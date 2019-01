NAMM 2019: Nord Piano Monitor für Clavia Keys

Rote Speaker für Nord Keys

Der schwedische Hersteller Clavia bringt für seine Nord Keyboards ein eigenes Lautsprechersystem auf den Markt. Nord Piano Monitor nennt sich das im gleichen rot gehaltene Monitoring-System dass vor allem auf die Wiedergabe der akustischen und elektrischen Pianos von Nord abgestimmt ist. Dass als Nahfeldmonitor konzipierte System lässt sich mit den optional erhältlichen Monitor Adaptern direkt an den Nord Keyboards anbringen. Alternativ lassen sich die Adapter auch auf herkömmlichen Mikrofonständern anbringen. Obwohl das ganze System den Namen Nord Piano Monitor trägt, ist es laut Website des Herstellers zu allen Nord Keyboards kompatibel.

Neben der eigentliche Audioverbindung zwischen Nord Piano und Lautsprechern verfügen die Nord Piano Monitore über einen zusätzlichen AUX Eingang über den Laptops, Smartphones oder andere Wiedergabegeräte eingespeist werden können.

Die Nord Piano Monitore wiegen zusammen 5,5 kg und sind als 2 Wege System mit 2x 80 Watt Leistung ausgelegt. Der Tweeter misst 3/4 Zoll, der Woofer 4,5 Zoll. Preis und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.

Neben dem Monitor System spendiert Clavia seinen Usern überarbeitete E-Pianos. Diese stehen ab sofort als L und XL Versionen zur Verfügung und können von der Nord Website heruntergeladen werden. Die neuen E-Pianos wurden in Form von mehr Velocity Layern und weiteren Aspekten erweitert und besitzen fünf verschiedene Filter-Presets, die mit den Filtern der akustischen Pianos vergleichbar sind. Soft, Mid und Bright formen den Klang des jeweiligen E-Pianos während Dyno 1 und 2 an den legendären Dyno Preamp angelehnt sind, der vor allem im West Coast Stil von Al Jarreau, George Duke oder Stevie Wonder genutzt wurde.

Derzeit sind die neuen E-Pianos nur für das Nord Stage 3 erhältlich, zeitnah sollen aber auch Nord Piano 4 und Nord Electro 6 voll dazu kompatibel sein. Über die älteren Modelle Nord Piano 3, Electro 5 und Nord Stage 2/2 EX werden zwar die neuen E-Pianos laden kann, allerdings nicht die genannten E-Piano Filter.