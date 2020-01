NAMM 2020: Twisted Electrons MEGAfm polyphoner FM-Synthesizer

FM mit Game-Soundchips

Mit dem Twisted Electrons MEGAfm wird ein polyphoner Synthesizer auf Basis von Konsolen-Soundchips vorgestellt.

Der mittlerweile berühmt-berüchtige Chip YM2612 war seinerzeit für die FM-basierte Klangerzeugung in Spielkonsolen wie Megadrive und Genesis zuständig. Dieses eher preiswerte Bauteil erzeugt einen etwas rauren FM-Sound als man ihn von anderen FM-Synthesizern gewohnt ist. Manche sehen das auch als Charakter an.

Der Chip an sich erzeugt sechs 4-Operator-FM-Stimmen mit acht Algorithmen. MEGAfm hat zwei dieser Chips an Bord und ist somit 12-stimmig spielbar. Beide Chips können jeweils einen eigenen Ausgang ansprechen oder auch summiert ausgegeben werden. Es gibt vier Voicing Modes: Poly12, Stereo/Wide6, Special CH3 mMode, 12 Voice Unison (mit Detune).

Der Synthesizer besitzt drei LFOs, die jeden Parameter modulieren können. Der integrierte Arpeggiator verfügt über sieben Modi mit einem „transposable Sh-style step sequencer“. LFOs, Arpeggiator und Vibrato laufen synchron zur MIDI-Clock.

MEGAfm hat ein gut ausgestattetes Panel, um die FM-Tonerzeugung komfortabel bedienen zu können. Es gibt 32 Fader, 14 Regler und 15 Taster für die Funktionen sowie 23 LEDs und ein numerisches Display zur Anzeige.

Als Anschlüsse sind die beiden Audioausgänge als 6,3 mm Klinken und ein 6,3 mm Kopfhörerausgang sowie MIDI-In und -Thru (DIN5) vorhanden.

Twisted Electrons MEGAfm soll ab März verfügbar sein, kann aber bereits vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 474,- Euro (excl. VAT)