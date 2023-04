NAMM 23: U-HE Filterscape, Plug-in Bundle

Morph-EQ, Filter, Synthesizer

Auf der NAMM Show 23 gab es einen ersten Blick auf das U-HE Filterscape Plug-in-Bundle. Urs Heckmann belebt damit eines seiner ersten Plug-ins wieder, jedoch mit runderneuerter Technik. Hier kommen die Erfahrungen, die U-HE bei den analog-emulierenden Filtern der Synthesizer Diva, Repro oder Zebra gemacht hat, zugute.

Das Filterscape Bundle besteht aus drei separaten Plug-ins, die alle einen morphbaren Equalizer mit Snapshot-Funktion als Kern haben.

U-HE Filterscape FX

Die FX-Version ist für den kreativen Einsatz und expressives Sounddesign gedacht. Sie kombiniert einen 4-Band-EQ mit zwei Synth-Filtern. Der vier Bänder des Equalizers können wie gewohnt eingestellt werden. Es gibt allerdings eine Sektion, in der sich acht Snapshots mit den Einstellungen aller Parameter aufnehmen lassen. Zwischen diesen Snapshots kann per Automation gewechselt werden, wobei auch weiche Übergänge möglich sind.

Die beiden Filter umfassen vier Modi (Tief-, Band-, Hochpass, Notch). Auch zwischen ihnen kann mit einem kreisförmigen XY-Element übergeblendet werden. In der Mittelposition ergibt es einen Allpass.

Die Filterelemente lassen sich in verschiedenen Routings anordnen und über Mixer zusammenführen. Zur Modulation stehen vier Envelope Follower, zwei Step Sequencer und zwei LFOs zur Verfügung. Weiterhin ist ein Delay integriert.

U-HE Filterscape Q6

Für die Anwendung im Mix und „normale“ Klangeingriffe gibt Filterscape Q6. Hier wird sich auf die Equalizer-Sektion mit der Snapshot-Funktion beschränkt, jedoch gibt es sechs EQ-Bänder. Man kann sich den Equalizer ähnlich wie die Z-Plane-Filter des E-MU Morpheus vorstellen, wobei man sie hier im Plug-in völlig frei gestalten kann. Die vier Envelope Follower sind als Modulatoren geblieben, alle weitere Elemente wurden weggelassen.

U-HE Filterscape VA

Schließlich gibt es noch einen Synthesizer mit den neuen Filtern. Er bietet zwei Oszillatoren, die auch Wavetables nutzen können, und einen Suboszillator. Anstelle der Follower gibt es hier Hüllkurven, dazu LFOs und einen Arpeggiator. Das Filter bietet sowohl die ursprünglichen Varianten als auch die neuen Algorithmen.

Das U-HE Filterscape Plug-in-Bundle befindet sich im Endstadium der Entwicklung, die Preset-Programmierung beginnt in Kürze. Wann die Beta-Fassung fertig ist und ob sie möglicherweise als Public Beta veröffentlicht wird, ist noch nicht entschieden. Eventuell gibt es auf der Superbooth 23 konkretere Aussagen dazu.