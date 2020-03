Making Of: The Human League – Dare! (1981)

Don't you want me, baby?

Human Leagues „Dare!“ ist ein makelloses Pop-Album aus dem Jahr 1981. Ein Meilenstein des Synthesizer-Pops. Und eine Art Blaupause, die das Genre erst (mit)-begründete. Human Leagues „Dare!“ hat den Boden bereitet für den Erfolg von Bands wie Pet Shop Boys, Eurythmics, Blancmange oder den Thompson Twins. Depeche Mode veröffentlichten im gleichen Jahr ihr Debüt-Album „Speak & Spell“. Wobei Vince Clarkes fröhliche Synth-Melodien der Hochglanz-Produktion von Human League nicht das Wasser reichen konnten. Das ebenfalls 1981 erschienene OMD-Album „Architecture & Morality“ schwang sich zwar künstlerisch zu ähnlichen Höhen auf, hinterließ aber im Gegensatz zu „Dare!“ in den USA keinen Eindruck.

Human League bewiesen mit „Dare!“, dass man ganz ohne Gitarren sehr eingängige Musik machen kann. Und dass Synthesizer weder nach teutonischen Robotern noch nach „Outer Space“-Geblurbse klingen müssen. Mit dem konsequenten Einsatz des Roland MC-8 MicroComposers und des Linn Drumcomputers LM-1 wies „Dare!“ auch produktionstechnisch in eine neue Richtung. Was prompt die Gewerkschaften auf den Plan rief, die fürchteten, die neue Technologie würde Musiker arbeitslos machen. „Dare!“ gelang das Kunststück, kommerziell erfolgreich zu sein – Nummer 1 in UK, Nummer 3 in den USA – und gleichzeitig die Kritiker zu begeistern.

Human League – Dare! – Kurz vor dem Hörsturz

Human League-Fans der ersten Stunde hat „Dare!“ allerdings ganz schön zu knabbern gegeben. Wer auf die beiden ersten Human League-Alben „Reproduction“ und „Travelogue“ abgefahren war, der lief Gefahr, beim ersten Kontakt mit „Dare!“ einen Hörsturz zu erleiden. Auch ich war mir damals zunächst nicht sicher, ob das jetzt ganz große Kunst oder aber die absolute Megaver… war. Doch relativ rasch ertappte ich mich dabei, wie ich den Refrain von „Don’t you want me“ nachsummte. Wenn es jemals eine Ohrwurm-Melodie gab, dann diesen schrecklich-schönen Refrain. Dabei musste man gar nicht so lange warten, um zu wissen, was Sache war: „Es gibt einige Lieder, bei denen sogar die Anfangsakkorde einfach „Hit“ zu schreien scheinen, und dies ist ein gutes Beispiel“, wie Blogger Rollo (Music for stowaways) so treffend schreibt.

Being boiled

Ein Jahr vor der Veröffentlichung Human Leagues „Dare!“ hätte man freilich auf die Zukunft der Band keine 5 Cent gegeben. Im Herbst 1980 stand Phil Oakey, der Lead-Sänger von Human League, vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Gemeinsam mit Martyn Ware und Ian Craig Marsh hatte er zwei bemerkenswerte Alben aufgenommen: das kalt-dystopische „Reproduction“ und das schon etwas poppigere „Travelogue“. Beide Platten boten experimentierfreudige Synthesizermusik, die mit der einen oder anderen griffigen Hookline aufwarten konnte.

Mit „Being Boiled“ (Listen to the Voice of Buddha) hatten Human League sogar einen formidablen Club-Hit gelandet, der damals zwar nicht die Charts aufwirbelte, aber dafür sorgte, dass das Virgin-Label Human League unter seine Fittiche nahm. Hier die Being Boiled-Version auf „Reproduction“. Das erste Human League-Album hatte ein etwas verstörendes Cover-Design.

Human League – Die Band trennt sich

Doch der große Erfolg war ausgeblieben. Ein 34. Platz in den britischen Charts für „Reproduction“ und Rang 16 für „Travelogue“ – das konnte niemanden befriedigen. Schon gar nicht Oakey, der maulte, Human League würde Musik für „Typen in langen Mäntel“ spielen – “only lads in long coats liked us”- und gerne ein breiteres Publikum ansprechen wollte. Seine beiden Mitstreiter allerdings wollten ihre Seelen nicht an den Kommerz verkaufen. In einem Interview mit Mike Atkinson äußerte sich Phil Oakey über die Gründe der Trennung: „Ich habe immer gesagt, dass meine Lieblingsband wahrscheinlich Slade ist. Ich wollte wirklich in einer Pop-Band mit unseren Fotos auf der Titelseite sein, und vielleicht hatten sie eine eher langfristige künstlerische Ausrichtung.“

Als die Spannungen immer stärker wurden, bestärkte Manager Bob Last die Band, einen Schlussstrich zu ziehen: „Ich habe sie proaktiv zur Trennung ermutigt. Ich wusste, dass sich irgendwo unter all dem Material der eine oder andere Hit versteckte, aber ich wusste nicht, wo.” (Neil Mason: The Making of Dare, Electronic Sound)

Die Trennung erfolgte ausgerechnet kurz vor dem Start einer großen UK- und Europa-Tour. Perfektes Timing!

Made in Sheffield

Die drei Musiker Oakey, Ware und Marsh stammen aus der Stahlarbeiterstadt Sheffield in South Yorkshire, einer der Ursprungsorte der Industriellen Revolution. Sheffield war und ist die Heimat vieler großartiger Musiker und Bands: Joe Cocker, ABC, Pulp um nur einige zu nennen, oder – aus neuerer Zeit – Arctic Monkeys. Für Oakey war unter den heimischen Bands damals vor allem Cabaret Voltaire ein Vorbild mit ihrer Mischung aus Elektronik und vom Dadaismus beeinflusster Performance.

Phil Oakey hatte sich eine extralange Haartolle wachsen lassen, die sein Markenzeichen wurde. Alle Human League-Mitglieder hatten in Theaterprojekten mitgemacht, fuhren auf europäisches Autorenkino und die Musik von Van Der Graaf Generator und Roxy Music ab.

