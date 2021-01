NAMM 2021: Sterling by Music Man: Mariposa in günstig

Schöne Überraschung! Die Mariposa von Sterling by Music Man war unseres Erachtens eins der mutigsten und coolsten Unterfangen in Sachen Gitarrendesign und -sound seit langem und hatte in unserem Test ein Best Buy abgeräumt.

Ein großer Nachteil der Gitarre: der enorme Preis. Sterling by Music Man hat sich also die Mühe gemacht und eine Mariposa nun für den Preisbereich von 500,- Euro entwickelt. Schauen wir mal, was das gibt – was sagen die Specs? Und wie kommt der Preis zustande? Nun – niedrigere Fertigungskosten (außerhalb der USA) und das Verzichten auf jedweden Schnickschnack sorgen für einen niedrigeren Preis. Das heißt beispielsweise, dass auf die schönen, floralen Muster verzichtet werden muss. Die Gitarre ist von der Form und Anordnung der Hardware identisch, nur ist hier die Optik deutlich unspektakulärer, aber das ist nicht unbedingt schlimm.

Kein Tone-Regler, aber dafür eine komplett in Silber gehaltene Hardware sowie ein gerösteter Ahornhals. Die große Frage ist die nach den Humbuckern – denn das war unseres Erachtens einer der großen Vorteile der Mariposa: die Humbucker der „großen“ Mariposa waren schlichtweg sensationell und sind absolut einzigartig. Die Custom Wound Music Man Humbucker gibt es hier nicht, stattdessen aber die Custom Artist Humbucker. Wir werden da nicht lange fackeln und uns das genauer ansehen – taugt die Gitarre was? In Dorado Green und Imperial White jeweils zumindest ist die ursprüngliche Ästhetik der Gitarre nach wie vor beibehalten. Aber man merkt, welchen Unterschied diese Details wie die floralen Muster auf dem Schlagbrett ausmachen: wirkt deutlich reduzierter und verliert durchaus ein bisschen was von seinem ursprünglichen (optischen) Reiz. Doch auf den Sound wird es ankommen – schauen wir uns an!