgang mit PWM, was mir mittels des PWM-Sliders die Kontrolle von Staccato- und Legato-Wiedergabe der Sequenz ermöglicht.

ARP1601_Axxe: Ein paar saftige ARP Axxe-Bässe, gesteuert vom Sequencer.