NAMM 2021 Gitarren: Ibanez Joe Satriani und JB Brubaker

NAMM 2021: Ibanez Joe Satriani & JB Brubaker Signatures

Nicht nur Steve Vai, sondern auch Joe Satriani und JB Brubaker haben im Ibanez-Hafen schon vor geraumer Zeit ihre Signatures einfahren lassen. Seit wir unser Interview mit Joe Satriani geführt haben, hat sich beispielsweise an der Front ein bisschen was getan, was sein Signature Modell angeht. Auf der NAMM 2021 präsentieren Ibanez die Updates:

NAMM 2021 Gitarren – Joe Satriani JS2410

Die Joe Satriani Signature bekommt ein neues Sky Blue Finish und rote Humbucker – definitiv ein mutigeres Design als bei der JS2450, die mit einem Muscle Car Purple aufwartet. Der Körper ist aus Erle, der Hals dreiteilig aus Ahorn und Bubinga-Holz gebaut.

Natürlich gibt es auch hier wieder 24 Bünde auf dem Palisander Griffbrett sowie DiMarzio Pickups. Genaugenommen den Satch Track Humbucker im Neck und – ganz typisch für Joe Satriani – den DiMarzio Mo’Joe in der Bridge. Darüber hinaus gibt es einen Volume Regler, der in einen High Pass Filter Regler verwandelt werden kann durch die Push/Pull-Funktion des Reglers.

NAMM 2021 Gitarren – JB Brubaker JBBM30

Nicht ganz so optisch exzentrisch geht es bei der aktualisierten Brubaker zu. Ordentliche Power Strat mit famos puristischer Optik. Der Gitarrist von August Burns Red bekommt einen mattschwarzes Finish bei seiner Signature. Der Body ist aus Nyatoh, der dreiteilige Hals aus Ahorn und Bubinga. 24 Bünde auf dem Palisandergriffbrett und ein bissiges EMG 81 + EMG 85 Humbucker-Paar runden das ganze ab.

Die Gibraltar Standard II Bridge und die Gotoh MG-T Locking Mechanismen tragen ebenfalls deutliche Ibanez-Handschrift. Noch sind die Preise nicht offiziell rausgegeben worden, aber da es sich um aufwendige Signatures handelt, solltet Ihr euch auf ungefähr 2000,- Euro einstellen.