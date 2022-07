Test: Mellotron Micro, Sample-Playback-Engine, Synthesizer

Das Mellotron für unterwegs

Ehrlich gesagt war ich ziemlich froh, dass es lediglich das Mellotron Micro war, das ich von meiner Poststation abholen durfte. Das nur 40 cm breite Instrument kommt in einem schlanken Karton und wiegt gerade mal 3 kg. Eine passende Tasche vorausgesetzt, ist das Mellotron Micro wirklich das perfekte Instrument to go. Das hier bereits getestete Spitzenmodell M4000D hätte ich mit seinen 17,5 kg nicht so einfach unter den Arm klemmen können. Ganz zu schweigen von den – je nach Modell – 55 bis 160 kg schweren Originalen der 60er- und 70er-Jahre, die sich bei Roadies seinerzeit ähnlich großer Beliebtheit erfreuten wie Hammond-Orgeln. Wer mehr über die Geschichte dieser frühen analogen „Sampler“ erfahren möchte, dem sei der Artikel von Klaus P. Rausch empfohlen. Auch wenn der heutige Mellotron-Chef Markus Resch unter der Typenbezeichnung Mark VI eine moderne, stark verbesserte Version des guten alten Mellotrons anbietet – die meisten werden froh sein, dass dieses immer etwas sehnsuchtsvoll-melancholisch klingende Instrument heute auch digital zur Verfügung steht. Dafür wurden von den Originalbändern verlustfreie Digitalkopien in 24 Bit Auflösung erstellt.

Zu den Klangbeispielen eine Vorbemerkung: Auf der Herstellerseite werden alle Instrumente vorgestellt. Ich hatte überhaupt keine Lust auf asketische Klangbeispiele ohne Hall und Effekte. Stattdessen wollte ich zeigen, wie ein Mellotron im Arrangement klingen kann. Der Versuchung, sämtliche Progrock-Beispiele der 70er-Jahre hier zusammenzutragen, konnte ich zum Glück widerstehen.

Das stille Leuchten

Hier nun soll es um das Mellotron Micro gehen. Auch wenn es sich dabei um den kleinsten Vertreter aus der Familie handelt, enthält der Micro laut Firmen-Website „many of the features of the full-size version”.

Strengenommen gehört das Mellotron Micro eigentlich gar nicht zur M4000D-Reihe, wie Markus Resch in einem Video ausführt: „Es hat eine völlig andere Audio-Engine. Es ist kompakter und nicht erweiterbar, man hat nur die 100 Sounds der großen Geräte. Man kann es nicht erweitern, weil der Bus der Comp-Flash-Karten anders arbeitet als der der SD-Karte.“ Inzwischen besitzt das Mellotron Micro nicht mal mehr einen SD-Kartenslot, weil Software-Aktualisierungen bei der Version Rev2 über Bluetooth vorgenommen werden.

Markus Resch erzählt in dem Video, dass er mit dem Micro vor allem aufstrebende jüngere Musiker ansprechen wollte, die über kein so großes Budget verfügen. Für die anvisierte jüngere Klientel gibt es als Gimmick ein leuchtendes Mellotron-Logo, das die Farbe wechselt. Ein wenig vom bunten LED-Lichtschein fällt dabei auch auf die Tastatur.

Das Mellotron wird heute auch sehr gerne in der Hip-Hop-Musik eingesetzt.

Dieser Test soll das Mellotron Micro als eigenständiges Instrument vorstellen, aber auch die Frage beantworten: Wie groß sind die Abstriche, die ich beim Kauf des Mellotron Micro im Vergleich zu den „großen“ Digitalmellotrons machen muss. Ich werde also immer mal wieder auf die Specs der großen Maschinen verweisen. Jeder Mellotron-Fan kann dann für sich entscheiden, ob diese Features für ihn wichtig sind und er bereit wäre, dafür einen höheren Preis zu zahlen.

