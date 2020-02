Teaser zu einer neuen Elektron-Maschine – Looper, Sampler, Synthesizer?

Release für den 26.02. angekündigt

Elektron hat bereits vor einigen Tagen einen Event mit Performances und Q&A angekündigt. Dieser findet im Event Space von Perfect Circuit statt, wird aber auch im Livestream übertragen werden.

Wenn Elektron einen solchen Event abhält, wurde bislang immer ein neues Gerät vorgestellt. Ein obskurer Clip auf Youtube bestätigt dies auch für dieses Mal, jedoch ohne zu verraten, um was es sich handelt. Zu einer abstrakten Animation hört man einen ebenso abstrakten Loop mit kleinen Variantionen. Das ist alles.

Wenn man sich Elektrons Produktlinie anschaut, dann ist die Oberklasse mit Analog Four MKII, Analog Rytm MKII und Octatrack MKII ausreichend besetzt. Ebenso die Mittelklasse mit Digitakt und Digitone / Keys. Die untere Preisklasse besteht bislang nur aus Model:Samples, der vor fast genau einem Jahr angekündigt wurde. In dieser Sektion wäre durchaus Platz für weitere Geräte und die Schreibweise „Model:“ suggeriert ja auch, dass hier eine Serie geplant ist.

Da das kleine Demo sehr auf perkussive Sounds ausgelegt ist, scheint es sich nicht um einen Synthesizer zu handeln. Eher klingt es nach (Drum)-Looper mit Glitch-Effekten und Manipulation. Auch die sich wiederholende Animation könnte auf ein Loop-orientiertes Konzept hindeuten.

Spätestens am 26. Februar wird das Geheimnis gelüftet – sofern es keinen Leak eines ominösen Shops vorher gibt. Immerhin wird das Gerät noch vor der Superbooth präsentiert, so dass man es dort dann sicherlich schon antesten kann.