DIY: Modular Synthesizer fürs Eurorack selbst bauen

DIY: Eurorack-Module selber bauen

DIY – modulare Synthesizer selbst bauen, ist nicht nur etwas für erfahrene Lötkolben-Experten, sondern auch für wagemutige Einsteiger.

Von den Anfängen des DIY bis zum DIY 2.0

Mit der Popularisierung des Synthesizers in den frühen 1970er Jahren entstand auch eine Do-it-yourself-Bewegung von Interessierten, die sich ein solches Instrument selber bauen wollten. Doch ebenso wie der digitale Synthesizer seine analogen Vorläufer verdrängte, schwand mit den analogen Synthesizern auch das Interesse an deren Eigenbau. Mit dem Revival analoger Modularsysteme erblühte auch die DIY-Szene zu neuem Leben und ist heute deutlich vielfältiger als vor 40 Jahren. Dieser Artikel führt in die Entwicklung dieser Szene ein und macht hoffentlich dem einen oder der anderen Lust auf die Eigenproduktion. Ein geplanter Folgeartikel soll diejenigen, die sich fragen: „Wie geht das?“, die ersten Schritte erleichtern. Die Audiobeispiele und Fotos zu diesem Artikel demonstrieren Module von PAiA und Blacet aus den USA, die auch für den Anfänger geeignete Bausätze anbieten.

Der Synthesizer in den 1970ern: Ein teurer Spaß!

Obwohl die ersten Synthesizer bereits in den 1960ern produziert wurden, drang das Instrument erst im Verlauf der 1970er Jahre in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Jedoch überwiegend in einer verklärten Form: Ein Synthesizer könne jedes andere Instrument und jedes Geräusch imitieren! Kein Mensch bräuchte noch mühsam Geige und Gitarre zu erlernen, sondern das Beherrschen des Synthesizers gebe einem alle bekannten Klänge vom Altsaxophon bis zum Zaunkönig an die Hand. Dazu warteten noch unbekannte Sounds und Effekte auf ihre Entdeckung.

Ob das so verklärte Gerät diesen Erwartungen gerecht wurde, darüber konnten sich die wenigsten Zeitgenossen ein einiges Urteil bilden. Denn der Einführungspreis des heute legendären Minimoogs lag in Deutschland im Jahre 1970 bei rund 6.000 DM (in den USA: 1.495 USD), damit war der Einstieg in die Welt der Synthesizers bei den damaligem durchschnittlichen Bruttolöhnen von knapp über 1.100 DM pro Monat für die meisten Interessenten unerschwinglich.

Eurorack-Synthesizer Marke Eigenbau



Allerdings waren und sind analoge Synthesizer keine „rocket science“, sondern elektrotechnisch gesehen grundlegendes Handwerk. In die Entwicklung heute legendärer Schaltungen wie der Transistorkaskade des berühmten Moog Lowpass-Filters mag viel technisches Verständnis, Erfahrung und mühsames Experimentieren eingeflossen sein, das eigentliche Prinzip und der Nachbau eines solchen Filters sind dagegen recht simpel. Mit einer gut formulierten Anleitung, die auch die zu verwendenden Bauteile eindeutig bezeichnet, ist beinahe jeder Mensch in der Lage, seinen eigenen Synthesizer zu bauen. Gerade der modulare Aufbau der frühen Instrumente machten sie für den Selbstbau durch den Laien geeignet, da ein einzelnes Modul in der Regel ein sehr überschaubares Projekt ist. Das ist für den Anfänger natürlich ein Riesenvorteil – vor allem, wenn mal ein Fehler gesucht werden muss.