Destroy all guitars

Human League waren angetreten, eine Alternative zu gitarrenlastiger Musik zu entwickeln. „Destroy all guitars“ so der programmatische Titel ihres ersten Songs. Ob das eine Reaktion auf die ebenfalls aus Sheffield stammende Heavy Metal-Band Def Leppard war?

Nun, Oakey hatte persönlich gar nichts gegen Gitarren, wie er im Interview mit dem Spiegel verrät. „Was mir gegen den Strich ging, waren diese Plattenfirmen-Manager die bei jedem Meeting zu uns sagten: Das mit euren Synthesizern ist ein netter Gag, aber jetzt müssen Gitarren dazu, damit ihr endlich einen Hit landet. Wir dachten uns, es muss doch möglich sein, coole und erfolgreiche Musik ohne Gitarren zu machen.“ („Wir können nichts außer Pop“, Spiegel, 20.04.2011″) Mit der Auflösung der Band stand das alles auf der Kippe.

Heaven 17

Martyn Ware und Ian Craig Marsh gründeten nach der Trennung „Heaven 17“. Interessanterweise verband gleich ihre erste Platte „Penthouse and Pavement“ absolut tanzbare Musik mit politischen Inhalten („We don’t need this) Fascist Groove Thang“. Diese Single wurde von der BBC übrigens nicht gespielt. Heaven 17 lockerte die Musik der Maschinen auf mit Saxophon, Percussion, Bass, Gitarre und der Bläsersektion „The Boys of Buddha“, die „synthetic horns“ spielten. Es gibt wenige Synthesizer-Platten, die so sehr grooven wie der Erstling von Heaven 17. Die Platte kam in den Album-Charts auf Platz 14. Immerhin zwei Plätze gegenüber Travelogue verbessert. Aber nichts, was Mr. Oakey jetzt vom Hocker gerissen hätte. Und so klingt das Titelstück von Heaven 17 in einer etwas aufgemotzten Version von 1993:

Oakey unter Druck

Phil Oakey stand nach dem Split im Oktober 1980 etwas bedröppelt da. Er besaß nun zwar die Namensrechte an Human League. Aber hatte leider auch deren Verbindlichkeiten an der Backe. Der Konzertveranstalter machte richtig Druck und forderte Schadensersatz, für den Fall, dass die Tour gecancelt würde. Oakey war nicht der Mann, der in so einer Situation in den Sack haut. Zusammen mit seinem Kumpel Adrian Wright, der zuvor schon bei Human League für das Visual Design verantwortlich war, dem neu angeheuertem Keyboardspieler Ian Burden und zwei auf die Schnelle rekrutierten Backgroundsängerinnen warf er sich ins Tournee-Getümmel.

Sängerinnen im Nachtclub aufgegabelt

Die beiden Sängerinnen Susan Ann Sulley und Joanne Catherall waren damals tatsächlich noch Schulmädchen. Oakey fielen sie beim Tanzen im „Crazy Daisy Nightclub“ auf. Sie waren beide hübsch – die eine dunkelhaarig, die andere blond – und damit für Oakey ausreichend qualifiziert. Das Singen könnte man ihnen zur Not ja noch beibringen. Joanne Catherall erinnert sich 2011 im Spiegel-Interview: „Wir waren siebzehn und gingen noch zur Schule. Es war ein irres Angebot und wir mussten unsere Eltern fragen. Nach einigem Zögern sagten sie zu, auch wenn mein Vater Befürchtungen hatte, dass wir vielleicht doch an einen Sexclub verkauft werden. Aber wir kamen heil von der Tour zurück. Und blieben.“

Nach der Tour zurück in die Schule

Die Tour wurde in der neuen Besetzung absolviert, die Konventionalstrafe blieb Oakey erspart und die beiden Sängerinnen konnten erste Bühnenerfahrungen sammeln. Virgin-Mann Simon Draper, der einen Narren an der Band gefressen hatte, sah sich die Show im Hammersmith Odeon an: „Es war wirklich schrecklich. Aber wegen der Mädchen sind sie wohl damit durchgekommen.“ (Electronic Sound)

Susan Ann Sulley und Joanne Catherall gingen nach der Tour zurück zur Schule, um ihre Abschlüsse zu machen. Aber Oakey signalisierte ihnen, dass sie jetzt feste Band-Mitglieder wären. Da war er sehr pragmatisch. Oakey selbst war ja von seinen ehemaligen Bandkumpanen Ware und Marsh auch aufgrund seiner Frontman-tauglichen Erscheinung ausgewählt worden. Und nicht, weil er große Erfahrung als Sänger oder Musiker gehabt hätte.

Auf Messers Schneide

Bob Last übernahm nun das Management beider Bands. Er wusste um das Können von Oakey. Aber klar war auch, dass die beiden musikalischen Schwergewichte die Band verlassen hatten. Bei Virgin gab es deshalb heftige interne Diskussionen. Die Rezession Anfang der 80er Jahre zwang die Plattenfirma, sich von einigen ihrer Künstler zu trennen. Nik Powell, einer der vier Virgin-Mitgründer, machte klar, dass er Human League für entbehrlich hielt. Aber auch in dieser kritischen Situation hielt Simon Draper seine schützende Hand über die Band. Deren Manager Bob Last ist immer noch voller Dankbarkeit: „Simon Draper hatte vom ersten Tag an volles Vertrauen. Hätte ich ihm die Schuld dafür gegeben, wenn er uns fallen gelassen hätte? Es wäre eine vollkommen vernünftige Entscheidung gewesen. Seine Zuversicht war ausschlaggebend.“(Electronic Sound)

Als einen Testballon schickte Oakey den gemeinsam mit Adrian Wright geschriebenen Song „Boys & Girls“ in den Äther. Der landete in den UK-Charts zwar nur auf Platz 47, zeigte aber immerhin: Mit Human League ist noch zu rechnen.

