Die besten NAMM NEWS 2021 für Synthesizer

Die Highlights der Namm Show 2021

Trotz Online-NAMM-Show 2021 und apokalyptisch leeren Messehallen und Straßen hat die MI-Branche wie gewohnt jede Menge Neuheiten genau zum NAMM-Show Termin der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich habe hier mal meine persönlichen Highlights aus dem Bereich Synthesizer zusammengestellt.

Links findet ihr zu den einzelnen News am Ende des Beitrags über das dort eingefügte NAMM-News-Menü. Wer sich z. B. vor allem für modulare Synthesizer und Vintage-Klone interessiert, drückt auf das Grammophon-Icon und hat damit sofort Zugriff auf alle relevanten Beiträge.

KORG NAMM-NEWS 2021

Wie bereits letztes Jahr, hat vor allem KORG ein News-Feuerwerk abgebrannt, das uns wirklich erstaunt hat.

Korg ARP 2600 M

Mit dem Korg ARP 2600 M kam nun doch die lang erwartet Miniaturversion des Korg ARP 2600 FS (Full Size) auf den Markt. Da ich immer schon einen ARP 2600 besitzen wollte, habe ich mir auch einen der limitierten Exemplare gekauft, die vor einem Jahr kurzzeitig angeboten wurden. Da nun dieselbe Technik im KORG ARP 2600 M verbaut sein soll, können wir mal davon ausgehen, dass beide identisch klingen. Vor ein paar Wochen hatte ich Gelegenheit, den Behringer B2600 anzuspielen, kurz bevor er zu Florian Anwander ging, der ihn dann für AMAZONA.de getestet hat. Der klangliche Vergleich zwischen Korg und Behringer war von Eile getrieben, war auch kein A/B-Vergleich, hat aber trotzdem gezeigt, dass der B2600 auf Augenhöhe mit dem Korg-Klon war. Verarbeitung, Look & Feel waren dennoch am Korg deutlich besser. Ein professioneller Vergleich zwischen Korgs „M“ und dem B2600 wird also spannend werden, wobei ich zumindest nicht glaube, dass wir klanglich große Überraschungen erleben werden. Der Preisunterschied wird sich wohl an anderen Punkten festmachen müssen.

Korg Wavestate SE

Frisch aus Tokyo dürfte der Wavestate SE genau das werden, was so manche Wavatsation-Fans von der Miniaturversion nicht bekommen haben. Großes Gehäuse und eine vollwertige 61er Tastatur. Hut ab vor Korg, die auch hier auf die User-Kritik gehört haben. Ich befürchte nur, dass der SE lange nicht so große Stückzahlen erreichen wird, wie sie sein preisgünstiger kleiner Bruder.

Für den Korg opsix SE würde ich mir deshalb eine erweiterte Bedienoberfläche zum kleinen opsix wünschen, wohlwissend, dass dies illusorisch ist, denn das käme fast einer Neuentwicklung gleich.

Korg Modwave

Mein Lieber Herr Gesangsverein. Wavetable 2.0 – zumindest in der Korg Historie. Da kann man nur sagen, Ohren auf. Ganz schön mutig, im eigenen Portfolio einen Wettbewerber zum Wavestate zu etablieren. Aber genau das zeichnet Korg wirklich aus. Wir sind gespannt!!

Korg miniKORG 700FS

The same procedure as every year? Dem Gesetz der Serie zur Folge, wird es dann wohl in einem Jahr einen miniKORG 700 M geben. Wieso nicht ;)

Selbstverständlich ist das Ding überteuert. Wer hier rationale Gründe für den Preis sucht, wird nicht fündig werden. Aber dann gäbe es auch auf der ganzen Welt keine sonstigen Luxusgüter. Und mal Hand aufs Herz, wer hat nicht irgendetwas in seinem Besitz, wofür er wissentlich mehr bezahlt hat als notwendig – und sei es nur ein Glas Nutella.

Ich steh auf diese alten Repliken, Punkt. Und ganz sicher kaufe ich mir den miniKORG 700FS, dafür geben mir teure Uhren und große Autos rein gar nichts. Synthese ist mein Ding – und für mich persönlich ist der miniKORG 700 FS jeden Pfennig wert, alleine schon angesichts der Tatsache, dass sein Marktpreis unter Sammlern in den nächsten Jahren steigen wird.

Für alle anderen, die den Preis als puren Wahnsinn empfinden, gibt es unzählige günstige Alternativen. :)

Korg Drumlogue

Wir das nun wirklich die neue Electribe? Nach dem verpatzten Nachfolger Electribe 2 der roten und blauen Klassiker, befürchte ich nun aber fast, dass das ein vollkommen anderes Konzept darstellt. Auf eine Electribe 3 werden wir wohl noch warten müssen.

Alle Neuvorstellungen wirken zunächst „sexy“, aber im Licht betrachtet, hätte ich mir von Korg im Groovebox-Bereich mal wieder ein Masterpiece erwartet. Das „kleine Schwarze“ scheint wohl mit angezogener Handbremse entwickelt worden zu sein. Aber vielleicht hat der Drumlogue Erfolg und Korg liefert irgendwann einen großen Bruder nach ;)

Behringer NAMM News 2021

Auch Behringer hat den Januar genutzt, um wieder mal für Ramba-Zamba in den Communitys zu sorgen. Im Gegenzug zu Korg, kann man bei Behringer aber leider nie genau wissen, wann all die schönen Ankündigungen auf den Markt kommen werden bzw. welche?

