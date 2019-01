NAMM News: Dubreq Stylophone Gen R-8, Analog-Synthesizer

Super-Deluxe-Stylophone

Das Stylophone genießt, obwohl es eher ein Toy ist, einen gewissen Kultstatus. Nun wird mit dem Dubreq Stylophone Gen R-8 ein vollwertiger Analogsynthesizer angekündigt, der trotzdem noch etwas von dem alten Charme besitzt.

Das Dubreq Stylophone Gen R-8 ist ein analoger Mono-Synth im Stahlgehäuse und mit deutlich mehr Möglichkeiten, als man mit dem alten Stylophone assoziiert.

Es gibt einen Dual-VCO mit Sägezahn und Square, wobei Oszillator 1 auch über PWM verfügt. Dazu kommen ein Sub-Oszillator und, wie Dubreq es nennt, ein Subsub-Oszillator, was für einen kräftigen Bass sorgen soll.

Das VCF ist ein 12 dB Multimode-Filter mit Tief-, Band- und Hochpass sowie Bandsperre. Die Schaltung wird als „Unique British Design“ beschrieben.

Zur Modulation sind eine schnelle Hüllkurve und ein LFO mit acht Waveforms vorhanden, darunter Sample & Hold. Auch an einen One Shot Mode wurde gedacht.

Ein „Grungy analoge Style“ Delay, das auch via CV moduliert werden kann, und ein Drive-Regler runden den Sound ab.

In dem Demo-Video klingt das Dubreq Stylophone Gen R-8 jedenfalls ziemlich aggressiv und kantig.

Das Dubreq Stylophone Gen R-8 besitzt ein Touch-Keyboard mit drei Oktaven, für das man jedoch keinen Stylus mehr benötigt, sondern einfach mit den Fingern spielen kann. Als Spielhilfen sind anstelle von Handrädern Tasten für Glide und Modulation vorhanden.

Außerdem besitzt das Gerät einen 16-StepSequencer, der sich offenbar beim Spielen transponieren lässt. Das Stylophone Gen R-8 kann über MIDI gespielt werden. Da auch ein MIDI-Out vorhanden ist, lassen sich hoffentlich auch externen Synthesizer mit dem Touch-Keyboard und dem Sequenzer ansteuern.

Es gibt insgesamt 19 Buchse für CV- und Gate-Signale um das Stylophone Gen R-8 mit modularen Geräten zu verbinden.

Das Dubreq Stylophone Gen R-8 wird auf der NAMM voprgestellt und soll ungefähr ab Ende Februar erhältlich sein. Allerdings wird es zunächst nur eine limitierte Stückzahl geben, für die man bereits eine Pre-Order (ohne Anzahlung) platzieren kann. Der Preis beträgt 329,- Euro.