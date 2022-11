Cherry Audio GX-80, Plug-in nach Yamaha CS-80 & GX-1

Fusion zweier Yamaha-Klassiker

Nach der eindeutigen Vorankündigung hat Cherry Audio nun das Synthesizer-Plug-in GX-80 veröffentlicht. Es handelt sich dabei natürlich um eine Software-Emulation des legendären Yamaha CS-80. Aber nicht nur …

ANZEIGE

GX-80 vereint gleich zwei Yamaha-Klassiker, denn neben dem CS-80 wurden hier auch Features des GX-1 implementiert. Das Plug-in hat außerdem eine Dual-Layer-Architektur, womit man quasi einen Doppel-CS zur Verfügung hat.

Vom GX-1 stammen die speziellen Varainaten von Pulse und Saw, die mit einem Hoch- bzw. Bandpass vorgefiltert werden, eine Triangle-Wave, die eine Oktave höher liegt und die Möglichkeit zur Invertierung der Filter-Hüllkurve. Außerdem wurde für den GX-80 zusätzlich das Filter des GX-1 nachgebildet, womit Klänge möglich sein sollen, die selbst dem CS-80 vorbehalten waren.

Das Plug-in kann 16 Stimmen für jeweils beide Layer erzeugen. Die Layer können in Volume und Panorama separat eingestellt werden und es gibt die Möglichkeit, Settings zwischen beiden Layern, aber auch zwischen Presets, zu tauschen. Ebenso ist ein Split-Modus implementiert. Dazu wurde eine Option entwickelt, mit der ein poylphoner Aftertouch simuliert wird, auch wenn das verwendete MIDI-Keyboard nur über monophonen Aftertouch verfügt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Der GX-80 verfügt über vier polyphone Voice-Ranks, jeweils mit VCO, Highpass- und Lowpass-Filter, Noise-Generator, Sinus-Generator, Dual Envelopes und einem VCA, der auf Velocity reagiert. Pro Layer ist ein Tempo-synchronisierbarer LFO inkl. S&H und Noise vorhanden. Die Stimmung der Oszillatoren kann sowohl nach den üblichen Oktavlagen als auch den spezielle Fußlagen des GX-1 erfolgen. Ebenso wurde das GX-1 spezifische Verhalten bestimmter Funktionen gegenüber den Standardfunktionen des CS-80 beibehalten.

Das Plug-in ist mit über 1.000 Presets ausgestattet. Die originalen Factory Presets des CS-80 erreicht man über den Tone Selector.

Zur Ergänzung wurden Effekte integriert: Chorus/Rotary, Flange/Phaser, Digital/Tape Delay mit Sync und Reverb, einschließlich des von Cherry Audio entwickelten „Galactic“-Algorithmus.

Cherry Audio GX-80 ist in den Formaten AU, VST, VST3, AAX und standalone für MacOS und Windows verfügbar. Der Preis beträgt 59,- US-Dollar. Eine Demo-Version steht auf der Website zum Download bereit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ab hier die Meldung vom 2.11.2022

Wenn ein großes Plug-in ansteht, teasert Cherry Audio gern mit einem Video, in dem kleine Anspielungen mehr oder weniger versteckt sind. Manchmal ist es nicht ganz so einfach zu erraten, welchen Synthesizer die Entwickler sich vorgenommen haben. Doch dieses Mal macht man es uns nicht allzu schwer: es wird ganz offensichtlich eine Emulation des Yamaha CS-80.

Der Clip spielt unverblümt auf den Film „Blade Runner“ und dessen ikonischen Soundtrack von Vangelis an. Dieses Beispiel wird ja stets bemüht, wenn man über den Yamaha CS-80 spricht. Cherry Audio nennt ihn ‘The Greatest Synthesizer Of All Time’, den sie replizieren werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Release-Datum ist der 22. November, so lange müssen wir uns noch gedulden. Doch angesichts der günstigen Preise, die Cherry Audio für seine Synthesizer-Plug-ins aufruft, lohnt sich das Warten fraglos.

Bis dahin haben wir ein paar Artikel zum Thema für euch: einen Reconstructed-Workshop von Bernd Kistenmacher, den Test des Plug-ins Arturia CS-80V 3, den Test des Plug-ins Memorymoon ME80, den Test zum Black Corporation Deckards Dream sowie die Blue Box-Story zum Yamaha CS-80 sowie einen Artikel von Christian Halten zur Geschichte dieses Synthesizer-Flaggschiffs.