NAMM NEWS 2018: PRS S2 Studio und DW CE24 Floyd

PRS Guitars hat zwei neue limitierte Modelle im Vorfeld der Winter NAMM Show 2018 angekündigt, die PRS DW CE 24 „Floyd“ und die PRS S2 Studio.

Die PRS DW CE 24 „Floyd“ ist ein neues Signature-Modell des Between the Buried and Me Gitarristen Dustie Waring, die S2 Studio soll die Vielseitigkeit einer H-S-S-Bestückung in die S2-Serie von PRS bringen.

PRS DW CE24 Floyd

Die PRS DW CE 24 „Floyd“ besitzt einen Mahagonikorpus mit Ahorndecke und einem eingeschraubten Ahornhals. Das Halsprofil ist ein leicht modifiziertes Pattern Thin mit einem verschlankten Radius in den oberen Lagen (Compound) und verspricht mit der satinierten Halsrückseite ein angenehmes Spielgefühl. Ein Original Floyd-Rose-Vibrato sorgt für Action und ist wie die gesamte Hardware der Gitarre schwarz gefärbt.

Die Pickups wurden eigens für Warings neues Signaturemodell entwickelt. Es sind Warings charakteristische Mojotone „DW Tomahawk“ Tonabnehmer. Mit einer Mischung aus Keramik- und Alnico-Magneten und einer speziellen Wickeltechnik, haben DW Tomahawks viel Output und ein großes Bottom-End, bleiben dabei aber stets klar und deutlich. Die Elektronik verfügt über einen 5-Wege-Wahlschalter für die Pickups sowie ein Volume- und Tonepoti und wurde extra weit außerhalb des Aktionsradius des Vibratohebels in die Decke eingesetzt.

„Ich habe immer gedacht, dass CE wirklich großartige Gitarren sind und ich könnte nicht glücklicher mit diesem Signature-Modell sein“, sagte Waring in einer Pressemitteilung über die Gitarre. „Sie kann so ziemlich jeden Sound hinbekommen, den du willst, sie ist superangenehm zu spielen, und es ist einfach cool, eine CE mit einem Ahornbrett und einem Floyd Rose Vibrato zu sehen. Ich hoffe, dass jeder es genauso liebt, wie ich.“

Die PRS DW CE 24 „Floyd“ ist neben dem Finish „Waring Burst“ auch in „Grey Black“ erhältlich.

PRS S2 Studio

Die PRS S2 Studio ergänzt die S2-Serie des US-Herstellers und soll mit ihrer H-S-H-Tonabnehmerbestückung eine breite Palette an Sounds abdecken, ohne jedoch dabei ihren eigenen Charakter zu verlieren. Die PRS S2 Studio ist in fünf Farben erhältlich: Antique White, Black und McCarty Tobacco mit Tortoise Shell-Schlagbrettern sowie Frost Blue und Frost Green Metallics mit Mint-Schlagbrettern.

Etwas seltsam erscheint die Ansage des Herstellers, dass beide neuen Gitarren zwar nicht in einer limitierten Version erscheinen, das Bestellfenster auf der PRS-Website aber nur im Zeitraum von 16. Januar bis 31. März für Vorbestellungen geöffnet sei. Wer also Interesse an den beiden neuen PRS hat, sollte während dieser Zeit mal auf der Website von PRS vorbeisurfen.