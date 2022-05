NAMM 22: Cre8audio West Pest, analoger Synthesizer

Kompakter Westküstler

Nach dem Ausflug an die Ostküste geht es nun zum Pazifik. Der Cre8audio West Pest ist das Gegenstück zum kürzlich vorgestellten East Beast. Auch hier nimmt der Name Bezug auf die dahinterstehende Synthese-Philosophie.

ANZEIGE

West Pest entstand in einer Kooperation von Cre8audio und Pittsburgh Modular. Das Konzept des Synthesizers ist an Ideen von Buchla angelehnt. Der mit modernen, rein analogen Komponenten aufgebaute Oszillator soll sehr stimmstabil sein. Sein Signal wird mit einem Wave Folder bearbeitet. Das Besondere dabei ist, dass auch der VCO-Sägezahn damit gefaltet werden kann, während klassisches Wave Folding in der Regler am besten mit Dreieck arbeitet. Der Wavefolder ist das Gegenstück zu Filter im East Beast. Anstatt Frequenzanteile des VCOs zu subtrahieren, werden hiermit Obertöne hinzugefügt, um den Klang zu formen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Weiterhin verfügt West Pest einen Dynamics Controller. Die Kombination aus VCA und Tiefpassfilter reagiert dynamisch auf die Lautstärke des Signals. Der Dynamics Controller ist eine Entwicklung von Pittsburgh Modular, die die bekannte Lowpass-Gate-Schaltung erweitert und ohne Vactrols arbeitet.

West Pest ist semi-modular aufgebaut und besteht aus insgesamt acht Sektionen (Oszillator, Wave Contour, Dynamics Controller, LFO, Multi-Mod-Tool, Sequencer, MIDI/CV-Wandler und Minitaster-Klaviatur). Über 18 Patch-Punkte lassen sich zusätzlich Verbindungen im Signalweg herstellen oder den Synthesizer mit externem Equipment (Eurorack-System, Analog-Sequencer) interagieren. Zusätzlich sind auch MIDI-I/O-Buchsen im 3,5 mm TRS-Format vorhanden.

Cre8audio West Pest kann im seinem Gehäuse oder in einem Eurorack-Rahmen betrieben werden, wo es einen Platz von 40 TE einnimmt. Der Gerät wird voraussichtlich ab Anfang Juli 2022 verfügbar sein. Der Preis beträgt 249,- Euro.

Cre8audio West Pest Spezifikationen

• monophoner Synthesizer im West Coast-Stil mit zusätzlichen Elementen

• 100% analoger Oszillator (entwickelt von Pittsburgh Modular Synthesizer)

• steuerbar über MIDI, CV und integriertes Tasten-Keyboard

• vollständig patchbar

• 32-Step-Sequenzer mit bis zu 13 speicherbaren Presets

• generativer Sequenzer-Modus

• Takt-synchroner Arpeggiator

• Step-Sequenzer kann über MIDI und das integrierte Tasten-Keyboard manipuliert und transponiert werden

• Oszillator: Sinus, Dreieck und Sägezahn (kombinierbar)

• Frequenzmodulation (FM)

• Wave Folder/Shaper

• PGH-Dynamik-Sektion – Alternative zu Hüllkurve und VCA

• analoger LFO mit zwei Bereichen und Rechteck- und Dreieckswellenausgängen

• LFO-Bereich High: 2 Hz bis 500 Hz Low: 41 Sekunden bis 5 Hz

• Digitales Multimod-Tool – Modulationssteuerung über CV, Zufallsgenerator sowie zusätzlicher LFO und Hüllkurvengenerator

• interne Clock mit Tap-Tempo, kann über eine externe Quelle getaktet werden

• eingebauter Clock-Teiler