IK Multimedia Total Studio 4 MAX & vier MAX v2-Bundles

Im Vorfeld der NAMM 2023 werden das IK Multimedia Total Studio 4 MAX und vier weitere MAX-Bundles in neuer Version veröffentlicht. Der Inhalt hat sich vergrößert, doch die Preise sind gegenüber den Vorgängerversionen um ca. 30% gesunken.

IK Multimedia Total Studio 4 MAX

Das Top-Bundle ist das Total Studio 4 MAX, das aus insgesamt 170 Einzelprodukten besteht, die 640 GB Soundcontent beinhalten. Dazu kommen mehr als 500 Effekte.

Zu Total Studio 4 MAX gehören unter anderem SampleTank 4 mit der kompletten Library, Miroslav Philharmonik 2, SampleTron 2, 64 neue Expansion Libarys, einschließlich alle 34 Synthesizer von Syntronik 2 MAX v2, Hammond B-3X und die neuesten Versionen von Modo Drum 1.5 und Modo Bass 2.

Natürlich ist in dem Bundle auch AmpliTube 5 mit allen 18 Brand und Artist Collections dabei, darunter MESA/Boogie 1 & 2, Fender Collection 1 & 2, AmpliTube Brian May, Dimebag Darrell CFH, AmpliTube Leslie usw. Es sind insgesamt mehr als 430 Amp- und FX-Emulationen mit über 2.500 Artist Presets. Ebenfalls ist Amplitube ToneX MAX mit 1.100 Premium Tone Models sowie dem Zugang zu unzähligen User Tone Models enthalten, die via ToneNET als Download zur Verfügung stehen.

Für Mix-Anwendungen ist die MixBox enthalten, die 72 Plug-ins im Stile des 500er Racks sowie alle 53 T-Racks Module enthält, darunter auch The Farm Stone Room und Joe Chiccarelli Vocal Strip sowie das Fame Studio Reverb, die Tascam Tape Collection, ARC 3 und Lurssen Mastering Console.

Zum IK Multimedia Total Studio 4 MAX gehört auch der neue IK Product Manager, der den Installationsvorgang automatisiert, alle Produkte organisiert und aktualisiert. Die Preise betragen (alle zzgl. VAT):

Total Studio 4 MAX – 799,99 Euro

Total Studio 4 MAX upgrade – 499,99 Euro (für Besitzer eines IKM-Produktes)

Total Studio 4 MAX MAXgrade – 299,99 Euro (für Besitzer von Total Studio MAX 3/3.5, AmpliTube 5 MAX, T-RackS 5 MAX, SampleTank 4 MAX, TONEX MAX, Syntronik 2 MAX und Modo MAX)

4 neue MAX v2-Bundles

Anstelle des Total Studio-Bundles können auch Teile erworben werden. IK Multimedia hat die bisherigen MAX-Bundle als erweiterte Version 2 aufgelegt und gleichzeitig im Preis gesenkt.

SampleTank 4 MAX v2 beinhaltet neben dem ursprünglichen Content auch alle 28 SampleTank-Librarys, alle 34 Synthesizer von Syntronik 2 MAX, SampleTron 2 und die Vollversion von Miroslav Philharmonik 2. Das sind insgesamt 600 GB und mehr als 18.000 Instrumenten-Presets.

T-RackS 5 MAX v2 wurde um 15 Prozessoren erweitert, so dass nun 53 Tools (siehe oben) für Mixing und Mastering zur Verfügung stehen.

AmpliTube 5 MAX v2 beinhaltet alle 18 Brand/Artist Collections (siehe oben) sowie alle vier virtuellen X-Gear-Pedals mit 435 Pedal-Modellen.

Syntronik 2 MAX v2 umfasst die komplette Serie an Synthesizern, die Sample-Sound mit Modeling Synthese kombinieren. Es sind 34 unterschiedliche Synthesizer enthalten, inklusive der neue Modelle wie Synth-X (Elka Synthex). Insgesamt bietet das Bundle 5.024 Presets.

Die Preise betragen (alle zzgl. VAT):

SampleTank 4 MAX v2 – 299,99 Euro

T-RackS 5 MAX v2 – 299,99 Euro

AmpliTube 5 MAX v2 – 299,99 Euro

Syntronik 2 MAX v2 – 199,99 Euro