Mellotron Micro – keine Kompromisse beim Klang

Wenn wir im Laufe dieses Artikels die Features-Liste durchgehen, werden wir sehen, dass das Mellotron Micro an einigen Stellen doch deutlich abspecken musste. Beim wohl entscheidenden Punkt allerdings wurden keine Kompromisse gemacht – beim Klang. Das Mellotron Micro enthält exakt die gleichen 100 verschiedenen Sounds, verlustfrei digitalisiert, wie das M4000D (inklusive der Rack-Variante) und das M4000D Mini. In der Vorbemerkung zur kompletten Sound-Liste heißt es: „Alle MkI-, MkII- und Chamberlin-Music-Master-500-Sounds sind enthalten, da sie die Grundlage der Soundbibliotheken bilden. Außerdem sind etwa die Hälfte der M300-Leadsounds und fast alle M400-Sounds enthalten, sowie viele Sounds der M-Serie, die nicht im Music Master 500 enthalten sind.“ Diese Sounds stehen übrigens sofort nach dem Einschalten des Geräts zur Verfügung. Es gibt keine Ladezeiten beim Aufrufen der Sample-Presets.

Die Klänge sind – fast durchgängig – von sehr guter Qualität. Schon das Chamberlin, Urahn der Mellotron Familie, besaß hervorragend aufgenommene Instrumentenklänge. Harry Chamberlin verwendete ein Neumann U47 Großmembran Kondensatormikrofon, wobei er das Signal direkt in den Vorverstärker einer Ampex 351 Bandmaschine einspeiste. Chamberlin-Klänge sind von Hause meist sehr sauber aufgenommen und klingen überraschend HiFi-mäßig. Das wurde freilich durch teilweise fragwürdige Elektronikteile und Motorsteuerungsplatinen konterkariert – der gerne etwas eierende und leiernde Klang ist selbst Teil der Mellotron-Legende. Das Chamberlin war viel unzuverlässiger als das Mellotron, das wiederum einen anderen Klangcharakter besitzt. Den beschreibt der US-amerikanische Musiker, Plattenproduzent und Mellotron-Spezialist Brian Kehew wie folgt: „Das Mellotron betont stärker die Mitten und hat auch einen Low-Frequency-Rolloff, um zu verhindern, dass subharmonische Klanginformationen wiedergegeben werden – es gibt einzelne LF-Beulen auf den Mellotron-Bändern. Wir sind den Rolloff einmal umgangen, um zu sehen, was passiert … sie wussten, was sie taten.“

Tolle Sounds und eine Enttäuschung

Unter den Klängen befinden sich Klassiker, wie die berühmten „Three Violins“, die nicht minder populäre Mellotron-Flöte, der Paul McCartney auf Strawberry Fields Forever zu Unsterblichkeit verholfen hat, phantastische Oboen, Saxofone, Trompeten und Brass-Ensembleklänge, Schweineorgel-Sounds, bei denen sich die Fußnägel aufrollen, aber auch eine sehr realistische Kirchenorgel. Tremolierende Marimbas und eine täuschend echte Celesta gehören ebenso zum Angebot wie akustische und elektrische Gitarren, Spinett- und Klavierklänge. Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, zwei Klänge zu mischen und stufenlos zu überblenden.

All diese Klänge liegen in denkbar bester Qualität vor, nur in Ausnahmen bin ich bei einzelnen Tönen auf Störgeräusche gestoßen, die aber wie auch Verzerrungen oder gelegentliche „out of tune“-Klänge den Mellotron-Bändern inhärent sind. Stephen Parsick hat in einem Kommentar zum M4000D-Test darauf hingewiesen, dass das Mellotron ausgerechnet bei einem – vor allem bei Genesis-Fans sehr populären – Sound schwächelt: „Was die Klangauswahl angeht, so sind die ‚klassischen‘ Mellotron-Chöre (nämlich der Eight Choir, wie man ihn von Tony Banks in Dancing with the moon-lit knight kennt) beim Resch-Mellotron aus mir nicht ersichtlichem Grunde eher flau geraten — der Eight Choir an Bord klingt wie eine halbgare Mischung aus Männer- und Frauenchor, die nichts mit dem Chor zu tun hat, den ich mit diesem Namen assozieren würde.“

Ein bisschen Hall dazu, dann geht das schon.

Dafür ist der Knaben-Chor kristallklar. Hier vorgestellt mit einem kleinen Auszug aus Bachs Matthäus-Passion: O Haupt voll Blut und Wunden.