Ausnahmeproduzent Martin Rushent

Es war ein Lebenszeichen, mehr aber auch nicht. Leider konnte auch der nächste Song nicht voll befriedigen: “Als ‘Sound Of The Crowd’ präsentiert wurde, da klang es einfach nicht gut genug“, erzählt Simon Draper. „Es schien mir, dass sie eine musikalisch überzeugendere Aufnahme liefern mussten, und Phil schlug vor, dass Martin Rushent der perfekte Produzent dafür sein würde.“(Electronic Sound)

Der 2011 verstorbene Martin Rushent war ein absolut begnadeter Produzent. The Stranglers, The Buzzcocks, Generation X sind nur einige der von ihm produzierten Acts. Rushent hatte viel Geld in sein eigenes Genetic Sound Studio gesteckt. Nachdem er sehr erfolgreich einige der profiliertesten Punk-Bands produziert hatte, legte er seinen Fokus nun auf elektronische Musik.

24 Layer für eine Synthesizer-Linie

Er brachte vor allem auch die für Produktion von Synthesizer-Musik notwendige Geduld mit sich. Rushent konnte Stunden auf das Programmieren von Beats mit der Linn LM-1 oder das Schichten von Synthesizerklängen verwenden: „Damals war es ein großer Aufwand, elektronische Musik zu machen, besonders so wie ich es tat.”, erinnert sich Produzent Martin Rushent im Interview mit Richard Buskin von Sound o nSound. „Um die Sounds zu bekommen, die ich wollte, habe ich die Synthesizerklänge geschichtet. Dafür programmierte ich bis zu 24 Synthesizer, die eine Linie spielten – alle analog und alle verstimmt.“

Human League – Dare! – Die Demos

Doch bevor Rushent loslegen konnte, nahmen Human League erst einmal ein paar Demos auf. Die Arbeit an „Dare!“ begann in Sheffield im sogenannten Monumental Studio, das sich The Human League mit Heaven 17 teilten. „Monumental“ war an diesem Studio, das sich in einer ehemaligen Tierklinik befand, nur der Name. „Es fiel halb auseinander und es regnete rein.“ bestätigt Bob Last. „Ich habe immer noch einen wiederkehrenden Albtraum, dass ich versuche, das Dach dieses Studios zu reparieren.“(Electronic Sound) Phil Oakey versammelte hier seine Mitstreiter: Adrian Wright, Ian Burden und Jo Callis, einen Punkrocker, der bei The Rezillos Gitarre gespielt hatte. Er war wegen seiner Songwriter-Qualitäten rekrutiert worden.

Die Band fing mit den Kompositionen für das Album Dare ziemlich am Nullpunkt an. „Es war nicht so, dass es eine große Menge an Material gab, das darauf wartete, aufgenommen zu werden“, bestätigt Jo Callis: „Adrian hatte dieses kleine Buch mit Anweisungen, wie man die gesamte Ausrüstung einschaltet und wie man das Studio bedient. Damit konnten wir das Studio zum Laufen bringen und etwas herumwerkeln.“(Electronic Sound)

Nachhilfeunterricht am Synthesizer

Immerhin sollte es sich auszahlen, dass The Human League und Heaven 17 unter einem Dach arbeiteten. Jo Callis, der von Synthesizern keinen blassen Dunst hatte, erinnert sich, wie er Nachhilfe von Martyn Ware bekam: „Er zeigte mir die Grundlagen, wie ein Synthesizer funktioniert, wie man ihn programmiert, wie man verschiedene Klänge aus ihm herausholen kann“. (Electronic Sound) Ein wirklich feiner Zug an Martyn Ware!

Unter dem Titel „The Human League – The Making of Dare!“ sind die Demos zum Album veröffentlicht, „voller übertriebener Echos und alberner Experimente, um zu sehen, was daraus entstehen würde. Es gibt hier relativ wenig Anzeichen dafür, dass es eines der wichtigsten Alben der 1980er Jahre werden würde!“ (Music for stowaways)

Human League – Dare! – Das Equipment

Bei den Instrumenten muss man bei „Dare!“ zum Glück nicht lange herumrätseln. Sie sind sämtlich auf dem Cover aufgelistet. Es handelt sich ausnahmslos um Synthesizer Made in Japan: Kein Minimoog, kein Prophet 5 oder Oberheim. Die State of the Art-Tools wie das Roland Modularsystem 700, den Roland MC-8 MicroComposer oder den Drumcomputer LM-1 von Linn fügte dann erst Produzent Martin Rushent hinzu. Human League setzten weiter auf japanische Instrumente, die die Band in ihren Anfangstagen zunächst einmal aus Kostengründen gewählt hatten.

Human League – Dare! – Korg 700

Da war zunächst einmal der Korg 700, ein kleiner Monosynthesizer, der für sein Traveller-Filter berühmt ist, und die knurrigsten Basstöne ausspuckt, die man sich nur wünschen kann. Diesen charismatischen Bass-Sound hatte die Band bei ihrem frühen Hit „Being boiled“ verwendet. Und der Korg 700 wurde auch bei „Dare“ nicht eingemottet. Zumal Produzent Martin Rushent total auf diesen Synthesizer abfuhr: „Außerdem bekommen wir einige schöne Bass-Sounds aus einem alten Korg-Synthesizer, den Phil hat. Er fällt allmählich auseinander, so müssen wir auf ihn draufhauen, damit er funktioniert. Es ist ein wirklich frühes Exemplar, nur eine winzig kleine Kiste, aber die Bässe klingen großartig. “ (Musik Maker, April 1982)

Human League – Dare! – Yamaha CS-15

Der Yamaha CS-15 bot zwei komplette VCO-VCF-VCA-Stränge. So besitzt er zwei Multimode-Filter mit Low Pass, Band Pass und High Pass und ziemlich ausgefuchste Modulationsmöglichkeiten. Das Yamaha-12dB-Filter klingt gut, aber deutlich neutraler als etwa ein Moog- oder ARP-Filter. Für knallharte Bässe ist er eher nicht prädestiniert. Das soll aber nicht bedeuten, dass dieser Synthesizer keine Power hätte. Ich habe die Version CS-15D (mit Presets und eigenprogrammierbaren Teil) Anfang der 80er Jahre gerne live gespielt und der Klang war immer sehr durchsetzungsfähig. Das Multimode-Filter habe ich erst beim CS-40M kennengelernt. Hier habe ich sehr schnell den berühmten Miau-Klang (auch „The Cat“ genannt) gefunden, der den Dare!-Song „Love Action (I Believe In Love)“ einleitet.

