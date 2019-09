Epiphone bekommt Gibson Headstocks

Gibson und Epiphone nun endlich mit gemeinsamem Headstock!

Gibson und Epiphone sind seit 1957 eng miteinander verbunden. Epiphone, eine Tochterfirma von Gibson, hat seit jeher eine etwas undankbare Rolle eingenommen. Durch die Produktionsverlagerung nach Asien Anfang der 70er sollte das Unternehmen konkurrenzfähig gehalten werden. Die Produktion und der Bau der Epiphone-Gitarren erfolgt also ausschließlich in Asien. Das heißt konkret, wer eine Epiphone in den Händen hält, hält eine Gitarre in den Händen, die entweder in Indonesien, Korea, China oder Japan gebaut worden ist.

Gibson / Epiphone Headstock – eine kurze Historie

Trotzdem ist es albern, in der Frage nach der Authentizität bei einer Epiphone Abstriche zu machen. Durch die Verbindung zwischen beiden Firmen sind Epiphone befugt, ganz nach den Original-Spezifikationen von Gibson Gitarren zu bauen. Epiphones sind streng genommen also auch „echte Paulas“. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen beiden Firmen. Prinzipiell sind sowohl Gibson als auch Epiphone mit Ahorndecken und Mahagoni-Körper ausgestattet, doch in der Qualität der Hölzer werden definitive Unterschiede zwischen beiden Firmen ausgemacht. Für Mahagoni und Klanghölzer gilt: Je länger und trockener gelagert, desto besser das Schwingungsverhalten. In der Hinsicht machen Epiphone beispielsweise Abstriche.

Die offenkundigsten Unterschiede sind zweifelsohne an den Tops zu sehen: Während Gibson hochwertiges Holz für ihre Tops verwenden, greifen Epiphone gerne auf nicht gemaserte Ahorndecken zurück. Und prinzipiell besteht der Body einer Epiphone aus mehr Teilen, wobei auch Gibson inzwischen dazu übergangen ist, die Bodies aus zwei Teilen zusammenzusetzen. Auch in Sachen Lackierung gibt es Unterschiede: Epiphone verwenden nicht das hochgeschätzte Nitrolack, sondern stattdessen eine Polyurethan-Lackierung. Die klangliche Auswirkung ist in Augen vieler nicht zu unterschätzen: Dadurch, dass Nitrolack extrem dünn aufgetragen werden kann, wirkt es sich so gut wie gar nicht auf das Resonanzverhalten des Körpers aus. Und grundsätzlich sind die Unterschiede in Sachen Pickups zwischen Gibson und Epiphone bisweilen frappierend.

Gibson / Epiphone Headstock – die Unterschiede

Jetzt also der Headstock: Gibson beugt sich den Rufen aus der Käufergemeinschaft und macht endlich Tacheles. Der klobige Headstock der Epiphone soll also nun der Vergangenheit angehören. Die „Open Book“ – Headtstocks von Gibson, die insgesamt einfach eleganter und ästhetischer anmuten, sollen nun also endlich die Paula-Form der Epiphone ergänzen und dadurch eine optische Annäherung der Produkte der Tochterfirma an denen von Gibson ermöglichen. Nicht wenige kritische Stimmen meinen, dass sich das negativ auf die Gibson-Marke auswirken könnte, doch deren Marke hat auch so genug Alleinstellungsmerkmale, um sich von Epiphone abzugrenzen. Ein überfälliger Schachzug Gibsons in überaus turbulenten Zeiten für die Firma. Den dazugehörigen Instagram-Post, der das Gerücht bestätigte, könnt Ihr hier einsehen:

Gibson sind und bleiben also ein unerschöpfliches Thema. Wir sind gespannt, wohin der Rechtsstreit und dieses schwierige aktuelle Kapitel die Firma als nächstes bringen wird und halten euch selbstredend auf dem Laufenden.