Sehr gute Verarbeitungsqualität

Die zweite gute Nachricht: Auch bei der Verarbeitungsqualität wurden beim Micro keine Abstriche gemacht. Heben wir den jüngsten Sprössling der Familie aus seinem Karton, halten wir ein grundsolides Instrument in den Händen. Der Korpus ist aus Metall, das Bedienfeld mit den beiden grafikfähigen Displays und den wunderbar altmodischen Bedienelementen ist im Wesentlichen identisch mit den größeren Modellen. Lediglich der Einschaltknopf ist beim Micro auf die Geräterückseite gewandert. Alle Potiknöpfe bieten einen satten Widerstand. Der High/Low-Schalter ist beim Micro anders belegt. Hier dient er der Oktavumschaltung, um trotz der auf zwei Oktaven gekürzten Tastatur Zugriff auf alle 35 Töne eines Original-Mellotrons zu haben. Die beiden größeren Modelle besitzen eine (um zwei Töne auf 37 Tasten erweiterte) Dreioktaven-Tastatur (f bis f) und benötigen deshalb keine Transposition. Hier bewirkt der High/Low-Schalter ein Abspielen der Samples mit halber oder Viertelgeschwindigkeit. Dieses interessante Feature bietet das Micro auch an, es muss allerdings zuvor im Menü aktiviert werden.

Mellotron Micro – die Tastatur

Das Mellotron Micro besitzt ein 2-Oktaven-Keyboard mit normal großen, halbgewichteten Tasten. Die Tastatur lässt sich hervorragend spielen und verfügt über Anschlagsempfindlichkeit und Aftertouch. Ich erinnere mich noch, wie ich vor vielen Jahren ein originales Mellotron M400 unter den Händen hatte. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl: Du drückst gegen einen stärker werdenden Widerstand und spürst das Vibrieren des Motors, der das Band bewegt. Mellotron-Spielen will wirklich gelernt sein. Wenn du eine Dezime greifen willst und dein kleiner Finger ist nicht gut trainiert, wirst du den Ton nicht sauber abspielen können. Dieses spezielle Spielgefühl kann das digitale Mellotron natürlich nicht vermitteln. Zu traurig muss man deshalb aber nicht sein. Das Mellotron galt als extrem anfällig und unzuverlässig. So brachte bei frühen Geräten der Gattung vollgriffiges Akkordspiel den Motor schon mal in Schwierigkeiten – er wurde abgebremst und begann zu eiern. Ob Transport, Luftfeuchtigkeit oder Bühnennebel – es brauchte nicht viel, um ein Mellotron zu verstimmen.

Rick Wakeman, dessen Sound bei Yes und auf seinen Soloalben stark vom Mellotron geprägt ist, verzweifelte bei Live-Auftritten regelmäßig: „Sie waren fantastisch, aber sie waren voller Probleme. Und oft ging ich auf die Bühne und sah überall kilometerlange Bänder verstreut und einen sehr wütend aussehenden Keyboard-Techniker, der mich anraunzte, ‚Warum kannst du diese verdammten Dinger nicht loswerden?’“ Und Tony Banks von Genesis ergänzt: „Ich bin kein großer Liebhaber des Mellotrons, sie werden zu einem echten Problem, wenn man sie live einsetzen will… Mein erstes war ein Mk II und musste praktisch nach jedem Konzert repariert werden.“ (Electronics & Music Maker, November 1983)

Rick Wakeman hat – anders als Keith Emerson – Klassik-Zitate eher selten eingesetzt. Eine Ausnahme ist die Live-Aufführung seiner Excerpts from „The Six Wives of Henry VIII“ auf Yessongs. Da hat Wakeman ausführlich das Halleluja aus Händels Oratorium „Messias“ zitiert – arrangiert für Minimoog und Mellotron-Chor. Bei mir war’s der Moog Prodigy und das Mellotron Micro. Der Mixed Custom Choir besitzt genau den für dieses Stück benötigten zackigen Attack.

Bei der digitalen Wiederauferstehung dieses Klassikers gehören all diese Probleme endlich der Vergangenheit an.