Damit ist die nun folgenden News Meldungen bzgl. Release eher mit Zurückhaltung zu betrachten. Sicher kommen dafür in den nächsten Monaten einige andere Behringer Synthesizer auf den Markt, die schon lange auf unsere TO DO Liste stehen.

Behringer Pro-800

Der Behringer Pro-800 könnte wohl seit Behringer DeepMind, der zweite polyphone Synthesizer werden. Behringer Poly-D und Behringer MonoPoly zählen ja eher zu den paraphonen Synthesizern, deren Klangformung bei entsprechender Polyphonie eingeschränkt wird.

Somit käme der Behringer Pro-800 dann doch noch vor dem Behringer UB-Xa in die Läden, obwohl dieser deutlich länger angekündigt ist und die letzten News ebenfalls ein fast fertiges Produkt gezeigt haben.

Oder kommen gar Pro-800 und UB-Xa als Duett im Sommer in die Läden? Wir werden sehen.

Behringer EMS VC 3

Der angekündigte Nachbau eines EMS VCS3 Klons sorgte für regen Diskussionsstoff. Bei zahlreichen durchaus authentisch klingenden Klonen von Synthesizern und Drumcomputern hege ich keinen Zweifel, dass auch dieser Klon klanglich die Erwartungen zum Großteil erfüllen wird. Mir stellt sich eher die Frage, ob es wirklich einen breiten Markt für diesen Synthesizer gibt.

Natürlich können es so manche Liebhaber hier in der Community kaum abwarten, das Ding in den Fingern zu halten, aber wird das deshalb ein Verkaufshit? Es ist ja schon ein sehr spezielles Gerät – zumindest meiner Meinung nach.

Behringer 2600

Der BEHRINGER 2600 ist ja bereits (theoretisch) auf dem Markt (nur schon wieder vergriffen). Nun sollen zwei Farbvarianten dazu kommen, die zusätzlich über einen integrierten Federhall verfügen.

Behringer 2500 Modularsystem, neue Module

Nach und nach vervollständigt Behringer seinen Klon des ARP 2500 Modularsystems. Soeben wurde der Oscillator 1004 im Eurorack-Format angekündigt. Zu allen bisher erschienenen 2500er Modulen findet ihr HIER die Testberichte.

Kurzweil K2700

Kurzweil setzt zum ersten Mal wieder auf seine Historie und reanimiert die berühmte K-Serie mit dem K2700. Die Feature-Liste liest sich interessant, vor allem die unterschiedlichen Synthese-Formen, die im K2700 enthalten sein werden, haben genug Zugkraft, um den einen oder anderen für dieses Produkt zu begeistern.

ABER: Wieso denn so ein Monster? Als Gegenstück zur Korgs Minikeyboards macht Kurzweil ganz offensichtlich den Fehler und setzt damit fast ausschließlich auf Bühnen-Keyboarder. Ein K2700 Rack oder eine 61er-Variante könnte den Markt sicher breiter ansprechen.

IK Multimedia Uno Synth Pro

Entwickelt sich IK-Multimedia aus Italien vielleicht gerade zu einem zweiten Arturia? Der Uno Synth Pro macht jedenfalls optisch einen guten Eindruck. Die kleinen Unos haben für meinen Geschmack klanglich überzeugen können (bis auf ein paar Kinderkrankheiten), aber der Basisklang war toll. Das Ganze nun mit mehr Möglichkeiten, Paraphonie und in wertiger Verarbeitung lässt hoffen. Weg von Plugins, hin zu Hardware, hat ja auch Arturia einen enormen Aufschwung gegeben. Mal sehen, wie das IK Multimedia in den nächsten Jahren meistern wird. Wir drücken jedenfalls die Daumen!

Kodamo Bitmasker

Nach dem erfolgreichen Debüt-Synthesizer Essende FM, verspricht Kodamo nun einem weiteren digitalen Hardware-Synthesizer, den Bitmasker. Die Synthese „Binary Masks“ klingt verlockend, wenn auch nach kreativem Marketing. Aber sind gespannt und lassen uns überraschen.

Roland Juno-60 Plugout

Roland zeigte sich in den letzten Jahren zur NAMM SHOW eher zurückhaltend und nutzte dafür lieber jene Monate zwischen den großen Events für ihre Neuvorstellungen. Ein interessanter Schachzug, denn dann ist die Konkurrenz um gute Berichterstattung weitaus kleiner. Dafür nimmt man in Kauf, den Quoten-Hype im Januar vorbeiziehen zu lassen.

Eine kleine Synth-News hatte Roland trotzdem auf Lager, die Cloud-Version des Juno-60. Zum Glück hat sich Roland ja inzwischen dazu entschlossen, seine Plugins auch ohne Cloud-Abo anzubieten. Insofern haben wir bereits einige der Roland Plugins in den letzten Monaten abgefeiert. Und ganz sicher werden wir dem Juno-60 zeitnah das Original und ein paar andere Klone gegenüberstellen. Mal sehen, was passiert.

Und aus der Gerüchteküche

Eine Markenregistrierung, durchgeführt von Dave Smith, sorgte für Spekulationen:

Ein wahrer OB-X von Sequential ist daher sehr wahrscheinlich. Aber sicher nicht mehr in diesem Jahr.

Ich freue mich nun auf einen regen Austausch mit euch, let’s go!