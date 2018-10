Synth-Magie für die Gitarre!

Die Geheimniskrämerei um den Meris Enzo war im Vorfeld immens. Nachdem mit dem Ottobit ein Bitcrusher und Tausendsassa aller erster Güte auf den Markt gebracht worden war, folgten mit dem Polymoon und dem Mercury 7 eine Delay-Reverb-Kombination, die es in sich hatte. Dieses Trio allein hat gereicht und Meris katapultierte sich in die Wahrnehmung der Pedalgemeinde. Als dann über die Social Media Kanäle angekündigt wurde, dass aus dem Trio ein Quartett würde, rechneten die meisten mit einer Modulationsmaschine oder einem Gainstage. Doch es kam, wie von Meris zu erwarten war, dann doch völlig anders. Jetzt hat sich das Geheimnis gelüftet – der Enzo ist da!

Was ist der Meris Enzo? Vereinfacht handelt es sich um einen Synthesizer für die Gitarre, darüber hinaus aber vielleicht um eins der originellsten und vielfältigsten Pedale, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind.

Viele Re-Synthesizer scheitern an der Gitarre aufgrund des Trackings des Instruments, das sich komplizierter gestaltet als bei Analogsynthesizer beispielsweise. Einfacher gesagt: Den meisten Synthesizern gelingt es nicht, die nuancierten Signale des Gitarrenspiels aufzugreifen. Der Markt ist also rar gesät mit guten Synthesizerpedalen. Zuletzt machte das etwas sperrige, aber ungemein einfallsreiche Infinite Jets von sich reden und auch EHX gelang mit dem Synth9 Pedal vor nicht allzu langer Zeit ein überaus origineller Wurf. Doch die Jungs von Hologram Electronics und EHX müssen sich warm anziehen. Der Enzo bringt ein ungemein starkes Signal-Tracking und eine Tonne von Features mit sich, die sich in Meris-typischer Manier auf mehreren Bedienebenen befinden.

Meris Enzo – Facts and Features

Weiß, blau, schwarz – und jetzt eben gold. Ähnlich wie Strymon achtet auch Meris darauf, seine Pedale optisch einheitlich zu gestalten. Sechs Potis, zwei Schalter sowie ein kleiner Button, der die zweite Bedienebene freigibt: In dieser Hinsicht sind sich der Polymoon, Mercury 7, Ottobit und der Enzo gleich. Auch die Maße von 115 x 107 x 67 mm sind bei dem Quartett gleich, die handfeste, solide Verarbeitung mit der leicht schrägen Anhebung des Bedienpanels ebenfalls sowie die angenehm bedienbaren, mattschwarzen Potis.

Mitgeliefert wird auch das charakteristische 9-Volt-Netzteil von Meris und auch ansonsten bekommt man beim Enzo alle grundlegenden Features geliefert, die man von Meris erwarten darf. Darunter fällt selbstredend die Stereofähigkeit. Linker und rechter Ausgang sind jeweils an der Stirnseite angebracht und werden von der Strombuchse nur durch den EXP-In getrennt, der entweder für Expression-Pedale oder einen MIDI-Schalter benutzt werden kann. Insgesamt gefällt die Effizienz des Designs ungemein. Wenn wir uns das Bedienpanel noch genauer ansehen werden, wird umso deutlicher werden, wie viel hier auf engen Raum gepackt wurde – aber alles der Reihe nach.

Grundlegend bringt der Enzo drei verschiedene Synth-Modi mit sich: einen Polysynth, einen Monosynth sowie einen fantastischen Arpeggiated Synth, den allen durch das Bedienpanel noch mehr Seiten entlockt werden können. Dazu kommt, dass, wenn man sämtliche Synths deaktiviert hat, der Enzo sich in ein vielfältiges Delay verwandelt. Ausschließen tun sich diese Funktionsweisen nichts – sämtliche Synths können mit dem Delay angereichert werden. Ob der Delay-Trail-Modus eingeschaltet werden soll oder nicht, lässt sich ebenso bestimmen wie die Umschaltung des Bypass von „True“ auf „Buffered“.

Meris Enzo – Bedienpanel

Wie bereits eingangs erwähnt, kommt auch der Meris Enzo nicht ohne die Second-Layer-Funktion aus. Aktiviert wird diese durch den kleinen Button in der linken unteren Hälfte des Bedienpanels. Jeder der angebrachten Potis bedient also zwei Parameter und die schlagen sich je Synth-Voice ganz unterschiedlich auf den Sound nieder und interagieren auch auf beträchtliche Weise. Einiges zu entdecken also – packen wir es an!

Pitch ermöglicht es, die Tonhöhe der aktiven Synth-Voice einzustellen. Bis zu zwei Oktaven aufwärts sowie abwärts sind hierbei möglich. Damit werden Bereiche dröhnender Monosynth-Eskapaden bis hin zu engelsgleichen Arpeggiatos ermöglicht.