Aftertouch und MIDI

Aber warum besitzt das Mellotron Micro überhaupt Aftertouch? Nun, es war bei einem – gut justiertem – Mellotron tatsächlich möglich, durch schwächeres oder stärkeres Andrücken des Tonbandes an den Tonkopf die Wiedergabe dynamisch zu gestalten. Das Spitzenmodell M4000D besitzt deswegen sogar polyphonen Aftertouch, der ein sehr nuanciertes Spiel erlaubt. Das mittlere Modell M4000D Mini muss ohne Aftertouch auskommen. Das Mellotron Micro dagegen kann immerhin mit monophonem Aftertouch aufwarten. Übe ich zum Beispiel auf die Bassnote mehr Druck aus, dann wird der Akkord, den ich in der rechten Hand spiele, ebenfalls lauter. Da das Modell Micro über MIDI In, Thru und Out verfügt, kann ich den Aftertouch natürlich auch an andere Klangerzeuger senden und auch für Vibrato und andere Parameter verwenden. Die MIDI-Anschlüsse erlauben es aber auch, das Mellotron Micro über eine externe Tastatur zu spielen. Mein Kurzweil PC3X besitzt Aftertouch, so dass ich dieses Feature nutzen kann.

Beim nachfolgenden Klangbeispiel lässt sich der Aftertouch-Effekt bei der Trompete (ab 0:47) sehr gut heraushören. Für die Gitarrenbegleitung habe ich akustische Gitarre und Steel-Guitar gemischt, die Soli wurden mit der akustischen Gitarre gespielt. Auf der originalen Mellotron-Tastatur hätte ich die schnellen Läufe vermutlich nicht so leicht realisieren können.

Wenn das Mellotron Micro über ein externes Keyboard gespielt wird, dürfen wir nicht den eingeschränkten Tonumfang des Mellotrons vergessen. Es kann also sinnvoll sein, auf einem Masterkeyboard sich die Begrenzungen mit Klebestreifen zu markieren, um nicht ins Leere zu greifen.

Zwischen den Klängen

Das klassische Modell M400, dem die digitalen Mellotrons nachempfunden sind, verfügt über jeweils drei verschiedene Klänge, die sich auf Tonbandstreifen von 3/8 Zoll Breite befinden. Tony Banks etwa nutzte auf seinem M400 die Kombination „Three Violins“, den „8-Voice-Choir“ und „Brass“. Die Bänder waren in einem stabilen Bandrahmen montiert und konnten bei Bedarf ausgewechselt werden. So besaß etwa die Elektronikgruppe Tangerine Dream Dutzende dieser Rahmen. Die Bänder waren teilweise mit „customized sounds“ bespielt, bei der jeder Taste bestimmte Klangeffekte und Geräusche zugeordnet waren. Andere Bänder enthielten die Klänge des ARP Pro Soloist, die auf diese Weise auch polyphon gespielt werden konnten.

Was beim Mellotron Micro lediglich eine kleine Drehung am Encoder ist, war bei den Originalgeräten noch ein kleiner mechanischer Kraftakt: Durch das Verschieben der Tonköpfe wird ein bestimmter Klang aufgerufen. Der Mixregler erlaubt es beim Mellotron Micro – genau wie beim Original – , zwei Klänge zu kombinieren. Beim Original-Mellotron musste dafür der Tonkopf mittig zwischen zwei Spuren positioniert werden.

Beim berühmten Intro zu Watcher of the Skies nutzte Genesis-Keyboarder Tony Banks eine Mischung aus Three Violins und Brass. Und da er damals das Modell Mk II spielte, konnte er über die zweite Tastatur im Bass noch einen dröhnenden Akkordeon-Klang hinzufügen. „Es war absichtlich melodramatisch, um einen Eindruck unglaublicher Größe zu erzeugen“, erklärt Tony Banks. „Ein ungewöhnlicher Sound. Auf dem alten Mellotron Mk II gab es diese beiden Akkorde, die richtig gut klangen. Es gibt andere Akkorde, die kannst du auf diesem Instrument nicht spielen, weil sie so verstimmt sind. Aber diese Akkorde schafften eine unglaubliche Stimmung … Es klang nie so gut auf dem späteren Mellotron.“ (Genesis Songbook, London 1977) Mit dem „späteren Mellotron“ meint Banks übrigens das elfenbeinfarbene Modell 400. Noch ein Tipp: Der spezielle Watcher-Sound entsteht auch dadurch, dass Banks damals das Mellotron durch sein Leslie gespielt hat. Ich habe das Mellotron Micro stattdessen durch den Neo Instruments Ventilator I geschickt.

