Feature: Ist die Covid-Krise für Bands, Musiker & Live-Events vorbei?

Alles geht vorüber, alles geht vorbei ...

„Oje, jetzt kommt der Ritt wieder mit seiner Schwarzmalerei und versemmelt mir mit seinen anmaßenden Äußerungen wieder mal den ganzen Tag. Das braucht doch kein Mensch, wir haben doch schon genug Probleme aktuell, man muss gerade jetzt auch die schönen Seiten des Lebens sehen.“ So oder so ähnlich werden bestimmt einige Leser auch auf den folgenden Artikel reagieren und ich sage es direkt vorneweg, es ist ihr gutes Recht! Ja, der Text wird anmaßend und ja, er basiert auf keinerlei Evidenz, sondern nur auf einer subjektiven Einschätzung, gepaart mit 40 Jahren Business-Erfahrung und er findet in der Zukunft statt, was vorneweg schon einmal in den Bereich der Glaskugel geht. Von daher, wer sich von der Einschätzung her diametral zu diesem Artikel positioniert, hat genau die gleichen Chancen, dass es so kommt, wie es kommt, also viel Spaß im großen Spielfeld der Dystopie unter dem Banner: „Quo vadis, Kulturbetrieb?“

Deutsche Live-Musik in der Krise – was steht uns bevor?

Wir schreiben das Jahr 2045. Die großen musikalischen Superstars, welche bis zu ihrem biologischen Ende pekuniär noch einmal alles aus ihren Fans herausgeholt haben, haben sich bis auf wenige Ausnahmen verabschiedet. Einige Ausnahmekünstler konnten es mit viel Mühe noch in ihre Neunziger schaffen, aber nicht einmal Mick Jagger schafft in diesem Alter mehr die Spagatsprünge, welche er selbst mit Mitte 70 unter offen stehenden Mündern immer noch auf der vierzehnten / fünfzehnten (you name it …) Abschiedstournee der Stones auf der Bühne zelebrierte. Das zahlende Publikum, welches bei vielen anderen Künstlern den Betrug mittels Backingtracks hingenommen hatte, damit sich das Erinnerungsvermögen an die persönliche Jugend besser feiern konnte, steht neben dem Problem, dass die Haare dünner und die Bäuche dicker geworden sind, nun auch vor dem Problem, dass die nächste Generation der Kulturschaffenden so irgendwie gar nicht das subjektive geprägte Lebensgefühl in Sachen Emotionalität erreichen kann. Warum das so ist, haben wir versucht nachzufühlen in folgendem Artikel:

Woran liegt das? Es ist schwerlich vorstellbar, dass die aktive Künstlerszene „schlechter“ geworden wäre, im Gegenteil, im Internet tummeln sich YouTube Videos, bei denen Musiker auf der Bettkante im Jugendzimmer sitzend, in einer Lautstärke spielend, bei der das Anschlagsklacken des Plektrons lauter ist als der Verstärker, handwerklich ein Feuerwerk abbrennen, dass es einem schwindelig wird. Am Handwerk kann es nun wirklich nicht liegen, woran liegt es dann? ist es die künstlerische Wahrnehmung, ist es der Entertainment Faktor, ist es der finanzielle Aspekt oder vielleicht von jedem etwas? Oder ist die Musik einfach nur noch beliebig geworden, da aufgrund von nunmehr fast 90 Jahren krachenden E-Gitarren/Drum-Attacken jeglicher Couleur und elektronischen Musikausflügen in allen hör- und fühlbaren Frequenzen wirklich jeder Ton, jeder Sound und jeder Beat schon einmal gehört wurde? Hat sich die Musik, so wie wir sie kennen, überlebt?

Antwort: ja!

Hört, hört, ganz schon anmaßend. Stimmt, es ist absolut anmaßend von mir, aber ich versuche einmal kurz in Stichpunkten zusammenzufassen, warum ich persönlich der Meinung bin, dass in spätestens ein paar Jahren die Musikszene nur noch aus „Oldies hören“ und „der PC generiert was du benötigst“ besteht.

Hat die Musik- und Live-Branche Long Covid?

„Welche Misere?“ fragt sich der eine oder andere jetzt wohl. Nun, ich bin der festen Überzeugung, dass in mehreren Jahren der physisch anfassbare Musiker, welcher haptisch auf einem analogen Instrument eine Musikform darbietet, nicht mehr in der Form existieren wird, wie wir sie kennen, zumindest nicht in einer Form, in der er vom Publikum, wie man es heute noch kennt, dafür bezahlt wird.

