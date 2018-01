NAMM NEWS 2018: BOSS Katana-Artist, Gitarrenverstärker

Nach dem eher müden bzw. teuren Auftritt mit den Waza-Amps dauerte es nicht lange, ehe BOSS mit der Katana Serie so einiges wieder gut machte. Ordentlich klingende und gut ausgestattete Verstärker in unterschiedlichen Größen für wenig Geld hieß bzw. heißt die Devise bis heute bei den Katanas. Nun ergänzt BOSS die Serie um ein weiteres Modell mit Fokus auf professionelle Anwender, den BOSS Katana-Artist. Der Katana-Artist verfügt über zahlreiche Verbesserungen, wie etwa neu designte Amp- und Effektsounds und einen 12″ WAZA-Speaker, der die 100 Watt Leistung an unsere Ohren befördert. Am auffälligsten ist aber sicher das neue Bedienpanel des Amps, das nun nicht mehr von oben, sondern von vorne zugänglich ist und somit das Profimodell auch optisch von den Standardamps der Katana-Baureihe absetzt.

630 x 248 x 515 mm betragen die Maße des Katana-Artist, dazu kommt ein Gewicht von 19 kg, der Preis wird rund 500,- Euro betragen und ist damit weiterhin typisch für die preisgünstigen Katanas!