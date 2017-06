Championship: Die besten aktiven 12-Zoll PA-Lautsprecher

Championship 12-Zoll PA-Lautsprecher

Aktivboxen für den Bereich PA erfreuen sich großer Beliebtheit, bieten sie doch einen angenehmen Vorteil: Sie benötigen keine separaten Endstufen, weil die zur Verstärkung der Signale benötigten Elemente bereits in die Lautsprechergehäuse integriert sind. Auch elektronische Frequenzweichen und digitale Soundprozessoren sind bereits eingebaut. Zudem finden sich immer häufiger kleine Mixer-Einheiten in den Gehäusen, sodass sich Aktivboxen sehr flexibel einsetzen lassen. Zum Beispiel als schnell und ohne großen Kabelaufwand installierte Beschallungsanlage mit gleichzeitiger Möglichkeit für Sprachdurchsagen.

Drahtlose (Bluetooth) Audioverbindungen sind in Aktivboxen mehr und mehr anzutreffen, was den Einsatzbereich und die Anwenderfreundlichkeit noch interessanter und vielfältiger werden lässt. Durch die besonders kurzen Kabelverbindungen zwischen Lautsprecher und Endstufe(n) ist ein hoher Dämpfungsfaktor möglich, was die Klangqualität positiv beeinflussen kann/soll. Auf teure und hochwertige Lautsprecherkabel, die bei passiven Systemen unerlässlich sind, kann beim Umgang mit Aktivboxen getrost verzichtet werden. Und auch die Überlegungen zur Anpassung – Stichwort Impedanz – sind bei diesen Lautsprecherboxen hinfällig. Sie lassen sich praktisch beliebig hintereinander schalten (Daisy Chain). Nicht nur beim Einsatz als Bodenmonitore eine tolle Sache.

Durch die Art der Formgebung sind sogenannte aktive Multifunktionsboxen als reine PA-Lautsprecher auf dem Hochständer geeignet, als Satellitensysteme in Kombination mit Subwoofern oder im Truss. Sie fühlen sich wie schon erwähnt aber auch auf der Bühne als Wedges sehr wohl und erfüllen nicht selten als Installationslösungen perfekt ihre Aufgaben.

Aktivboxen gibt es in Hülle und Fülle. Zum Beispiel als 8-, 10-, 12- oder 15-Zoll Varianten in Kunststoff- wie in Holzgehäusen. Welches Material hier den Vorzug bekommt, ist häufig Ansichtssache, Vorteile bieten beide Lösungen. Kunststoffboxen sind kostengünstiger zu produzieren und in der Regel leichter als Holzgehäuse.

12-Zoll Aktivboxen sind sehr beliebt

Besonders beliebt sind Zweiweg-Systeme im Bassreflexgehäuse mit einem 12-Zoll Woofer und einem Hochtöner, der meist an ein Horn gekoppelt ist. Diese Aktivboxen bieten seitens der Gehäuseabmessungen einen guten Kompromiss, verglichen mit den Kollegen der 15-Zoll „Fraktion“. Sie sind handlicher und auch leichter. Ist eine kräftigere Tieftonwiedergabe erwünscht, lassen sich 12-Zoll Boxen prima mit Subwoofern ergänzen.

Wir wollen euch mit der folgenden Auflistung bei der Kaufentscheidung ein wenig unterstützen. Dazu gibt es eine Chart und eine Auswahl von bisherigen Testberichten in eurem Musiker-Magazin AMAZONA.de. Viel Spaß beim Stöbern und bei der Suche nach dem passenden System.

Alternative 15-Zoll

Soll die gewünschte Aktivbox auch ohne den Einsatz von Subwoofern ein etwas breiteres Frequenzspektrum gerade in den tiefen Tönen erreichen, ist vielleicht die 15-Zoll Box die passende Wahl. Bei diesen Systemen wird schon allein wegen der großen Membranfläche des Tieftöners ordentlich Luft bewegt. Dafür sind die Gehäuse entsprechend größer bemessen, was sich letztendlich auch im Gewicht bemerkbar macht. Auch für diese Aktivboxen haben wir eine Chart samt Auswahl vorbereitet. Zu finden unter diesem Link.