Human League – Dare! – Roland Jupiter-4

Für die Akkorde auf Dare zeichnen vor allem der Roland Jupiter-4 und der Korg Delta verantwortlich. Dem Jupiter-4 ist eigentlich erst in den letzten Jahren die Wertschätzung entgegengebracht worden, die er verdient. Heute rühmt man seine schnellen Hüllkurven, das bissige Filter mit Selbstoszillation und den LFO, der bis in den Audiobereich geht und so dem Jupiter-4 auch metallische und Ringmodulator-ähnliche Klänge ermöglicht.

Damals sahen viele im Jupiter-4 einen Synthesizer mit sehr begrenzter 1-VCO-VCF-VCA-Architektur und klobiger Tastatur. Zum hässlichen Design passte ein Klang, der ohne zugeschalteten Ensemble-Effekt zuweilen recht dünn sein konnte. Das Instrument bot lediglich acht Speicherplätze für eigene Klänge an. So wurde der Roland Jupiter-4 sehr schnell ausgestochen: durch den Prophet-5, die polyphonen Oberheim-Synthesizer und später den Jupiter-8 aus dem eigenen Hause. Heute sind wir klüger.

Human League – Dare! – Korg Delta

Der Korg Delta wiederum ist ein aufgebrezelter String-Synthesizer mit Divider-Technologie. „Open Your Heart“ ist ein gutes Beispiel für den Korg-Stringsound. Anders als ein ARP Solina oder das Hohner Melody bot diese neue Spezies von Ensemble-Keyboards auch einen einfachen Poly-Synthesizer an. Der Korg verfügt über eine ADSR-Hüllkurve, sogar mit umkehrbarer Hüllkurvenfunktion. Das (sehr gut klingende) Filter bietet Auswahl zwischen Lowpass und Bandpass und es gibt einen Regler für die Filter-Resonanz. Zu den weiteren Besonderheiten zählen ein Rauschgenerator und ein Joystick zur Steuerung der Modulation. Ein sehr feiner und eigenständig klingender Flächenleger.

Human League – Dare! – Die Casios

Dazu kamen noch zwei Billig-Keyboards von Casio, die wohl eine Spur New Wave-Frische in die Produktion wehen sollten. Das Casio VL-1 ist gut auf „Open Your Heart“ herauszuhören. Das Flöten-Preset spielt das Hauptthema. Für das gut eine Minute dauernde Stück „Get Carter“ benutzte die Band das VL-1-Preset „Fantasy“, veredelt mit Digitalhall und Chorus. Bis heute genießt das Casio VL-1 Kultstatus. Das Instrument besitzt eine Knopftastatur und einen eingebauten Lautsprecher. Hierzulande bekannt geworden ist das VL-1 vor allem durch den Hit „Da da da“ der „Neue Deutsche Welle“-Band Trio. Das Casio VL-1 beweist, dass auch der Klang eines Billiginstruments großen Wiedererkennungswert besitzen kann. Und gut für einen Hit ist!

Das Casio M-10 war wohl das erste mit Batterien betriebene, tragbare polyphone Digital-Keyboard. In einer Anzeige von Music Specialties, Galvestone Texas, wird es als „Personal Portable Electronic Keyboard“ beworben. Komplett mit Batterien und Tragetasche für 149,- US-$. Das Instrument besitzt 32 Mini-Tasten und wie das VL-1 einen eingebauten Lautsprecher. Der Synthesizer, der über ganze vier Preset-Klänge verfügt, kann aber auch an einen Verstärker angeschlossen werden.

Human League – Dare! – Umzug nach Streatley

Das Genetic Sound Studio von Martin Rushent befand sich in Streatley, einem an der Themse gelegenen Dorf in der Grafschaft Berkshire. Die Bewohner hatten etwas zu gucken, als Phil Oakey hier auftauchte mit seinem asymmetrischen Haarschnitt, auf High Heels und knallrot geschminktem Mund. Carri Mallard, die persönliche Assistentin von Produzent Rushent, holte die Sängerinnen Susan und Joannne am Bahnhof ab: “Sie saßen auf dem Rücksitz meines kleinen roten Hillman-Imps, mit ihrem nördlichen Akzent. Sie waren wunderbar bodenständig und voller Vorfreude auf das Ganze.” (Electronic Sound)

Ein Kontrollraum so groß wie das Studio

Das Studio muss Human League nach dem maroden „Monumental Studio“ in Sheffield wie der Himmel auf Erden vorgekommen sein. Der Kontrollraum war riesig: neun mal sechseinhalb Meter. Das Studio selbst war gar nicht viel größer, was für Synthesizer-Musik aber kein Nachteil war, wie Produzent Rushent berichtet. „Das geschah, weil ich feststellte, dass im Kontrollraum immer mehr Arbeit geleistet wurde. Und auch, weil dort die gesamte Synthesizer- und Programmierausrüstung untergebracht war, die ich gekauft hatte.“ (SoS)

Der Regieraum wurde von einer großen 32-Kanal-Konsole des US-amerikanischen Audio Equipment-Herstellers Music Center Incorporated (MCI) beherrscht. Mit dem MCI-Pult war sogar ein gewisses Maß an Studioautomation möglich: „Aufgrund des rudimentären Computer-Mixes hatte ich VCA-Fader und Mute-Schalter als die beiden Dinge, die ich programmieren konnte. Das hat mich nach dem Mix zu 90 Prozent entlastet und ich konnte dann mit den Effekten weiterarbeiten. Was ich an diesem Pult jedoch wirklich liebte, waren die Equalizer.“ (SoS) Rushent hat es später bereut, das MCI gegen ein SSL-Pult auszutauschen, das zwar stark verbesserte Mix-Funktionen aufwies, nur leider nicht den Sound des MCI-Pultes lieferte: „Meiner Meinung nach mag das SSL technisch korrekt klingen, aber musikalisch korrekt klingt es nie.“ (SoS)

Hier der Song, der das Dare!-Album eröffnete: „The Things that are made of“. Der Album-Titel „Dare!“wurde übrigens in Versionen mit und ohne Ausrufezeichen verwendet. Da meine eigene CD eine Version „mit“ ist, habe ich auch den Titel im Text durchgängig mit „!“ geschrieben.