Beim Mk II sind die drei Spuren übrigens noch zusätzlich unterteilt. Bis zu 6 Stationen können so mit dem Motor angefahren werden, wodurch diese Instrumente insgesamt 18 verschiedene Klänge liefern. Die Bandlänge beträgt 14 Meter!

Nach acht Sekunden ist Schluss

Die Mellotron-Bänder besitzen eine Spieldauer von 8 Sekunden. Ist das Bandende erreicht, werden sie über einen Federmechanismus automatisch zurückgespult. Und auch beim Micro ist nach acht Sekunden Schluss. Rick Wakeman hat darauf hingewiesen, dass man mit normalen Samplern bei Mellotron-Sounds oft keine authentischen Ergebnisse erzielt. „Weil man ein Mellotron auf eine bestimmte Art und Weise spielen muss. Man muss die Finger ständig bewegen, damit der Klang nicht abreißt. Und das ist es, was das Mellotron zu dem macht, was es ist. Man muss also immer noch so spielen, als ob man ein Mellotron spielen würde.“ Beim Modell Micro kann zwar ein Sustain-Pedal angeschlossen werden, aber auch das schenkt uns nur eine zusätzliche Sekunde. Nach 9 Sekunden stirbt der Ton.

Das Mellotron fügt der Musik immer eine besondere atmosphärische Note hinzu. Hier ein Synthesizer-Pattern mit Chor und Flöte.

Mellotron Micro – die Bedienelemente

Den Mixschalter, um zwischen zwei Spuren hin- und herblenden, haben wir bereits erwähnt. In der unteren Reihe sitzt links das Lautstärkepoti, daneben eine einfache Klangregelung, die den Sound dunkler oder heller (manchmal auch schriller) macht und ein Tune-Knopf (+/- 7 Halbtöne). Im Menü können wir unter Audio Settings einstellen, ob der Effekt stufenlos oder in Halbtonschritten erfolgt. Direkt unter den beiden farbigen Displays befinden sich zwei Endlos-Encoder, mit denen die Programme eingestellt werden. Insgesamt 100 Sounds stehen zur Verfügung – jeweils für den linken und den rechten Kanal. In den Displays sehen wir ein Bild des jeweils verwendeten Instruments: So erkennen wir etwa auf Anhieb die Doppeltastatur des wuchtigen Mk II

Wenn es schnell gehen muss, können die 100 Presets des Mellotron Micro auch als Liste angezeigt werden. Sortiert wird entweder nach dem Namen (da folgen dann auf die Celesta die Celli und die Church-Organ), nach der Kategorie (Bläser, Streicher, Chöre) oder nach dem Instrument (alle Sounds vom Chamberlin, vom Mk I, Mk II, M400 usw.).

Es gibt auch noch eine Playlist-Mode, in der die Presets nach eigenen Bedürfnissen sortiert und angeordnet werden können. Bei den großen Modellen kann das Expression-Pedal entsprechend konfiguriert werden, um diese Playlists durchzusteppen. Sehr nützlich bei Live-Auftritten. Mit diesem Feature habe ich mich aber nicht näher auseinandergesetzt.

Mellotron Micro – das Menü

Drücken wir den linken und rechten Programmknopf gemeinsam, gelangen wir ins Menü, in dem es neben der Systeminfo sechs verschiedene Unterpunkte gibt: Keyboard Settings, MIDI Settings, Audio Settings, Display Options, Remote Jacks, Load Defaults. Was ganz schön ist: Im rechten Display-Fenster gibt es immer eine kurze Erklärung. Die Bedienungsanleitungen für die Instrumente von Mellotron gibt es nicht als Download auf der Website. Man muss sich registrieren und erhält dann die Anleitung per E-Mail zugeschickt. Darauf habe ich aber verzichtet, damit der spätere Käufer dieses Testgeräts keine Probleme bekommt. Kennt man einmal den Trick, wie man ins Menü gelangt, ist das meiste ohnehin selbsterklärend. Unter Keyboard Settings lässt sich die Anschlagsstärke einstellen und der Aftertouch bei Bedarf abstellen. Ebenso kann die Attack- und Release-Time justiert werden. Einige Schmankerl sind freilich den großen Modellen vorbehalten: das Einstellen der Rewind Time – also die Zeit, die das Mellotron zum „Zurückspulen“ des Bandes braucht. Und die Festlegung des Startzeitpunktes eines Samples – so lässt sich eine Marimba zum Beispiel ohne Attack spielen.

