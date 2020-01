NAMM 2020: Rane Seventy angekündigt!

Neuer Game-Changer für Serato DJ Pro?

Time for Rane! Ganz frisch sind die News reingeflattert, dass ein neuer 2-Kanal-Battle-Mixer für Serato DJ Pro im Anmarsch ist: der Rane Seventy. Kurz und knackig im Namen präsentiert sich der 2-Kanal Mixer als echte Performance-Maschine und wird ziemlich knackig angekündigt:

“If you want to be the best, you gotta **** with the best! The new RANE SEVENTY mixer is no joke. I don’t play the game, I change it” – DJ Craze

Der Rane Seventy wird sich preislich ein Stück unter dem Rane Seventy-Two platzieren, scheint aber in den Grundzügen nicht viel weniger Funktionalität zu bieten und zugleich ist er sicher auch die Rane Antwort auf den Pioneer DJM-S9.

Einer der Hauptpunkte werden wohl die drei AG FOUR Fader sein, die im neuen Rane Seventy verbaut sind und bei dem die Tension des Crossfader von außen eingestellt werden kann.

Radio-Style FX-Buttons bieten die Möglichkeit der Steuerung von 6 Flex FX und Serato FX. Eine Loop-Sektion pro Deck bietet Zugriff auf sofortige Loops. Mittig sitzt ein kleines Display für die relevanten Informationen. Dieses ist natürlich kleiner als jenes am Rane Seventy-Two.

16 AKAI Professional MPC Pads fungieren als Performance-Pads für Hot Cues, Pitch’n’Time, Saved Loops, Sampler, Roll oder Transport Control.

Erhältlich sein soll der Rane Seventy ab Quartal 2 dieses Jahres für einen Preis von 1919,99 Euro.

Die Rane Seventy Features: