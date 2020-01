NAMM 2020: Novations neues Launchpad Pro Mk3 bietet Hardware-/Ableton-Steuerung

Großer Pad-Controller mit gutem Update

Nachdem Novation bereits die kleineren Launchpads mit einem Update versehen hat, folgt nun pünktlich zur NAMM Show die dritte Generation des großen Launchpad Pro. Der beliebte Grid-Controller für Ableton ist, wie schon beim Update der kleineren Pad Controller vollzogen, auch ein guter Partner zur Steuerung von Hardware. Natürlich gibt es aber weiterhin eine umfassende Live-Integration samt integriertem Sequencer.

Grundsätzlich wurde das Launchpad Pro natürlich für Ableton Live konzipiert und ermöglicht hierbei ein intuitives Steuern der DAW. Mit Steuerelementen zum Starten von Szenen und Clips, einer Transportsteuerung sowie Elementen zum Quantisieren und Duplizieren hat man beim Launchpad Pro viele Steuerungsmöglichkeiten unter den Fingern ohne dass man ständig zur Maus greifen muss.

Dank der Capture-MIDI-Funktion von Live kann man live gejammte „Spielereien“ dennoch nachvollziehen und wieder zurückholen – ein gutes Feature wenn man mal wieder vergessen hat die Record-Taste zu drücken.

Die Arbeitsmodi „Dynamic Scale“ und „Note“ sorgen dazu dafür, dass Melodien, Akkorde, Bassläufe usw. stets in der richtigen Tonart erklingen. Der Akkordmodus sorgt dafür, dass auch tasten-technisch weniger versierte User anspruchsvolle Akkorde für ihre Tracks einsetzen können. Wann immer man Lust hat auf das Einspielen von Beats, schaltet das Launchpad Pro Mk3 automatisch auf Drum-Rack um so dass auf dem Bildschirm das dazu passende Fenster erscheint.

Das Launchpad Pro Mk3 bietet acht benutzerdefinierte Modi, die per Novation Components programmiert werden können. MIDI-Verbindung herstellen und schon lässt sich über den Pad Controller auch externe Hardware steuern, natürlich inklusive Nutzung des integrierten vierspurigen und polyphonen MIDI-Sequencers mit 32 Steps. Pattern und Szenen lassen sich miteinander verketten um komplette Songabläufe zu erstellen. Fehlt einmal die richtige Idee, lässt sich per Wahrscheinlichkeits- und Mutationsfunktionen vielleicht dem richtigen Einfall auf die Sprünge helfen. Dazu bieten die variable Synchronisationsrate und Wiedergabereihenfolge performance-taugliche Möglichkeiten. Mit Micro Steps bewegt man seine Grooves dazu auch abseits des Rasters.

Die 64 anschlagsdynamischen und druckempfindlichen Pads bieten eine gute Möglichkeit seine Grooves- und Aktionen umzusetzen. Das Design ist wie gewohnt schlank gehalten, das Gehäuse leicht und einfach zu transportieren.

Novation setzt beim Launchpad Pro Mk3 auf eine USB-C-Schnittstelle, die den Pad Controller sowohl mit Strom als auch Daten versorgt. Zum Lieferumfang gehört ein großes Software Paket von Ableton Live Lite, Plugins von Softube, AAS, Klevgrand und XLN Audio. Hinzu kommt ein kostenloses zweimonatiges Splice-Sound-Abonnement sowie die Mitgliedschaft im kostenlosen Plugin-Sharing-Programm „Sound Collective“ von Novation.

Wann die ersten Pad Controller ausgeliefert werden, hat Novation noch nicht bekannt gegeben, der Preis wird bei 349,99 Euro liegen.

Wer mehr zum Thema Pad Controller wissen möchte, wird im übrigen hier fündig.

Die neuen Features des Novation Launchpad Pro Mk3 im Überblick

• Mit dem leistungsstarken integrierten Sequenzer kann Launchpad Pro [MK3] jeden MIDI-Synthesizer, Sampler oder Drumcomputer steuern.

• Transportsteuerung, Tap-Tempo, Print To Clip und Capture MIDI ermöglichen eine nochmals tiefere Integration in Ableton Live.

• Acht benutzerdefinierbare Modi und der Components-Editor helfen dabei, Launchpad Pro an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

• Im Akkordmodus können Sie auf einfache Weise anspruchsvolle Harmonien erzeugen und spielen.

• größere, ausdrucksstärkere Pads für noch ergiebigeres Spielgefühl

• kompakter, tragbarer und noch leistungsstärker als Standalone-Gerät nutzbar

• USB-C-Anschluss mit USB-Stromversorgung für Standalone-Betrieb