MIDI und Audio-Settings

Unter MIDI können unter anderem die Kanäle für ein- und ausgehende MIDI-Informationen festgelegt werden. Die Display-Optionen ermöglichen es, die Farben für das Display einzustellen und festzulegen, welche Infos auf dem Display angezeigt werden sollen.

In den Audio-Settings kann der Low/High-Schalter des Micro auf Half- und Quarterspeed umgestellt werden. Ein wirkungsvoller Effekt, sehr gut geeignet, um dunkle und etwas unheimliche Klänge zu produzieren. Mit dem Menüpunkt „Charakter“ lassen sich die Klangeigenschaften der historischen Vorbilder nachbilden. So können wir zwischen einem Mellotron 400n („n“ wie neue Bänder) und einem 400e wählen. Das „e“ steht hier für Equalizer – eine Emulation der Klangeinstellungen, wie sie für die 70er-Jahre typisch waren.

Zu Beginn des Klangbeispiels hören wir den Original-Sound, dann schalte ich zunächst auf halbe und dann sogar auf viertel Geschwindigkeit. Danach improvisiere ich noch kurz mit der Halfspeed.

Abgespeckte Parameterauswahl

Bei den großen Modellen gibt es hier noch weitere Parameter, um die verschiedenen Unwägbarkeiten des Mellotron-Klangs zu simulieren, die ja oft gerade den Charme dieses Instruments ausmachen. Der Tune-Knopf verändert beim echten Mellotron die Motorgeschwindigkeit. Lief er langsamer, ging die Stimmung des Instruments nach unten und umgekehrt. Mit der „Ramp Time“ kann beim M4000D und beim M4000D Mini eingestellt werden, wie lange der Motor braucht, um sich in der neuen Geschwindigkeit zu stabilisieren. Damit lassen sich auch Portamento-Effekte erzielen. Diese Möglichkeit fehlt leider beim Mellotron Micro. Ebenso wie die Motor-Modulation – die ein bisschen an den Vintage-Schalter bei den neuen Prophet-5 Synthesizern erinnert.

Recht übersichtlich sind die Remote-Jack-Options, in denen lediglich die Einstellungen für ein Sustain-Pedal vorgenommen werden können. Klar, dass die größeren Modelle hier mehr Einstellmöglichkeiten bieten, verfügen sie doch über drei zusätzliche Eingänge für Pedale.

Mellotron Micro – die Anschlüsse

Neben dem schon erwähnten MIDI-Trio gibt es Anschlüsse für einen Kopfhörer, ein Sustain-Pedal, ein externes Netzteil und einen Line-Master-Ausgang. Frühere Geräte besitzen außerdem einen SD-Kartenslot, über den Software-Updates durchgeführt werden können. Bei der mir vorliegenden Rev 2-Version, ist dieser SD-Kartenslot weggefallen. Updates werden nun via Bluetooth über die Mellotron Updater App vorgenommen. Die großen Geschwister des Mellotron Micro verfügen über weitere Anschlüsse für zwei Expression-Pedale und ein Lautstärkepedal. Speziell den Anschluss für das Volume-Pedal hätte ich mir für das Mellotron Micro auch gewünscht: Ein langsam anschwellender String- oder Chorsound bis zu dem Punkt, an dem der Klang förmlich zu explodieren scheint, sind ein Markenzeichen des Mellotrons. Bekannt ist etwa das ca. 15-sekündige Mellotron-Crescendo beim Song Epitaph auf „The Court of King Crimson“.