Dadurch dass die elektrotechnische Funktionsweise eines analogen Synthesizers für den Laien zwar nicht unmittelbar nachvollziehbar, aber mit der richtigen Anleitung durchaus kopierbar ist, bot der Eigenbau eine Möglichkeit, den finanziellen Aufwand beträchtlich zu reduzieren. Vor allem, wenn die eigene Arbeitszeit nicht in Rechnung gestellt wird. DIY hilft besonders dann beim Sparen, wenn das Basteln selbst ebenso als Hobby betrachtet wird wie das Musikmachen. Es dürfte sogar zahlreiche engagierte Bastler geben, die mehr Zeit mit dem Bau eines modularen Synthesizers verbringen als mit dem Musikmachen.

Die erste System zum Selbstbau von PAiA 1972



Spätestens 1972 gab es dann auch den ersten ausschließlich als Bausatz erhältlichen Modularsynthesizer: den 2720 von PAiA. Für 139 USD gab es ein komplettes kleines Modularsystem inklusive Netzteil und Gehäuse, das aus je einem VCO, Tiefpass- und Bandpassfilter, VCA, Rausch- und Hüllkurvengenerator bestand. Die Version mit Keyboard kostete 279 USD. Das Familienunternehmen PAiA, das diese Bausätze anbot, wurde bereits 1959 von John S. Simonton und dessen Vater gegründete und wandte sich bis dahin an den Hobbyelektroniker, der gerne Spielereien für den Alltag baute – beispielsweise ein Gerät, mit dem Nägel in einer Wand aufgespürt werden konnten oder eine drahtlose Fernbedienung. Doch schnell entwickelte sich der Familienbetrieb zu einem Entwickler und Anbieter für unterschiedliche Klangerzeuger und Effektgeräte im Musikbereich. Nachdem John S. Simonton im Jahre 2005 nach langer Krebserkrankung verstarb, wird es heute von Scott Lee fortgeführt. Nach wie vor in Familienhand ist das Design der PAiA-Website, die von Johns Sohn Trey und dessen Frau Teri, die ein Grafikbüro betreiben, gestaltet wurde. Damit ist PAiA das älteste durchgängig existierende Unternehmen, das analoge Synthesizer anbietet. Allerdings ausschließlich zum Selbstbau.

Das DIY-System von PAiA: ‚9700’

Das Modularsystem von PAiA wurde noch von John S. Simonton unter der Bezeichnung 9700 auf dem Markt gebracht. Auch hier wurde wieder aus der Jahreszahl der Marktführung die Modellnummer abgeleitet: 1972 kam die 2720er Reihe, 1974 die 4700er und 1997 die 9700er Reihe. Mit Einführung des aktuellen Systems führte PAiA auch einen Systemstandard ein: Frac – die Kurzform für ‚fractional rack’. Ein FracRak, so die Schreibweise von PAiA, bietet auf 15 Zoll Platz für Module, deren Breite einem Vielfachen von 1,5 Zoll entspricht. Wobei die Mehrzahl der Frac-Module drei Zoll breit sind. Der Rahmen selbst kann wiederum in ein handelsübliches 19 Zoll Rack mit 3 Höheneinheiten montiert werden. Zwei der Audiobeispiele unten sind mit dem 9720 Dual VCO dieses Systems aufgenommen worden.

Seit der Markteinführung ist ein PAiA 9700 mit 560 USD die billigste Möglichkeit, an einen modularen Synthesizer zu kommen. Vorausgesetzt, man lässt sich auf das Abenteuer des Selbstbaus ein. Allein gelassen ist man nicht bei diesem Abenteuer, denn PAiA ist für seinen guten Kundenservice – sowohl telefonisch als auch per E-Mail – bekannt. Bei mir erkundigte sich Scott sogar anlässlich einer kleinen Bestellung telefonisch, ob mir vielleicht ein Versehen unterlaufen sei, da er meinen Auftrag ungewöhnlich fand. Ebenso berichten begeisterte Kunden, die frustriert ihre gescheiterte Lötversuche zum Firmensitz schickten, dass sie gegen eine geringe Gebühr ein funktionierendes Modul oder komplettes System zurückbekamen.