NAMM 2021: Red Panda Bitmap V2, Bitcrusher-Pedal

NAMM 2021: Red Panda Bitmap V2

Erst das Particle, dann das Context – und nun der Bitmap. Red Panda gibt seinen Klassikern eine Generalüberholung und was soll ich sagen – mick freut’s, denn Red Panda überzeugen immer. Ehrlich gesagt kann ich es kaum abwarten bis eine V2 des Raster-Delay rauskommt. Nach wie vor ein superspannendes Delay-Pedal, das die Erfolgsgeschichte von Red Panda einläutete.

Also – was bietet der Bitmap V2? Bitcrushing par excellence! Auch wenn ich bezweifle, dass jemals ein Bitcrusher den Ottobit vom Thron stoßen kann: wenn man das jemandem zutraut, dann Red Panda. Also auch hier gilt: Bit-Reduktion trifft auf Sample Rate Modulation – von 1 bis 24 Bits bzw. 48 kHz zu 110 Hz – und erzeugt eine totale Degeneration und spannende Modulation eures Signals. Das Teil eignet sich aller Voraussicht vor allem besonders gut für Drum-Maschinen und andere Synthesizer, nicht nur für Gitarre. Per TRS Kabel könnt ihr das Gerät auch in Stereo verwenden. Was sagen die Regler?

Mix für euer Dry-/Wet-Verhältnis, Crush für das Ausmaß der Bit-Reduktion, Freq für die Samplerate, Filter für High- und Low-Pass, Rate für die Modulation und Depth für die Klangtiefe. Darüber hinaus besitzt das Bitmap V2 noch einen Drive-Regler und einen für den Envelope, sowie Knöpfe für die Wellenform und Presets. Mit dem Aux-Fußschalter könnt ihr zwischen Presets wählen oder Tap-Tempo (!) einstellen.

NAMM 2021 Red Panda Bitmap V2

Doch das ist nicht alles: Envelope Control erlaubt es euch, die Sampling Rate zu modulieren. Das Ergebnis dürften ziemlich abgefahrene und einzigartige Sounds werden. Der Filter kann über ein Expression-Pedal angesteuert werden und so spannende Sweeps erzeugen, die man eigentlich eher von Wah-Wahs kennt. Ganz ehrlich? Das macht mich verdammt neugierig, vor allem weil Red Panda Pedale immer nach dem Prinzip funktionieren: the gift that keeps on giving. Ich benutze seit vier Jahren den Particle 1 und bin nach wie vor manchmal überrascht, was es hervorbringt. Für das Bitcrusher-Prinzip ist das also potentiell sehr spannend.

MIDI ist natürlich am Start – und so könnt ihr neben den vier Onboard Presets per MIDI nochmal 127 mehr speichern oder eine MIDI-Clock-Synchronisation durchführen. Darüber hinaus besitzt der Bitmap V2 einen analogen buffered Bypass.

Yeah, well. Das werden wir uns näher ansehen. Rauskommt das gute Stück am fünften Februar. Nick Reinhart hat sich das Gerät schon mal zur Brust genommen und alles was man sagen kann ist: feines, feines Ding.