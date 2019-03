Test: Tascam Model 24, Mischpult mit Recorder

Das gigantische Portastudio

Mit dem Tascam Model 24 bringt der Hersteller der legendären Portastudios eine neue Heimstudio-Generation auf den Markt. Es handelt es sich dabei um einen “Alleskönner”, ein Mischpult, SD-Recorder und Audiointerface in einem Gerät. Ich selbst habe Anfang der 90er mit einem 4-Spur Kassettenrecorder Tascam Portastudio begonnen, Mehrspuraufnahmen zu machen. Daher könnte man mir beim Thema Tascam sozusagen eine nostalgische Befangenheit vorwerfen und ich habe mich sehr gefreut, das Model 24 für euch unter die Lupe nehmen zu können.

Der erste Eindruck des Tascam Model 24

An dem neuen Tascam Model 24 ist nun fast nichts mehr “Porta” und der Name kommt auch in der Modellbezeichnung nicht mehr vor. Bei der Lieferung bin ich von der Größe des Pakets überrascht. Zwar kannte ich die Bilder des Tascam Model 24 aus dem Internet, aber die wahre Größe hat sich mir dadurch nicht offenbart.

Mit Abmessungen von 57,6 x 51,3 cm und über 10 kg Lebendgewicht spielt es in einer ganz anderen Liga als zum Beispiel das Zoom L-12, das ich bereits im Test hatte (auch das Zoom L-20 wiegt nur lächerliche 3,7 Kilo). Im Vergleich dazu ist das Tascam Model 24 ein ausgewachsener Riese. Damit ist es ein Gegenentwurf zum Miniatuarisierungswahn und beansprucht seinen legitimen Platz im Studio bzw. auf dem Schreibtisch. Gemessen an analogen Mischern von anno dazumal sind 10 kg aber natürlich auch nicht die Welt und eher eine Eigenschaft eines soliden Arbeitsgerätes. So mobil wie die Konkurrenz von Zoom ist es natürlich nicht – muss es aber auch nicht sein. Dazwischen positioniert sich übrigens das Presonus Studiolive AR22, das ebenfalls bereits für euch getestet wurde.

Nach dem Auspacken wird schnell klar: Die Verarbeitung des Model 24 ist sehr gut, der Rahmen ist komplett aus Metall gefertigt und ein Hauptgrund für das hohe Gewicht.

Die abnehmbaren Seitenpaneele in Holzoptik bestehen aus Plastik. Alle Klinkenbuchsen sind aus Metall und mit dem Chassis verschraubt, die vollwertigen 100 mm Fader und die Drehregler bzw. Schalter machen allesamt einen sehr soliden Eindruck. Da gibt es nichts zu meckern. Die EQ- und Pan-Regler rasten brav in der Mittenposition ein.

Bis auf den Stromanschluss und USB-Stecker befinden sich alle Ein- und Ausgänge auf der Vorderseite und man hat während der Arbeit immer einen guten Überblick über das komplette Setup.

Die Bedienelemente haben alle eine ordentliche Größe, das ist man heute ja fast nicht mehr gewohnt.

An Ein- und Ausgängen geizt das Tascam Model 24 wahrlich nicht: Ganze 16 Mikrofoneingänge bzw. 22 Line-Eingänge bietet es und alle Kanäle können ohne Beschränkung gleichzeitig aufgenommen und auch abgespielt werden. Dafür bedarf es entweder einer Class-10 SD-Karte, die mittlerweile für sehr wenig Geld zu haben ist,oder eines Computers (Windows 7, 8.1 und 10 bzw. MacOs ab Version 10.11). Während beim Mac der Core-Audio-Treiber zum Einsatz kommt und man das Tascam Model 24 einfach anschließen kann, ist unter Windows die Installation von Treibern notwendig, um es als Audiointerface zu betreiben. Es lässt sich übrigens auch beim Tascam Model 24 „zweigleisig“ fahren, da es die Möglichkeit bietet, gleichzeitig auf SD-Karte und in der DAW aufzunehmen.