Das Mellotron M4000D und das M4000D Mini besitzen neben dem Masterausgang zusätzliche Direktausgänge für Kanal A und B. Zwar ist das Mellotron grundsätzlich ein Monoinstrument und die Parameter des Bedienungspanels – wie zum Beispiel Tone und Lautstärke – wirken nur auf den Masterausgang ein. Aber natürlich sind getrennte Ausgänge nicht verkehrt, wenn es gilt, die Klänge der beiden Kanäle mit verschiedenen Effekten, EQ usw. zu veredeln. Bei der Luxusedition M4000D und der Rack-Version liegen die Ausgänge zusätzlich als symmetrische XLR-Buchsen vor. Die größeren Modelle besitzen außerdem noch einen Slot für zusätzliche Sound-Karten, mit denen man Zugriff auf eine ständig wachsende Bibliothek von Klängen hat.

Warum sind eure Instrumente so teuer?

Das Micro kostet 999,- Euro. Das mag günstig erscheinen, gemessen am Preis des mittleren Modells M4000D Mini, das 1.999,- Euro kostet. Und erst recht im Vergleich zum Mellotron M4000D mit seiner edlen Holztastatur, für das 2.819,- Euro aufgerufen werden. Aber auch die rund 1000,- Euro für das Micro sind nun kein „Mitnahmepreis“, wo ich beim Stöbern auf der Internetseite oder beim Streifzug durch die Keyboard-Abteilung sagen würde – ach, das leiste ich mir jetzt einfach mal. Nicht von ungefähr findet sich unter den Q&A auf der Website der Firma Mellotron auch die Frage: „Warum sind eure Instrumente so teuer?“ Die selbstbewusste Antwort: „Unsere Instrumente wurden auf höchstem Qualitätsniveau entwickelt und sind sehr teuer in der Herstellung. Wir bauen und montieren sie von Hand in Schweden zu westlichen Löhnen und Sozialstandards.“ Das schließt natürlich nicht die Zulieferung von Elektronikkomponenten aus Fernost (oder Tastaturen aus Italien) aus, aber die Instrumente sind „Made in Sweden“.

Hier einer der „bösen“ Orgelsounds des Mellotron Micro. Ich hatte viel Spaß!

Welches Modell für welche Ansprüche?

Es scheint, als hätte die Firma Mellotron für jeden Musiker das richtige Modell im Portfolio. Von der Optik her nähert sich das M4000D stark an ein Original-Mellotron M400 an. Und ich vermute stark, dass einige Besitzer dieser Nobelausgabe sich beim Tischler ihres Vertrauens einen passenden Unterbau haben bauen lassen. Um dann – mit einer über Eck gestellten Hammondorgel und einem Minimoog oder ARP Pro Soloist on top – ihren Vorbildern Rick Wakeman oder Tony Banks nachzueifern. Die Rack-Variante besitzt ebenfalls die XLR-Anschlüsse und dürfte die optimale Wahl für Studios sein, wo ja in der Regel ein gutes Masterkeyboard zur Verfügung steht.

Wer sein Mellotron auf der Bühne einsetzen will, greift zum M4000D Mini. Statt einer Holztastatur wie beim Spitzenmodell kommt hier eine gewichtete Kunststofftastatur von Fatar zum Einsatz. Anschlagdynamisch, aber ohne Aftertouch. Leichter und transportabler als das M4000D, verfügt das M4000D Mini über die meisten Features des großen Mellotrons – mit Ausnahme der XLR-Anschlüsse. Dieses Instrument wäre wohl mein persönlicher Favorit, weil für Wakemans Halleluja-Chöre oder Banks Watcher of the Skies-Intro die zwei Oktaven des Micro nicht ganz ausreichen.

Hier eine der Kirchenorgeln des Mellotron, kombiniert mit einem hohen Piano, Vibraphon und hohen Strings über einem Hip-Hop-Beat.

