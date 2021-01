Wirbelt Black Lion Audio hiermit den Markt auf?

Der US-amerikanische Hersteller Black Lion Audio hat sich in den letzten Jahren ungemein entwickelt. Startete man zu Beginn der Unternhmensgeschichte mit der Modifikation bekannter Recording Klassiker ging man später zu eigenen Produkten über. Ende des letzten Jahres widmete man sich dann dem Thema Stromversorgung im Studio und auf der Bühne und brachte den PG-1 Type F auf den Markt, zeitnah folgen die nächsten Power Conditoner PG-XLM und PG-X. Anlässlich der NAMM 2021 stellt die Firma nun ihr erstes Audiointerface vor, das Revolution 2×2. Ob das Produkt seinen Namen gerecht wird?

Features des Revolution 2×2

Beim Revolution 2×2 handelt es sich um ein 24 Bit / 192 kHz Audiointerface mit USB-C-Anschluss. Strom bezieht das Interface direkt über den USB-Port, womit sich das Interface auch gleich für den mobilen Einsatz anbietet.

Die zwei Eingangskanäle des Revolution 2×2 sind als Combo-Buchsen (XLR/TRS) ausgelegt. Pro Kanal bietet das Interface einen Gain-Regler, auf Wunsch sind die Eingänge auf Hi-Z schaltbar. Phantomspeisung kann für beide Kanäle gleichzeitig aktiviert werden. Mittig befindet sich ein LED-Meter, danach folgen ein Volume-Regler, Mono-Schalter, ein regelbarer Kopfhöreranschluss sowie ein Direct-Regler, über den das Verhältnis zwischen Direktsignal und Playback gesteuert wird.

Das Revolution 2×2 bietet ein Stereoausgang in Form von zwei Klinkenbuchsen. Digitale Signale lassen sich über einen S/PDIF-Ein- und Ausgang einspeisen. Die Rückseite wird von der USB-C-Buchse abgeschlossen.

Über die technischen Spezifikationen des Interfaces gibt es aktuell noch keine detaillierte Informationen.

Black Lion Audio betont, dass man sich für die Entwicklung des Revolution 2×2 lange Zeit gelassen hat um nicht nur ein weiteres USB-Audiointerface auf den Markt zu bringen mit dem man seine Demos vorbereiten kann. Das Revolution 2×2 soll am vollwertiges Interface durchgehen mit dem man den kompletten Produktionsablauf bis hin zum Master bewerkstelligen kann.

Die Gründe liegen u.a. in der Auswahl der Komponenten. So setzt Black Lion Audio beispielsweise auf Kondensatoren von Vishay, Nichicon und Wima. Die komplette Entwicklung war auf das Ziel eine möglichst geringe Signal-to-Noise Ratio zu gewährleisten fokussiert. Weitere Features umfassen ein Macro MMC Clocking sowie den Einsatz der PG-i Technologie. Im Test werden wir sehen in welcher Art und Weise sich das alles auf den Klang und den Einsatz in der Praxis auswirkt.

Zum Lieferumfang des Black Lion Audio Revolution 2×2 gehört die DAW Studio One Artist von Presonus, die Elements Suite von iZotope (Nektar, Neutron, Ozone, RX8) sowie die Plugins Brainworx BX Digital und Lindell 6X500.

Preis und Verfügbarkeit sind aktuell noch nicht bekannt. Diese reichen wir schnellstmöglich nach.