Abhören in Club-Lautstärke

Rushents Studio-Konfiguration zur Zeit der „Dare!“-Aufnahmen wurde durch eine Otari-24-Spurtonband mit Dolby-Rauschunterdrückung, Viertel- und Halbspurmaschinen von MCI, jede Menge von Outboard-Effekten und JBL 160-Monitore komplettiert, die auf Betonblöcken ruhend in die Wand eingelassen waren. Daneben nutzte Rushent Nahfeldmonitore des britischen Herstellers Denton und liebte es, zwischen diesen und den JBL-Kloppern hin- und herzuschalten. Rushent gehörte zu den Producern, bei denen es im Abhörraum auch mal ordentlich dröhnen musste: „Ich wollte eine wirklich laute Regie, die ich auf das Pegelniveau bringen konnte, das ich in einem Club oder bei einem Konzert hörte, denn ich mischte auf diesen winzigen Dentons und schaltete dann zwischen ihnen und den JBLs um. Das sollte sicherstellen, dass die Musik sowohl gut klang, wenn sie wirklich laut gespielt wurde, aber auch, wenn sie im Radio oder auf den Heimstereoanlagen der Leute gespielt wurde.“ (SoS)

Roland Modularsystem 700

Aber auch was das sonstige Equipment anging, hatte Produzent Martin Rushent einiges zu bieten. So besaß er ein Roland Modularsystem 700, das das Klischee von den japanischen Billig-Synthesizern Lügen strafte. Es ist in allen Baugruppen hervorragend verarbeitet, verfügt über weißes und rosa Rauschen, Ringmodulation, ist stimmstabil und hat einen Klang, der über jeden Zweifel erhaben ist. Der Moogulator urteilt über dieses Modular-System der Königsklasse: „Man könnte es klanglich als den Prototypen für alle analogen Synthesizer von Roland bezeichnen. Das ist freilich ein sehr hoher Standard. Die Oszillatoren klingen rund und obertonreich, die Filter zeigen kaum Bassverlust bei höheren Resonanzwerten. Alle Eigenschaften, die man bei Roland Synthesizern liebt, sind hier vereint.“

Roland MC-8 MicroComposer

Ebenfalls State of the Art war der Roland MC-8 MicroComposer, der entscheidend an der Produktion von „Dare“ beteiligt war. Ein computergesteuerter 8-Kanal CV/Gate-Sequencer, der editiert werden konnte. Als er 1977 auf den Markt kam, kostete er 4.795,- US-$. Nur 200 Stück sollen weltweit verkauft worden sein. Er besaß ein 16 kB RAM, das die Aufnahme von bis zu 5200 Noten erlaubte. Roland-Gründer Ikutaro Kakehashi hatte sich persönlich in die Entwicklung eingemischt und dafür gesorgt, dass ein größerer Speicher eingebaut und der Transistor-Transistor-Logik-Schaltkreis gegen einen Mikroprozessor ausgetauscht wurde. Ebenso wurde die Zahl der Kanäle auf sein Geheiß auf acht erhöht. Die Möglichkeit, mehrere Synthesizer zugleich anzusteuern und zu synchronisieren, ging weit über alles hinaus, was bis dahin mit einfachen Step-Sequencern möglich war.

Der MicroComposer ersetzt das Keyboard

Der MC-8 MicroComposer und sein Nachfolger MC-4 hatten großen Einfluss auf die Entwicklung der elektronischen Musik. Erst die Einführung des MIDI-Standards machte Rolands MicroComposer obsolet. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Produzent Martin Rushent die Noten der rudimentären Human League-Demos in höchst mühevoller Programmierarbeit in den MicroComposer eingeben musste. Wobei Rushent von den Möglichkeiten begeistert war, wie er dem Music Maker im April 1982 verriet: „Das MC-8 ersetzt wirklich das Keyboard, es sendet genau die Signale, die das Keyboard senden würde, wenn Sie darauf spielen würden“. Die Bedienung war für Rushent keine Hexerei, sondern kinderleicht.

Komponieren nach Zahlen

Notenhöhe, Gate und Trigger, Filteröffnung und Dynamik – das alles konnte in Zahlen übertragen werden, schwärmte Rushent 1982: „Sie können Klangfarbe und Lautstärke programmieren, indem Sie den VCF und den VCA ansteuern – natürlich sind diese Dinge spannungsgesteuert, so dass Sie damit einen weiteren Speicher auf dem MC-8 belegen können. Sie haben acht Speicher für Steuerspannungen zur Verfügung, so dass Sie bis zu acht Lines auf einmal spielen können.“ (Music Maker)

Rushent hatte seine Arbeitsweise bei „Dare!“ ganz auf den MicroComposer abgestimmt. Sobald die Struktur für einen Song feststand, wurde ein Chart erstellt mit allen Akkorden. „Als nächstes legen wir einen Timecode auf die Multitrack-Spur. Der Timecode wird vom MC-8, dem Roland Microcomposer, erzeugt. Wenn der Song 180 Takte lang ist, geben wir ‚180‘ ein. Wenn es 2/4- oder 3/4-Takte gibt, werden diese ebenfalls eingegeben.“ (Music Maker) Sobald der Timecode auf dem Band war, konnte der MicroComposer die Synthesizer steuern und synchron dazu lief der Linn Drumcomputer.

Das einzige Lied, das komplett ohne Computer-Programmierung auskam und von Hand eingespielt wurde, ist übrigens „Get Carter“.

Human League – Dare! – Linn LM-1

Für den Drum Guide-Track nutzte Rushent seine neueste Errungenschaft: die brandneue Linn LM-1. Ein programmierbarer Drumcomputer, der gesampelte Drumsounds verwendete und mit 5.000,- US-$ sündhaft teuer war. Der extrem fette Linn-Sound eröffnet das „Dare!“-Album: Die ersten beiden Takte von „The Things that Dreams are made of“ sind Linn pur, mit einem schönem Hall auf der Snare. „Der einzige Titel, bei dem die LinnDrum nicht zum Einsatz kam, war ‚The Sound Of The Crowd‘, weil ich da die LM1 noch nicht hatte.“ (SoS) Ansonsten ist das gesamte „Dare!“-Album wirklich ein Musterbeispiel für den Sound der Linn. Die hier zudem sehr clever programmiert wurde. Bei „Do or Die“ inklusive Percussion für etwas Latin-Feeling.