Das Mellotron Micro wiederum ist die platzsparendste Option. Mit seinen kompakten Abmessungen passt es in jedes Heimstudio. Es ist auch ideal, wenn man sein Mellotron zu einer Jamsession oder auf Reisen mitnehmen möchte. Und natürlich will (zum Glück) nicht jeder auf seinem Mellotron den Prog-Rock der 70er nachspielen und braucht demzufolge auch keine größere Tastatur. Zwei User-Kommentare auf der Produktseite von Thomann zeigen, dass das Mellotron Micro einen eigenen Käuferkreis anspricht.: „Für Sample/Loop Produktion im Hip-Hop Bereich hat genau dieses Instrument bei mir gefehlt.“ Und: „Macht Spaß damit Samples zu machen.“

Das Mellotron M4000D Mini – keine Holztasten, keine XLR-Anschlüsse und kein Aftertouch. Ansonsten aber eine sehr gute Alternative zum M4000D

Mellotron Micro – kurzer Blick auf die Alternativen

Mein Kurzweil bietet – wie praktisch alle Workstations – einige Mellotron-Klänge an. Klar, dass diese Klänge gekürzt und geloopt sind. Sie stammen noch aus Kurzweils früheren Vintage-Expansionsboard und wurden liebevoll programmiert. Ich mag sie sehr – sie klingen aber etwas anders als die originalen Mellotron-Sounds. Das gilt übrigens auch für die Mellotron-Klänge, die ich auf meinem Nord Grand vorgefunden habe. Auch meine Yamaha Workstation bietet Tape-Strings und Flutes an – die allerdings nicht viel mit dem Original gemein haben. Es gibt auch einschlägige Software – zum Beispiel das M-Tron von GForce oder SampleTron von IK Multimedia, das ich von meinem Muse Receptor kenne. Und selbst in der Klangbibliothek von Logic Pro finde ich Mellotron-Sounds. Wenn es also nur darum geht, ab und an mal schnell ein paar Mellotron-Strings ins Arrangement einzufliegen, reichen diese Lösungen meiner Meinung nach völlig aus. Wenn das Mellotron wichtiger Bestandteil der eigenen Musik ist, sieht das natürlich anders aus. Die Mellotron-Sounds des Micro klingen authentischer. Und es macht auch einen Unterschied, sie über die liebevoll nachempfundene Benutzeroberfläche eines Original-Mellotrons anzusteuern. Als Hardware-Lösung käme noch das Memotron der Firma Manikin in Betracht, das preislich zwischen dem Mellotron Micro und dem M4000D Mini liegt.

Kraftwerk ließen sich bei Trans Europe Express durch Arnold Schönbergs 1. Kammersinfonie inspirieren, die noch aus seiner spätromantischen Schaffensphase stammt. Das Motiv aus aufsteigenden Quarten wird bei Schönberg vom Horn eingeführt. Dass Ralf Hütter und Florian Schneider diese „Fanfare der neuen Musik“ genau 70 Jahre nach ihrer Uraufführung im Großen Saal des Wiener Musikvereins wieder aufnahmen, zeigt sie als würdige Erben der großen europäischen Musiktradition.

Mellotron Micro – Soll und Haben

Es ist Zeit, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Das Mellotron Micro bietet 100 Mellotron-Klänge in fast durchweg ausgezeichneter Qualität in einem handlichen Instrument, das sehr gut verarbeitet ist. Die Bedienung geht kinderleicht von der Hand. Die Organisation der Sounds über die verschiedenen Listenfunktionen ist sehr gut gelöst. Im Menü lassen sich viele Feinabstimmungen vornehmen. Einige interessante Parameter, die die konstruktionsbedingten Schwächen des Originals emulieren, bleiben allerdings den großen Geschwistermodellen vorbehalten. Die Geräterückseite ist mit einem Masteroutput und Anschlussmöglichkeiten für einen Kopfhörer und ein Sustain-Pedal ebenfalls schlank gehalten. Via MIDI lässt sich der Micro extern ansteuern, was den geringeren Tastaturumfang ausgleicht. Umgekehrt kann der Micro selbst zur Steuerzentrale werden. Die Tastatur spielt sich sehr gut, wobei das Mellotron Micro die Aftertouch-Funktion dem M4000D Mini sogar voraushat. Als echtes Manko empfinde ich es, dass beim Mellotron Micro – strukturell bedingt – auf die Option der Erweiterungskarten verzichtet werden musste. Das ist auch der Grund, warum ich das Instrument ursprünglich nur mit „gut“ bewerten wollte. Als ich dann die Klangbeispiele produzierte, bin ich komplett der Magie und dem Charme dieses kleinen Keyboards erlegen. Und habe auf drei Sterne erhöht …