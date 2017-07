Vergleichstest: Moog Sub 37 vs. DSI Pro 2

Vorwort der Redaktion

Die Frage, ob nun ein VA-Synthesizer oder ein sogenannter „echter“ Analogsynthesizer besser klingt, treibt uns in diesem Magazin seit seinem ersten Tag des Bestehens um. Und bislang wurde diese Frage auch nicht hinreichend beantwortet – und wird es vielleicht auch nie. Über den Sinn und Unsinn eines Vergleichs darf also auch noch in Zukunft trefflich gestritten werden. Unser neuer Autor Bernd Scholl erlaubt sich, diese Diskussion neu zu entfachen und um eine spezielle Komponente zu erweitern. Im folgenden Vergleich treten nämlich zwei Synthesizer gegeneinander an, bei denen einer der beiden zwar über ein analoges Filter verfügt, seine Schwingungsformen aber digital generiert – dafür aber reichlich. Dass es sich bei den beiden Kontrahenten um aktuelle Marken-Schwergewichter der Analog-Synth-Branche handelt, macht den Vergleich umso reizvoller. Aber wie auch immer am Ende des Reports das Urteil des Autors aussehen mag: „Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird!“ In diesem Sinne freue ich mich im Anschluss auf eine angeregte Diskussion über unsere Kommentarfunktion.

Euer

Peter Grandl

Moog Sub 37 vs. DSI Pro 2

Die Frage nach dem idealen monophonen Synthesizer ist eine der Fragen, die die meisten von uns gerade in den dunkleren Jahreszeiten beschäftigt. Da gibt es die vielen Lowcost-Modelle wie die Brutes, Monologues, Mophos, BassStations, Dreadboxes usw. Diese bieten alle viel analogen Sound für verhältnismäßig wenig finanzielle Mittel. In der Regel gibt es zwei Oszillatoren plus Sub sowie Hüllkurven, LFOs und Filter. Alles in allem kann man damit wenig falsch machen und die Wahl auf das eine oder andere Modell trifft rein unser persönlicher Geschmack. Wirft man einen Blick auf die derzeit erhältliche Mittelklasse zwischen 1500 Euro und 2000 Euro der Gattung „monophon & analog“, wird die Luft schon etwas dünner.

Zwei wirklich erfolgreiche Geräte buhlen derzeit und nicht ohne Grund um die Gunst der Käufer: Zum einen ist da der Moog Sub 37, der seit ein paar Jahren erhältlich ist und echten Moog-Sound für 1599 Euro bietet. Zum anderen gibt es den etwas jüngeren Dave Smith Instruments Pro 2 für 1699 Euro.

Beide wurden übrigens hier bei AMAZONA.de schon einzeln getestet:

Bevor die Anmerkung kommt: Ja, letzterer besitzt im Gegensatz zum Moog keine VCOs, sondern DCOs. Trotzdem rechne ich den Pro 2 eindeutig zu den Analogen hinzu. Wer sich etwas mit dem Thema DCO auseinander gesetzt hat, wird mir dies nicht verübeln. Dazu kann ich das folgende Video jedem empfehlen, der sich etwas tiefer mit dieser Materie auseinandersetzen will: HIER KLICKEN

Sinn und Zweck dieses Artikels ist es, diese beiden Erfolgsmodelle miteinander zu vergleichen sowie Vor- und Nachteile aufzuzeigen.

Stimmenarchitektur

In puncto Stimmenarchitektur besitzt der Sub 37 zwei VCOs plus Suboszillator und Noise. Die Schwingungsform beider Oszillatoren kann zwischen Dreieck, Sägezahn und Rechteck inklusive Pulsbreite nahtlos übergeblendet werden. Das Tuning beider Oszillatoren geschieht über den Frequency und Beat Frequency Regler, der für die nötige Verstimmung sorgt. Toll am Sub 37 ist, dass sich die Geschwindigkeit der entstehenden Schwebungen darüber stufenlos einstellen lässt. VCO 1 und 2 lassen sich hart synchronisieren. Alles wird dann im Mixer gemischt. Jeder Teil (VCO1, VCO2, SUB und Noise) besitzt seinen eigenen Regler und einen Mute-Taster.

Der Sub 37 beherrscht einen zweifach paraphonen Modus. Das heißt, dass die beiden Oszillatoren getrennt mit Tonhöhe gespielt werden können. Der Rest des Signalpfads teilt sich danach das Filter und auch alle Hüllkurven. Somit ist nicht jeder Sound wirklich duophon spielbar.