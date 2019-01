NAMM 2019: WES Audio zeigt analogen EQ und Audiointerface

Analoger EQ und Interface

Vom Hersteller WES Audio hatten wir auf AMAZONA.de schon lange nichts mehr. Der letzte Test liegt bereits einige Zeit zurück, damals schauten wir uns den WES Audio Timbre an, einen Vari Mu Röhrenkompressor, sowie den WES Audio Beta 76 Kompressor an. Anlässlich der NAMM Show 2019 in Kalifornien stellt der Hersteller nun zwei für das API 500 Lunchbox Format konzipierte Produkte vor.

WES Audio Prometheus

Der Prometheus ist ein voll analog aufgebauter Equalizer mit einem Headroom von +24 dBu. Laut Hersteller bietet er einen Pultec-ähnlichen warmen Sound mit viel Potenzial für innovative Verbesserungen. Dabei ist der Prometheus kein Nachbau, sondern WES Audios moderner Ansatz, den „vintage vibe“ einzufangen und mit Hilfe eines passenden Plugins auch fernsteuerbar zu machen. Über die frontseitige USB-Schnittstelle wird die Verbindung zum Computer hergestellt.

Die Features umfassen:

+24dBu of headroom Stereo / Dual mono / Mid/Side operation mode Passive equalizer (Pultec-style) design

Low frequency boost/cut – 20, 30, 60, 100, 120, 250 Hz

High frequency boost – 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 kHz

High frequency cut – 4, 8, 12, 20 kHZ

Proprietary THD implementation

Flexible DAW/Live Plugin control for instant recall 6 touch sensitive encoders allows to record automation

True bypass

In and OUT metering with clip detection A/B compare feature

WES Audio Calypso

Ebenfalls für das API 500 Format konzipiert, stellt der neue Calypso ein Audiointerface im 500er Format vor. Es bietet acht „state of the art“ Kanäle für AD/DA-Wandlungen.

Die Ausstattungsmerkmale lesen sich wie folgt:

24 Bit Wandlungen

Sample Raten: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz (SMUX), 96 kHz (SMUX)

Word Clock

Ein- und Ausgangsintegration mit Titan, über eine IAC Verbindung

zwei DB25 Anschlüsse sorgen für volle Integration ins API 500 Format

Einstellbare Level +4dBu/-10dBV

LC-Display mit Metering

Preis und Verfügbarkeit sind derzeit noch nicht bekannt.