Im ersten Aufnahmeschritt gab Rushent allerdings wenig mehr ein als Bassdrum, Snare und die Hihat. Zu dieser ersten Spur mit dem Linn-Beat fügte Rushent dann eine Bass-Linie hinzu und hangelte sich dann weiter im Arrangement: „Als Nächstes gab es eine Gesangsspur zur Orientierung, nur damit wir wussten, wo wir waren. Und danach ein einfaches Keyboard-Pad, um einige Akkorde einzufügen, bevor ich dann alle Schlagzeug-Fills einprogrammierte. Danach legten wir so lange Schichten übereinander, bis wir meinten, dass das Stück fertig war, und während dieses Prozesses nahmen wir dann auch die Vocals auf.“ (SoS)

Die Vorgehensweise mit dem Timecode erlaubte es Rushent, die Drums bis zuletzt komplett neu gestalten zu können. Beim normalen Recording werden die Schlagzeugspuren in der Regel zuerst aufgenommen, was einen ziemlich festlegt.

Human League – Dare! – Musik mit Masterplan

Der Entstehungsprozess von „Dare!“ ist also so das komplette Gegenteil von „Songs from the Big Chair“. Das von mir hier kürzlich vorgestellte Tears for Fears-Album wurde im Wesentlichen im Homestudio produziert. Rushent dagegen hörte sich die Demos an und rekonstruierte die Human League Songs dann „from the scratch“. Er hatte schnell spitzbekommen, dass er bei Human League die Zügel etwas straffer in die Hand nehmen musste, wenn etwas Gescheites herauskommen sollte. Die Songs, die ihm die Band vorlegte, waren oft über das Stadium einer Skizze nicht hinausgekommen: „Sie waren halb fertig geschrieben oder bestanden nur aus einem Riff. Sie wissen schon: ‚Ja, das ist ein tolles Riff, bauen wir es in einen Song ein‘, und jeder singt dann seine Ideen.“ (SoS)

Die nackten Knochen hätten sie ihm hingeworfen, meint Rushent: „I get given the bare bones.“ Der nahm sich die Zeit und diskutierte einen ganzen Nachmittag mit der Band, was das für ein Song werden sollte. Wie viele Strophen vor dem Refrain, welche Soli er enthalten sollte. So erstellte er eine Struktur, einen Masterplan für jedes einzelne Lied: „Es dauert lange, bis eine Human League Single von A bis Z fertig gestellt ist. Ein Titel beansprucht normalerweise etwa eine Woche. Jede Note, die in eine Human League Platte einfließt, ist eine bewusste Entscheidung, im Gegensatz zu: ‚Nun, nehmen wir noch ein Gitarrensolo und hoffen, dass es ein Gutes ist'“, resümiert Produzent Martin Rushent im Music Maker.

Die Vocals und eine verhexte Klospülung

Absolut happy war der Produzent mit der Bariton-Stimme von Phil Oakey: „Phil ist ein großartiger Sänger. Seine Stimme ist so unverwechselbar und so mikrofonfreundlich, dass es ein Leichtes war, seinen Gesang aufzunehmen. Ich ließ ihn drei Takes machen, stellte die besten Teile zusammen, und es hat immer funktioniert.“(SoS) Rushent benutzte für die Vocals das Neumann U77. Ein besonderer Trick, den Rushent zum Beispiel bei „Don’t You Want Me“ einsetzte, war es, Phil im Badezimmer singen zu lassen. Er prankte den Human League Frontmann sogar: Eine der Sängerinnen langte von außen durchs offene Toilettenfenster und betätigte die Spülung. Phil erschrak und fragte den Kontrollraum, ob sie das Geräusch auch gehört hätten. „Nein, hier ist absolut nichts zu hören“, bekam Oakey zur Antwort.

Der Charme gefliester Räume

Der kleine Scherz wiederholte sich noch mehrmals. Kurz bevor Oakey komplett wahnsinnig wurde, klärte die Crew den entnervten Sänger über den Ursprung der sich scheinbar selbst betätigenden Spülung auf. Produzent Martin Rushent jedenfalls liebt den Resonanz-Effekt eines kleinen gefliesten Badezimmers bei Vocals: „Ich meine, man gibt all dieses Geld für das protzige Akustik-Zeug aus und dann nimmst Du den Gesang einer der größten Hit-Singles aller Zeiten in der verdammten Toilette auf! Ich liebe die Ironie des Ganzen.“ (SoS)

Eine elektronische Version von ABBA

Phil wollte, dass „Dare!“ wie eine elektronische Version von ABBA klingen sollte. Er wollte Romantik mit Elektronik verbinden. Beim Wiederhören des Albums fallen einem bei einigen Stücken ungewöhnliche Akkordverbindungen auf, die das Album vor der Banalität bewahrten. Auf „Darkness“ und „I am the Law“ ist die dunkle, melancholische Seite von „The Human League“ herauszuhören. „I am the Law“ endet mit einem Abwärts-Portamento in das der straffe Beat von „Seconds“ einbricht, der die beiden Hits „Love Action“ (Nummer 3 in UK) und „Don’t you want me“ ankündigt. Dass der Song mit dem größten Hit-Potential ausgerechnet der letzte Song des Albums war, irritiert etwas. Der CD-Spieler kam erst ein Jahr später heraus. Es gab noch kein Equipment mit Shuffle-Funktion. Damals musste man noch den Tonarm des Plattenspielers bewegen oder die Audiokassette vorspulen.

You’ve completely ruined the song

Es gibt einen Grund, warum „Don’t you want me“ ans Ende gepackt wurde. Phil Oakey hasste den Song. Er hatte den Gesang auf die Basis-Tracks aufgenommen und sich eine dunkle Version gewünscht, die Einsamkeit und Kälte vermitteln sollte. Doch anschließend hatte Rushent zusammen mit Jo Callis jede Menge zusätzliche Synthesizerlinien eingefügt, die das düstere Bild aufhellten. Etwa einen weichen Horn-Padsound im Refrain. Rushent nannte es „ear candy“.