Nehmen wir einmal die Hochzeit der „haptischen“ Musik, die Siebziger. Das Publikum strömte zu Bands, bei denen Musiker ellenlange solistische Ausflüge mit überlangen Soli die Leute unterhielten. Das handwerkliche Können war der Fokus und noch heute hat bis auf wenige Ausnahmen alle „Musician’s Musician“ ihre Ursprünge in dieser Ära. In den Achtzigern wurden die Soli kürzer, die Produktionen aufwändiger und der Fokus lag auf dem Song und dem Arrangement. Alles war groß, alles war „larger than life“, die Parties, die Vorschüsse, die Egos. Die Neunziger brachten noch den einen oder anderen Superstar hervor, aber selbst die größten Bandnamen dieser Zeit, fingen bereits an, bis dato noch unbekannte Kombination von bereits existierenden Musikstilen zu etablieren, sowohl akustisch, als auch optisch.

Dann kam der PC und mit ihm der Anfang vom Ende. „Was soll denn diese blödsinnige Aussage, durch den PC wurde doch alles erst möglich, was sich heutzutage aktuell auf dem Markt befindet“, höre ich schon die ersten Rufe aus den hinteren Reihen. Und genau das ist der Punkt, der PC hat Möglichkeiten eröffnet, die man sich früher nicht im Traum hätte vorstellen können … UND ZWAR FÜR JEDEN! Losgelöst davon, ob du handwerklich, kreativ oder anderweitig begabt oder fleißig bist, Firmen wie Apple ermöglichen mit Logic oder GarageBand JEDEM Menschen, Beats oder “Songs“ zusammenzukleben, ohne je ein Instrument in der Hand, eine künstlerische Ausbildung absolviert oder einen kreativen Outpot perfektioniert zu haben.

Um zu sehen, was eine Überflutung an Möglichkeiten mit sich bringt, braucht man nur in den Finanzmarkt zu schauen. Was es im Überfluß gibt, hat keinen Wert, losgelöst davon, wie gut es ist. Je mehr Musiker es gibt, je einfacher das Erstellen von Produktionen, desto wertloser ist das Ergebnis. Die Auswirkungen sieht man schon heute, das große Geld wird fast ausschließlich den ganz, ganz großen Namen wie Stones, Queen, Guns n’ Roses oder KISS gemacht, welche aber bitte nur ihre alten Songs spielen sollen, damit man sich im Publikum „noch mal jung fühlen kann“. Der mittlerweile 70-jährige Künstler freut sich und kann zu seinem dreistelligen Millionenbetragsvermögen noch ein paar weitere Millionen aufs Konto überweisen.

Die Zukunft des Musik- und Live-Betriebs nach Corona

Und was ist mit dem Nachwuchs? Im Jahr 2045? Welcher Nachwuchs? Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass die ersten (noch unter Verschluss gehaltenen) Programme lediglich knapp 20 Minuten Sprache zum Beispiel von einem Politiker benötigen, um ein perfektes Sprachmuster zu kreieren, welches vom Original fast nicht mehr zu unterscheiden ist. Wie lange wird es noch dauern, bis ein Freddy Mercury auch Jahrzehnte nach seinem Tod noch neue Songs einsingen kann, perfektioniert bis zum Anschlag? Auf diese Art können Musiker ewig leben.

Für die Älteren unter uns perfekt. Dazu noch eine Arena, wie sie gerade für ABBA in UK gebaut wurde und die Avatare können ewig performen und immer neue Songs einsingen, bis die Menschen, respektive Konsumenten, welche von den großen Namen vergangener Epochen geprägt wurden, ebenfalls verstorben sind. Glücklich, wer die jeweiligen Rechte an den Trademarks wie Bandnamen etc. besitzt, die Geldflut wird unfassbar sein.

Aber was ist mit den jungen Menschen? Wer heute geboren wird, wird 2045 nichts mit Künstlern wie ABBA, Beatles oder wem auch immer aus dem Oldie-Sektor anfangen können. Was ist denn mit den „neuen“ Künstlern? Nun, die „neuen“ Künstler werden zwar hier und da noch ein paar kleine Einnahmen generieren können, aber die Chance, ein echter Star zu werden, sind genau so hoch, als wenn 2045 noch Fahrzeuge mit Verbrennermotoren zugelassen werden. Es gibt einfach nichts mehr zu verdienen. Glaubt wirklich jemand, dass Spotify und Co. als private Unternehmen jemals ihre Ausschüttungen erhöhen werden? Im Leben nicht! Wozu auch, die Leute lieben das Streaming (zu Recht), aber niemand wäre bereit, im Moment eine monatliche Gebühr von 50 oder 100 € dafür zu bezahlen, was für eine „artgerechte“ Entlohnung benötigt würde.

