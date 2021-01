NAMM 2021: Universal Audio UAFX-Pedale für Gitarristen

Drei Effekt-Pedale für Gitarristen

Das Geheimnis um Universal Audios neueste Entwicklung ist gelüftet: Die US-Amerikaner steigen in den Markt der Bodentreter ein! Damit hätte wohl niemand gerechnet.

Mit den drei Pedalen namens Golden Reverberator, Astra Modulation und Starlight Echo Station gibt das Unternehmen sein Debut im hart umkämpften Markt der Bodenpedale. Und ganz wie bei den sehr gut klingenden UAD-Plugins, hat man sich diverse Recording-Klassiker als Vorbild genommen, in der Emulation unterschiedlichster Effektgeräte, Dynamikprozessoren & Co. hat Universal Audio dank seiner Plugins ja bereits viel Erfahrung. So handelt es sich bei den drei Pedalen um eine Mischung aus analog und digital. Ausgestattet mit zwei Prozessoren bringen sie die bekannten Plugins von UAD, natürlich auf die Bodentreter angepasst, unter die Füße der Gitarristen. Das sorgt für eine größtmögliche klangliche Vielfalt und sorgt dafür, dass man später weitere Preset-Sounds auf die Pedale laden kann. Hierfür gibt es u. a. die UAFX Control Software.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon verschaffen:

Golden Reverberator

Wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich beim Golden Reverberator alles um den klassischen Hall. Egal ob dichter Studio-Hall, Federhall in Anlehnung an die Amps der 60er-Jahre oder die Nachbildung der ersten digitalen Reverb, die drei Algorithmen Spring 65, Platz 140 und Hall 224 sorgen sorgen für den passenden Effekt.

Astra Modulation

Beim zweiten Pedal, dem Astra Modulation, dreht sich alles um Modulationseffekte, egal ob Chorus, Flanger oder Tremolo. Die drei Algorithmen hören auf den Namen Chorus Brigade, Flanger DBLR und Trem 65.

Starlight Echo Station

Der dritte im Bunde hört auf den Namen Starlight Echo Station. Hier gibt es drei Delay-Typen: Tape EP-III, Analog DMM und Precision. Interessant erscheint die Möglichkeit, hier u. a. auch die Bandabnutzung einzustellen.

Allen drei Pedalen gemein sind die folgenden Features: Preset-/Live-Modi, analoger Dry-Through, Stereo-/Dual-Mono-Betrieb, True-Bypass, weitere Effekte downloadbar, USB-C-Anschluss.

Ab Mitte Februar sollen die drei Pedale im Handel erhältlich sein, der Preis beträgt jeweils 399,- Euro.

Hier unsere originale News vom 24.01.2020:

Nicht alle Hersteller haben die letzten Tage zur Vorstellung ihrer Produktneuheiten genutzt. So manche Firma brachte ihre Neuheiten bereits einige Tage vor dem offiziellen Start der dieses Jahr virtuell abgehaltenen NAMM Show 2021 heraus, andere – so wie Universal Audio – werden erst im Laufe der kommenden Woche die Neuheiten vorstellen.

Unter dem Titel „60 years of analog tone“ findet man aktuell auf der Website von Universal Audio ein mysteriöses Video. Viel ist nicht zu erkennen, lediglich das obige Bild könnte einen ersten Hinweis enthalten. Handelt es sich vielleicht um ein neues Desktop-Audiointerface oder eine Kombination aus Mixer, Dynamikprozessor, EQ samt Anbindung an die hauseigene DAW Luna?

Vermutlich werden die weithin bekannten Plugins von UAD eine Rolle spielen, denn die gehören nun mal zum festen Bestandteil des Produktkatalogs – aber „analog tone“ klingt doch eher nach echter analoger Hardware.

Ab Mittwoch, den 27.01. werden wir mehr wissen, dann wird Universal Audio seine Neuheit(en) offiziell vorstellen. Wer live bei der Vorstellung dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 26.01. auf uaudio.com/live registrieren. Was auch immer am kommenden Mittwoch vorgestellt wird – wir bleiben dran und werden diese News so bald möglich mit neuen Informationen updaten.