Rushents Endmischung war lupenreiner Upbeat Pop. Der Produzent erinnert sich, wie er vom aufgebrachten Sänger zur Rede gestellt wurde: „Wir brauchen ein Bandtreffen, Martin. Das ist schrecklich. Du hast das Lied komplett ruiniert.“ (SoS) Die sich anschließende Diskussion stelle ich mir lebhaft vor. Der Kompromiss war am Ende, das Material an Virgin zu schicken: „Das taten wir, und als Simon (Draper) den Song hörte, geriet er völlig in Ekstase („orgasms of ecstasy“) und sagte: ‚Das ist unglaublich! Das ist es! Das ist es!'“ (SoS)

Ein vierjähriger Nacktfrosch bricht das Eis

Der Song „Don’t you want me“ bezieht seinen Charme daraus, dass dieselbe Story über Liebe und Verlassenwerden zweimal erzählt wird. Einmal vom Mann, einmal aus der Sicht der Frau. Susan Ann Sulley war die begabtere Sängerin und sollte die weibliche Strophe übernehmen. Rushent hatte bereits 60 Takes vom Refrain mit ihr aufgenommen, ohne dass sie sich beschwert hätte.

Als sie dann die Strophe fast hinbekommen hatten – aber eben nur fast – war sie erschöpft und auch etwas angesäuert, wie sich Produzent Rushent erinnert. In diesem Moment passierte etwas Überraschendes. Die Studiotür öffnete sich: „Mein vierjähriger Sohn James kam herein, splitterfasernackt bis auf ein Paar grüne Wellington-Boots mit Froschgesichtern an den Zehen und sagte: ‚Hallo‘. Sue kriegte sich gar nicht mehr ein, das brach das Eis, und bei der nächsten Aufnahme bekamen wir genau die fehlende Linie, die ich haben wollte: ‚I was working as a waitress in a cocktail bar, that much is true.‘ Also, danke, James. Er war schon damals ein Produzent.“ (SoS)

Die Kellnerin aus der Cocktail-Bar

„Don’t you want me“ ist perfekt produziert. Martin Rushent hatte ein ausgezeichnetes Händchen dafür, jedem Sound im Mix seinen Platz zu geben. Da ist nichts wischiwaschi, sondern alles transparent und durchhörbar. Er lieferte das ab, was man im Englischen eine „sleak production“ nennt. Aber auch die Story war gut. Ein Typ lernt eine Kellnerin in einer Cocktail-Bar kennen. Die beiden werden ein Paar. Er – so sieht er das wenigstens – weckt das in ihr schlummernde Potential, doch fünf Jahre später wendet sie sich von ihm ab. Worauf er erst droht:

But don’t forget it’s me

Who put you where you are now

And I can put you back down too

Und dann in Selbstmitleid zerfließt

Don’t you want me, baby?

Don’t you want me, oh

Eine emanzipierte Geschichte

An diesem Punkt setzt im Song diese erfrischende „das nette Mädel von nebenan“-Stimme ein. Und macht klar, dass Frau jetzt die Dinge selbst in die Hand nimmt:

The five years we have had

Have been such good times, I still love you

But now I think it’s time

I lived my life on my own

Das war emanzipiert, das stellte die „Aschenputtel trifft Millionär“-Fabel auf den Kopf und servierte den ganzen üblichen Herz-Schmerz-Schmalz mal eben elegant ab. Und dazu dieser ultraeingängige Refrain. Wenn es jemals so etwas wie die perfekte Hit-Formel gegeben hat – hier war sie.

Weihnachtsgeschenke für The Human League

Oakey wollte „Don’t you want me“ ursprünglich nicht als Single auskoppeln lassen. Er wurde schließlich überstimmt und wollte wohl weder den Band-Manager Bob Fast noch das Virgin-Management vor den Kopf stoßen. Manchmal muss man zu seinem Glück eben gezwungen werden. Der Song räumte total ab. Nummer 1 in UK und USA. Es war der Weihnachtshit 1981. Virgin überhäufte die Bands mit Geschenken: Ein Motorrad für Phil Oakey, Mäntel aus Kunstpelz für die Sängerinnen, teure Fotoapparate. In der Bugwelle dieses Megahits nahm auch das Album noch einmal Fahrt auf. Platin in Großbritannien, Gold in den USA.

Der Titel „Dare!“ ist übrigens an ein Vogue-Titelbild angelehnt, das auch die Anregung für das Artwork des Covers gab. Wenn ein Album kommerziell so erfolgreich ist, reagieren viele Plattenkritiker gerne skeptisch. Doch in diesem Fall ging Massenkompatibilität mit Kritiker-Elogen Hand in Hand.

Human League – Dare: A Masterpiece

Steve Sutherland überschlägt sich förmlich im Melody Maker: „Ich denke, es ist ein Meisterwerk. Es wird sicherlich einige verärgern, von Millionen von Menschen gekauft werden, und das sollte es auch durch die Art und Weise, wie es die Rock-Traditionen mit Füßen tritt.“ Sutherland erkennt aber auch klar die Doppelbödigkeit des Albums, die seine eigentliche Faszination ausmacht: „Dare sollte ein für alle Mal die klägliche Farce der Pop-Mythologie aufdecken.“ (Melody Maker, Oktober 1981)

Nicht weniger überschwänglich fällt Paul Morleys Rezension für den New Musical Express aus: „Viel mehr als ABBA oder wen auch immer Sie mögen, beweist Human League, dass eine wunderbar ernsthafte, aufrichtige Middle of the road Musikstil, Qualität und Raffinesse besitzen kann … Ich denke, dass Dare zu den großen populären Musik-LPs gehört.” (NME, Oktober 1981)

Eine Höchstwertung bei den Prog-Fans von AllMusic mag nicht überraschen, aber wenn sogar der Rolling Stone 4 von 5 möglichen Sternen vergibt, dann muss an „Dare!“ schon etwas dran sein. Schließlich rollen sich dem typischen Rolling Stone-Kritiker bei Synthesizer-Musik sonst automatisch die Fußnägel auf.