Und der Live-Betrieb? Da gibt es doch bestimmt noch etwas zu holen! Hier empfehle ich einmal den Blick nach Japan, wo die nächste Generation an Live-Künstlern gerade „programmiert“ werden. Kunstfiguren aus dem Anime-Bereich singen und tanzen als Projektionen über die Bühne und sorgen für ausverkaufte Hallen und Arenen. Damit es nicht komplett künstlich klingt, spielt zwar eine Liveband dazu, du könntest aber auch Schauspieler dahin stellen und alles vom Band laufen lassen, es würde im Publikum niemanden wahrnehmen und wenn doch, würde es ihn nicht interessieren. Natürlich müssten die Backings eingespielt werden, womit „echte“ Musiker noch eine kurze Daseinsberechtigung hätten, aber wenn der PC erst einmal Freddy Mercury singen lassen kann, kann er auch Carlos Santana beliebige Soli mit seinem typischen Ton spielen lassen. Die entsprechenden Algorithmen kann man sich dann für die DAW herunterladen oder man lässt den PC mittels AI direkt alles selber machen.

Der Beruf Live-Musiker – vom Aussterben bedroht?

„Schön und gut, aber die großen Meister der Klassik bleiben doch unerreicht und bedürfen eines echten Orchesters, oder?“ Ja, aber schon heute können selbst die größten und besten Orchester nur mit massiven Subventionen vom Staat/Land oder aus der Privatwirtschaft am Leben gehalten werden. Die Berliner Philharmoniker zum Beispiel betreiben ein extrem aufwändiges Programm, indem sie ihre Konzerte weltweit in Echtzeit streamen und damit gerade in Asien sehr gute Umsätze erwirtschaften, aber selbst trotz dieser Einnahmen schafft es das Orchester nicht, auch nur kostendeckend zu arbeiten. Und das bei den aufwändigsten kompositorischen und arrangeur-technischen Meisterleistungen, die die Menschheit je hervor gebracht hat.

Ich könnte mir vorstellen, dass man in absehbarer Zeit nicht mehr sagt „Siri, spiele etwas Ruhiges aus den Sechzigern“, sondern „Siri, erstelle einen Song im Stil von Michael Jacksons Thriller mit einem kurzen Solo von Jeff Beck mit einer Länge von 3:00 Minuten.“ Oder aber der PC analysiert mittels Wearables deine Stimmungslage und komponiert in Echtzeit dann Musik für dich. Künstler als Personen in ihrer Funktion als Idol o. ä. werden überflüßig, jeder Mensch ist sein eigener Künstler. Rockstars werden überflüßig, jeder ist ein Rockstar und wenn du ein Publikum für deinen Event brauchst, generierst du dir eins über deine VR-Brille. Du wolltest schon immer mal bei Rock am Ring oder auf Wacken spielen? Kein Problem, gegen einen kleinen In-App Kauf auch vor ausverkauftem Haus, mit Kollegen, die dir nach der Show sagen, wie gut du warst.

Eine Bezahlung für Künstler? Wozu, ich bin selber Künstler! Welchen Wert ein Künstler WIRKLICH hat, konnte man ja 2020 bei Covid sehen. Ein Künstler lebt von den Brotkrumen, die ihm die Gesellschaft hinwirft, wenn es der Gesellschaft in Sachen Essen / Trinken / Gesundheit / Geld gut geht. Wenn das fehlt, interessiert sich niemand dafür, ob ein Künstler seine Miete bezahlen kann oder nicht. „Ich wäre auch gerne Musiker geworden, jetzt sehr ihr mal wie das ist, einen richtigen Scheiß Job machen zu müssen, um überleben zu können.“ 2045 wird es keine Musiker mehr geben, so wie wir sie heute kennen, nur noch Hobby-Musiker, subventionierte Klassik und Rechteverwerter verstorbener Superstars … und einmal im Jahr einen von der Industrie künstlich aufgepumpten, neuen Superstar, der als „wir arbeiten an den Stars der Zukunft“ verkauft wird.

Das Einzige, was diesen Verlauf aufhalten kann, wäre eine weitere Lieferkettenproblematik im Chip-Bereich oder aber der Fakt, dass Hochleistungsrechnerkapazität in anderen Bereichen benötigt wird … nicht mal da wären die Künstler auf Augenhöhe mit der Industrie. Ihr denkt, ich übertreibe? Hättet ihr euch jemals vorstellen können, dass Harley Davidson E-Motorräder baut?

Auf die musikalische Zukunft, sie wird wirtschaftlich die Schere weiter auseinander treiben als jemals zuvor und der Beruf des typischen Live-Musikers wird auf immer verschwinden.

P.S. Schon heute verdient jede Kassiererin bei ALDI mehr als 90 % aller Musiker …