Alt-Function des Pitch hat es ebenfalls in sich. Die Länge eines Portamentos zwischen den einzelnen Noten kann hier eingestellt werden und entlockt der Gitarre vor allem im Polymodus regelrechte Gefilde im Stil von Vangelis.

ermöglicht es, die Tonhöhe der aktiven Synth-Voice einzustellen. Bis zu zwei Oktaven aufwärts sowie abwärts sind hierbei möglich. Damit werden Bereiche dröhnender Monosynth-Eskapaden bis hin zu engelsgleichen Arpeggiatos ermöglicht. des Pitch hat es ebenfalls in sich. Die Länge eines Portamentos zwischen den einzelnen Noten kann hier eingestellt werden und entlockt der Gitarre vor allem im Polymodus regelrechte Gefilde im Stil von Vangelis. Filter ermöglicht das Bestimmen des Cutoff-Bereichs für ein smoothes Filter, dessen Sauberkeit dem des Ottobits in nichts nachsteht. Möchte man dem Oszillator also seine Ecken und Kanten ein bisschen stutzen, funktioniert dies hierüber ganz vorzüglich.

ermöglicht das Bestimmen des Cutoff-Bereichs für ein smoothes Filter, dessen Sauberkeit dem des in nichts nachsteht. Möchte man dem Oszillator also seine Ecken und Kanten ein bisschen stutzen, funktioniert dies hierüber ganz vorzüglich. Alt-Function des Filters lässt den Spieler zwischen sechs verschiedenen Filter-Typen wählen, vom Leapfrog-inspirierten Ladder-Lowpass-Filter bis zu einem Statevariable-Highpass.

des Filters lässt den Spieler zwischen sechs verschiedenen Filter-Typen wählen, vom Leapfrog-inspirierten Ladder-Lowpass-Filter bis zu einem Statevariable-Highpass. Sustain lässt einen die Dauer und Position einstellen, mit der die Synth-Note auf der Spitze der Hüllkurve verweilt. Im Anschlag hält sich das Sustain beim Arpeggiator unbegrenzt.

lässt einen die Dauer und Position einstellen, mit der die Synth-Note auf der Spitze der Hüllkurve verweilt. Im Anschlag hält sich das Sustain beim Arpeggiator unbegrenzt. Alt-Function des Sustains zeigt ein ganz anderes Gesicht. Hier lässt sich ein Ringmodulator in Frequenz und Intervall kalibrieren, der auch bedeutend mit Filter-Envelope interagiert.

des Sustains zeigt ein ganz anderes Gesicht. Hier lässt sich ein Ringmodulator in Frequenz und Intervall kalibrieren, der auch bedeutend mit Filter-Envelope interagiert. Filter Envelope lässt einen, wie man es von einem Analogsynth gewöhnt ist, den Attack sowie das Decay des Hüllkurvenfilters einstellen. So lassen sich langsame Swells genauso einstellen wie auch Stakkatosounds.

lässt einen, wie man es von einem Analogsynth gewöhnt ist, den Attack sowie das Decay des Hüllkurvenfilters einstellen. So lassen sich langsame Swells genauso einstellen wie auch Stakkatosounds. Alt-Function lässt einen die Bandbreite des Frequenzspektrums einstellen, sodass man entweder von phaserartigen, langsame Rates getragen werden kann oder sich an funky, vor allem für den Bass geeignete Filtertypen orientieren kann.

lässt einen die Bandbreite des Frequenzspektrums einstellen, sodass man entweder von phaserartigen, langsame Rates getragen werden kann oder sich an funky, vor allem für den Bass geeignete Filtertypen orientieren kann. Mix lässt einen erwartungsgemäß das Dry/Wet-Verhältnis des Signals einstellen.

Alt-Function des Mix-Potis ist die zentrale Steuerstelle des Delays. Hier lässt sich das Level des Delays einstellen und über den 12 Uhr Punkt hinaus mischt sich ein Stereo-Tap dazu, was einen Ping-Pong-Effekt erzeugt und vor allem beim Arpeggiator regelrecht verrückte Ausmaße annehmen kann!

lässt einen erwartungsgemäß das Dry/Wet-Verhältnis des Signals einstellen. des Mix-Potis ist die zentrale Steuerstelle des Delays. Hier lässt sich das Level des Delays einstellen und über den 12 Uhr Punkt hinaus mischt sich ein Stereo-Tap dazu, was einen Ping-Pong-Effekt erzeugt und vor allem beim Arpeggiator regelrecht verrückte Ausmaße annehmen kann! Modulation verbiegt die Voice des Synth – ein ungemein smoother und weicher Detuner also.

verbiegt die Voice des Synth – ein ungemein smoother und weicher Detuner also. Alt-Function der Modulation lässt einen die Wiederholungen des Delays einstellen.

Darüber besitzt auch der Bypass-Schalter eine alternative Funktion: Hier lässt sich die Schwingungsform des Synthesizers von „Sawtooth“ zu „Square“ umschalten.

Insgesamt also ein ganz schöner Brocken. Es dauert ein wenig, bis man erkennt, wie die einzelnen Voices auf die Parameter reagieren. Speziell der Ringmodulator hinter dem Sustain verhält sich zunächst recht eigenwillig, während die Glides des Portamento ungemein Spaß machen. Nach einer gewissen Eingewöhnung jedoch wird man der enormen Vielfalt Herr und es drängt sich allmählich die Erkenntnis auf, dass das vorliegende Gerät nahezu endlos ist. Selbst nach Stunden schafft man es immer noch, dem Enzo fremdartige Klänge zu entlocken. Das kann erschlagend wirken, vor allem wenn man bedenkt, dass mit jeder Kalibrierung die gefundene Einstellung verloren geht. Wenn also jemals ein MIDI-Schalter für die Speicherung der Sounds Sinn gemacht hat, dann für den Enzo.

Der Enzo selbst besitzt 16 MIDI-Kanäle, die über eine, wenn man so will, Third-Layer-Ebene des Filter-Envelopes angesteuert werden können. Zu umständlich also für die Situation live, aber prinzipiell möglich. Insgesamt darf hier die Frage gestellt werden, ob es überhaupt etwas gibt, woran Meris beim Enzo nicht gedacht hat.

Schafft es der Enzo also, ein bisschen analoge Synth-Magie auf die Gitarre zu übertragen? Verwandelt sich das Zupfinstrument wie von selbst in einen Moog? Der Praxisteil ab der nächsten Seite gibt die Antwort auf diese Fragen!