„Love and Dancing“ – Das Remix-Album

Ein Jahr, nachdem „Dare!“ auf den Markt gekommen war, wurde „Love and Dancing“ veröffentlicht. Martin Rushent hatte das Rohmaterial von „Dare!“ ausgeschlachtet für eines der allerersten Remix-Alben. Der Grund war, dass sie schlicht nicht genug Zeit gehabt hatten, um B-Seiten aufzunehmen. Martin Rushent hörte zu dieser Zeit Grandmaster Flash und spielte Phil Oakey einige Sachen davon vor: „Es gefiel ihm, also schlug ich vor, einen Remix von ‚Love Action‘ zu machen, indem wir es zerstückelten und mit Effekten versahen, und uns auf diese Weise Virgin vom Hals schaffen konnten!“ („The Story of Human League ‚Dare‘ and ‚Love and Dancing'“ , Classic Album Sundays)

Nachdem Oakey allerdings mehrere Remixe am Stück gehört hatte, war er sich nicht mehr so sicher, ob er das Ganze als Human League-Album veröffentlichen wollte. Schließlich kam man überein, dass Rushent „Love and Dancing“ in eigener Regie veröffentlichte. Als Anspielung auf Barry White’s “Love Unlimited Orchestra” wurde als Bandname „The League Unlimited Orchestra“ gewählt. Es war ein ziemliches Projekt, wie sich Martin Rushent später erinnerte: „Es wurde auf einem Pult gemischt, ich hatte die Mehrspuraufnahme von Dare, einen Harmonizer auf Send One, überall Delay-Lines und Phaser, und ich schnippelte in dem Material herum… Es gab Tausende von Edits auf dem Master und es dauerte ewig.“ (Tom Flint: Martin Rushent: Producer, SoS)

Das Album wurde billiger als normale Platten angeboten, weil die Band besorgt war, einige Fans könnten auf die Wiederveröffentlichung bekannter Titel säuerlich reagieren. In der Rückschau wird „Love and Dancing“ von einigen Kritikern sogar noch mehr Einfluss zugebilligt, als „Dare!“: „Die Sounds waren ihrer Zeit weit voraus und beeinflussten nicht nur eine Generation von New-Wave-Tanzkünstlern, sondern fanden ihren Weg in die Electroclash-Szene des letzten Jahrzehnts.“ (Classic Album Sundays)

Human League – Dare! – Epilog

Eingangs erwähnte ich, dass Human Leagues „Dare!“-Album für viele Synthipop-Bands den Boden bereitet hat. Bands, die später übrigens oft einen nachhaltigeren Erfolg hatten, als Human League selbst. Wenn ich etwa an die Pet Shop Boys denke, an OMD oder die Eurythmics und ganz speziell an Depeche Mode. Bei The Human League folgte auf „Dare!“ das Album „Hysteria“, das es in Großbritannien immerhin noch auf Platz 3 brachte. Bemerkenswert ist die Singleauskopplung „The Lebanon“ – Gitarren waren auf einmal wieder in Mode.

What do you know about what young people want?

Die Band hatte die Arbeit an „Hysteria“ zunächst wieder gemeinsam mit Martin Rushent begonnen. Aber irgendwie war den Musikern der schnelle Ruhm zu Kopfe gestiegen. Oakey soll mehr mit seinem Motorrad beschäftigt gewesen sein, als mit der Musik. Als Rushent in gewohnter Weise in Seelenruhe die Drums programmierte, beschwerte sich die Band, dass er nicht zu Potte käme. Als Rushent sinngemäß sagte, es dauert eben, solange es braucht, aber dann ist es auch top, fuhr ihm Susan Ann Sulley über den Mund: „Ja, aber was weißt Du schon darüber, was junge Leute wollen?“ (SoS) Das war für Martin Rushent, der der Band gerade erst zu Platin-Ruhm verholfen hatte, dann doch ein bisschen zu viel. Er bot Ihnen seine Kündigung an, ließ die drei verdattert im Studio zurück und verschwand.

1986 kam dann „Crash“ heraus mit der Single-Auskopplung „Human“, die es in den USA noch einmal auf Platz 1 schaffte. Es folgte noch eine Handvoll Alben, denen aber größerer kommerzieller Erfolg versagt blieb. Und auch die Kritiker monierten, dass The Human League keine neuen Tricks gelernt hätten.

Augen zu und durch… und am Ende viel Geld

In den 90ern hatten The Human League eine schlimme Zeit: „Wir wurden gemieden wie Leprakranke“, berichtet Phil Oakey. (Der Spiegel) Eine Zeitlang konnte man in England The Human League sogar für Betriebsfeiern buchen.

Mit dem Revival der 80er waren The Human League dann wieder im Geschäft. Inzwischen sind sie wieder regelmäßig auf Tournee. Phil Oakey und seine beiden Sängerinnen ziehen live immer noch ein Publikum an, das auf Zeitreise gehen möchte. Über eine dieser Tourneen berichtete Joanne Catherall 2011 im Spiegel: „Das Publikum bei diesen ‚Achtziger-Jahre-Revival-Tourneen‘ ist schon, nun ja, besonders. Wir haben mit Culture Club, ABC und Howard Jones eine Achtziger-Hit-Tournee gemacht, und ehrlich gesagt: Der einzige Grund dafür war das Geld. Augen zu und durch… und am Ende viel Geld.“

Wie heißt es noch mal in „The Things that dreams are made of“?

Everybody needs love and adventure

Everybody needs cash to spend

Everybody needs love and affection

Everybody needs two or three friends

Zitate lieber übersetzt oder im Original?

Ich habe im Bericht zu „Dare!“ zum ersten Mal alle englischen O-Töne eingedeutscht – die Originalstellen findet ihr über die Quellenangaben. Bei Übersetzungen sollte man einerseits nah am Original bleiben, aber ganz ohne ein paar Freiheiten geht es auch nicht, weil es sonst teilweise fürchterlich klingt. Bei dem Zitat im Fazit habe ich auf die Übersetzung allerdings verzichtet, weil es sonst seinen ganzen Charme eingebüßt hätte. Ich selbst bin etwas im Zwiespalt, weniger bei den atmosphärischen als bei den technischen O-Tönen, bei denen man im Deutschen zuweilen zu einer Präzisierung gezwungen wird, die das englische Original manchmal gar nicht hergibt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, ob ihr den leichteren Lesefluss, wenn der ganze Text deutsch ist, begrüßt, oder ob ihr lieber die Original-Zitate lesen wollt.