NAMM 2021: Rane ONE DJ-Controller

DJ-Controller mit motorisierten Jog-Wheels

Rane ONE

Mal wieder ein YouTube-Leak, der für Produkt-News sorgt, bevor der Hersteller etwas bekanntgegeben hat. Dieses Mal trifft es RAE und den RANE ONE, der offenbar schon bei einem Händler eingetroffen ist und dort fotografiert wurde.

So zeigt er auf seinem YouTube-Kanal zwei kurze Bilder der Verpackung des neuen DJ-Controllers wie auch des Controllers selbst. Ob er die Fotos selbst gemacht hat, ist erst einmal nebensächlich, es lässt sich annehmen, dass hier am Ende jemand gegen die NDA/Verschwiegenheitsklausel verstoßen hat.

Die Bilder zeigen einen RANE ONE – den offenbar ersten DJ-Controller aus dem Hause RANE. Bezeichnet als „profesional motorized DJ-Controller“ lässt sich die erste Besonderheit bereits aus den Namen entnehmen: Die Plattenteller werden motorisiert sein. Der DJ-Controller soll also zunächst einmal die Turntablisten ansprechen. 7 inch, so scheint die Größe der Jog-Wheel, auf denen die Vinyl oben gewechselt werden kann.

Abgesehen von dem großen Teller bieten die Decks jeweils acht Perfomance-Pads, unterschiedliche Modi, einen langen Pitch-Fader sowie einen Touchstrip. Eine gewisse Ähnlichkeit zum Numark NS-7, am Ende ja wie RANE derweil auch eine Marke von inMusic, kann ich an dieser Stelle nicht unbedingt von der Hand weisen, ebenso zum Rane Twelve natürlich.

Der Mixer bietet zwei Kanalzüge mit Klangregelung und einen weiteren Regler, ich vermute für die Effekt-Regelung, wenn man der Platzierung und der blauen Fader-Kappe (normalerweise bei RANE für Effekt-Regler-Stärke genutzt) glauben schenken darf. Zwei Effekt-Wippen befinden sich unter der Klangregelung und über den Line-Fadern. Der Crossfader ist ein Mag-Four X3 Fader – vielleicht die Line-Fader ebenso.

Frontseitig scheint es Einstellmöglichkeiten für mindestens einen Mikrofoneingang zu geben, möglicherweise sogar zwei.

Prinzipiell ein guter Schachzug von RANE, mit einem solchen DJ-Controller einen Einstieg zu bieten und neue DJs mit Interesse am Scratchen und Turntablism mit einem Gerät von RANE zu versorgen, denn im Vergleich zum erwarteten Preis für diesen Controller (ich erwarte einen Preis unter 1000,- Euro, um ehrlich zu sein), liegen zwei RANE Twelve + Mixer deutlich über dem Budget vieler frischer DJs.

Da es sich bisher ausschließlich um den Leak der ersten Bilder handelt, fehlen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt alle Informationen hinsichtlich Preis oder Termin der Veröffentlichung.