Die technischen Daten des Tascam Model 24

Gewandelt wird beim Tascam Model 24 mit 44,1 kHz oder 48 kHz und 16 bzw. 24 Bit. Die Konkurrenz von Presonus oder Zoom schafft hier schon 96 kHz, wenn auch mit einer Verringerung der Spurenzahl. Ich persönlich könnte auf 16 Bit verzichten, denn ich sehe keinen Grund damit aufzunehmen, wenn 24 Bit zur Verfügung stehen. Maximal können 24 Spuren (22 Spuren + Stereomischung) aufgenommen werden, daher auch die Zahl 24 in der Modellbezeichnung.

Der Verstärkungsbereich der Mikrofonvorverstärker liegt zwischen 0 und 50 dB. Einige Mitstreiter bieten hier 60 dB an, wobei das Rauschverhältnis bei der Bewertung von Preamps immer eine recht große Rolle spielt. Was nützen mir 60 dB, wenn das Rauschen im letzten Viertel unverhältnismäßig hoch ansteigt? Die Konkurrenz von Zoom hat hier vorgelegt und der L-Serie recht brauchbare Vorverstärker geschenkt, die auch im oberen Pegelbereich recht leise arbeiten. Ob Tascam hier mithalten kann, wird der Praxistest zeigen. Die Line-Eingänge sind auf +4 dBu ausgelegt und bieten einen Verstärkungsbereich von 0-40 dB, während der maximale Eingangspegel bei +22 dBu liegt. Das klingt vielversprechend für die Einbindung von externem Equipment und Preamps, ein Bereich, in dem der kleine Zoom so seine Probleme hatte.

Die komplette Mischsektion ist analog aufgebaut. Für die ersten 12 Kanäle gibt es einen analogen Kompressor und einen EQ mit parametrischen Mitten. Für die Kanäle 13–20 gibt es einen gewöhnlichen 3-Band-EQ. Kanal 21 und 22 sind für ein Stereo-Line-In-Signal ausgelegt (via Cinch, Miniklinke oder Bluetooth) und hier entfällt der EQ komplett. Aber halt – Bluetooth? Ja, das Tascam Model 24 bietet eine Bluetooth-Schnittstelle, um Musik mal eben ohne Kabel vom Handy ins Mischpult zu streamen.

In meinem Studio wird es dafür nicht viel Gelegenheit geben, denn da sind Handys aufgrund von eventuellen Störgeräuschen nicht so gern gesehen. Manch olle Mikrofontypen oder alte Analogtechnik ist nicht gegen Funksignale von Mobilfunk- oder Schnurlostelefonen gewappnet. Aber für den einen oder anderen ist die Bluetooth-Schnittstelle bestimmt ein nützliches Gimmick. Wer sein Handy lieber einstecken will, findet dafür im letzten Kanalzug einen 3,5 mm Klinkeneingang. Das Symbol dafür ist auch schon fast wieder retro – ein Handy mit Button? Gibt es das noch?

Was mir beim Aufbau der Mixersektion etwas Stirnrunzeln bereitet, ist die Tatsache, dass die Phantomspannung nur für alle Kanäle gemeinsam aktiviert/deaktiviert werden kann. Diese Entscheidung von Tascam kann ich nicht nachvollziehen. Zwar funktionieren fast alle dynamischen Mikros auch dann, wenn 48 Volt anliegt, bei fehlerhafter Erdung oder defekten Kabeln kann es aber vorkommen, dass zum Beispiel ein Gesangsmikrofon den Sänger beim Kontakt mit dem Mund mit einem Stromschlag küsst. Für bestimmte Bändchenmikrofone können 48 Volt sogar tödlich sein. Sowie man also nur ein einziges Kondensatormikrofon benutzen will, muss auf allen Kanälen 48 Volt Phantomspannung anliegen. Hier wäre zumindest eine Unterteilung in Gruppen wünschenswert.

Eine gedruckte Bedienungsanleitung in 5 Sprachen liegt dem Model 24 bei. Ich persönlich stehe auf gute Lektüre zu einem Produkt und das Handbuch erklärt viele Funktionen auf verständliche Art und Weise.