NAMM NEWS 2018: Sennheiser Evolution Wireless G4, XS Wireless 1, Drahtlosmikrofone

Im Bereich der Funkmikros gibt es vom Hersteller Sennheiser einiges Neues zu berichten, die Evolution Wireless G4 Reihe kommt auf den Markt und die drahtlose Mikrofonserie XS Wireless 1 wird um einen Zweikanalempfänger erweitert.

Mit der neuen Sennheiser Evolution Wireless G4 legt Sennheiser die äußerst beliebte Drahtlosmikrofon-Serie in der vierten Generation auf. Mit der 100er Serie lassen sich jetzt 12 Kanäle in Sekundenschnelle gleichschalten, das soll vor allem wertvolle Zeit beim Einrichten ersparen. Dagegen kommen die 300er und 500er Serie mit einer Bandbreite von 88 MHz daher, auch nicht schlecht.

Hier die weiteren Fakten zur Sennheiser Evolution Wireless G4 Serie:

bis zu 100 Meter perfekter Klang

bis zu 50 mW Sendeleistung (300er/500er Serie)

neue Sets: 100er Combo Set, Basic Set für die 300er Serie

eine komplett neue 500er Serie für große Filmdrehs

Der Sennheiser EM-XSW 1 DUAL wird sowohl separat als auch in Sets mit je zwei Handsendern erhältlich sein, wahlweise mit e825 oder e835-Akustik. Laut Hersteller soll der Sennheiser EM-XSW 1 DUAL vor allem für Anwender interessant sein, die regelmäßig mit zwei Mikrofonen arbeiten und ein sauberes Setup mit nur einem stationären Gerät bevorzugen. Der EM-XSW 1 DUAL verfügt über ein automatisches Frequenz-Management , One Touch Synchronisierung, Antennen-Diversity für zuverlässigen Empfang und intuitive Icons für die Bedienung. Bis zu zehn kompatible, voreingestellte Kanäle in acht Frequenzbänken sorgen stets für eine gute Übertragung. Der Empfänger verfügt über einen symmetrischen XLR- und einen unsymmetrischen Klinkenausgang.

Die neuen Sennheiser XS Wireless 1 DUAL Sets stehen laut Sennheiser für hervorragenden Live-Sound und eine einfache Bedienung. Sie richten sich an Schulen, DJs oder kleinere Veranstaltungszentren und Hotels.

Erhältlich sind alle Neuheiten ab April 2018, der Preise wurde noch nicht bekannt gegeben.

Ebenfalls auf der diesjährigen NAMM SHOW stellt Sennheiser eine neue Firmware und ein Empfänger-Upgrade für das drahtlose Mikrofonsystem Digital 6000 vor. Mit der kostenlosen Firmware-Version 2.0 erhalten alle Empfänger eine Command-Funktion spendiert, so dass Nutzer mit den passenden Sendern eine Regiekanal betreiben können.