NAMM 2020: WES Audio stellt Stereo Bus Kompressor ngBusComp vor

Analoger Sound, digital gesteuert samt Total Recall

Nach dem Warm Audio Bus Kompressor stellt nun auch WES Audio einen neuen Stereo-Kompressor vor. Der Name: ngBusComp. Ob man damit den legendären „Mixbus Glue“ hinbekommt?

Obwohl sich der Hersteller WES Audio oftmals an Recording-Klassikern der letzten Jahrzehnte orientiert, lässt es sich die Firma nicht nehmen, aktuelle Features oder eigene Sound-Vorstellungen mit einfließen zu lassen. So auch beim aktuellen Bus-Kompressor, denn im Gegensatz zu vielen anderen Geräten lässt sich der ngBusComp über ein Plugin komplett automatisieren und damit über die DAW steuern und anpassen. Das entspricht der Verbindung zweier Welten, d. h. ein komplett analoger Sound kann digital gesteuert werden. Dabei lässt sich der ngBusComp Stereo, als Dual Mono oder Mid-Side-Kompressor einsetzen.

Als analoger Kompressor bietet der neue WES Audio +27 dBu Headroom und soll einen exzellenten VCA-Sound bieten. Vier THAT 2181 VCAs befinden sich im Signalpfad plus einer im Sidechain-Weg jedes Kanals. Die Kanäle können je nach Wunsch und Einsatz gelinkt oder unabhängig voneinander genutzt werden. Jeder Kanal bietet detailliertes Metering für Eingangs- und Ausgangspegel sowie zur Anzeige der Gain Reduction.

Die Ausstattung des Kompressors umfasst drei Highpass-Filter bei 60, 90 und 150 Hz sowie zwei weitere Filter, die WES Audio als „special curve designed filters“ bezeichnet. Vier Ratios sind von 1,5:1 bis 10:1 wählbar, hinzu kommt der INF-Mode für die härtere Gangart.

Trotz seines analogen Aufbaus verfügt der ngBusComp über drei Settings A, B und C. Über diese können verschiedene Einstellungen durch einfachen Knopfdruck umgeschaltet werden. Perfekt, um einen direkten 1:1-Vergleich verschiedener Settings anzuhören.

Über USB lässt sich der WES Audio Kompressor direkt an den Computer anschließen, alternativ lässt er sich auch über ein herkömmliches Ethernet-Kabel ins lokale Netzwerk einspeisen. Dank des hinzugehörenden Plugins, das im VST2/VST3/AU/AAX/AAX DSP-Format genutzt werden kann, ist Total-Recall für den ngBusComp kein Fremdwort und er lässt sich so in jede gängige DAW problemlos einbinden. Derzeit erlaubt das Plugin nur die Stereo-Nutzung, zeitnah soll es aber ein Update geben, so dass der ngBusComp auch als Mono-Kompressor genutzt und gesteuert werden kann. Ein weiteres Highlight: Die Bewegungen der Hardware-Encoder des Kompressors lassen sich in der DAW aufzeichnen und ebenfalls automatisieren.

Preis und Verfügbarkeit wird WES Audio im Verlauf der NAMM Show bekannt geben.