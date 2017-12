Workshop: Moogerfooger-Filter und Tyrell Software-Synthesizer

Langsam dürfte es sich rumgesprochen haben, dass der Klang eines Synthesizers namentlich von dessen Filter geprägt wird – und das berühmteste Synthesizer-Filter überhaupt ist das 24 dB Kaskadenfilter von Robert Moog. Zu finden in seinem Modularsystem, dem Minimoog und noch allen anderen Geräten dieser Firma. Man könnte dem guten Doktor sogar eine gewisse Faulheit unterstellen, sind doch keine anderen Filter von ihm bekannt – mit Ausnahme des HP-Filters im Modularsystem.

Es gibt gewisse Konstanten im Leben – Lieblingsessen, die Faszination der Bond Filme und das Begehren nach fetten 70er Jahren Synthesizersounds, namentlich denen des Minimoogs. Ja, ich stehe dazu: Ich bin vom Moog Virus befallen und denke, dass nur ganz wenige Synthesizer dem Mini das Wasser reichen können.

Gewiss kann es auch sein, dass der Minimoog nur deshalb als Krönung der elektronischen Schöpfungen gilt und die Messlatte schlechthin darstellt, da er nun mal der erste kompakte Synthesizer war. lm Sinne von „wäre der MS-20 der erste seiner Art gewesen, müssten sich alle an ihm messen.“ Dem kann man nur entgegnen, dass der Moog Sound schon damals dank des Modularsystems bekannt war und dass es durchaus Konkurrenten auf dem Markt gab.

Buchla, Arp, EMS und noch einige andere haben ab Mitte bis Ende 60er ihre Modularsysteme angeboten und hätten sich ja auch als klangbestimmendes Instrument Nummer 1 etablieren können – nun, haben sie eben nicht oder nur zu einem gewissen Teil. Wer den Ton angegeben hat, das war ein gewisser Robert Moog und das letzte Geheimnis seiner Schaltungen, die seinen Instrumenten den letzten Hauch Leben eingeflösst haben, hat er wohl mit ins Grab genommen. Seine Instrumente waren (im Gegensatz zu Buchla oder EMS) viel weniger für den experimentierenden Musiker gedacht – im Gegenteil: Moog Synthesizer eignen sich v.a. für konventionelle Klänge und damit meine ich nicht die Synthese akustischer Instrumente, sondern elektronische Klänge, die sich bezüglich Klangverlauf, Fülle und tonale Spielbarkeit an natürlichen Vorbildern orientieren. Bestimmt ist es rein intellektuell gesehen sehr aufregend, dass der EMS Synthi A keine feste Tastaturspreizung kennt und deshalb in beliebigen Intervallen (z.B. in Vierteltönen) gestimmt werden kann. Wer vor allem in der westlichen Populärmusik zu Hause war, konnte damit herzlich wenig anfangen.

Genug geschwafelt, worum geht’s denn heute?

Wir wollen ergründen, ob man mit dem Moogerfooger Filter Pedal, einem Rechner und ein bisschen Grips einen amtlichen Moog-Hybrid-Synthesizer basteln kann. Nicht mehr und nicht weniger. Also, dann mal los …

Moogerfooger MF-101

Schon seit bald 20 Jahren auf dem Markt, markierte der MF-101 den Anfang der Wiederauferstehung der Firma Moog. Damals noch unter dem Namen Big Briar, veröffentlichte Robert Moog zunächst drei Effektpedale: einen Ringmodulator, einen Phaser sowie das besagte Filter Moogerfooger MF-101. Charakteristisch sind die schiere Größe dieser Tretminen, ihr durch und durch amtlicher analoger Klang und last but not least der modulare Aufbau: Sämtliche Funktionen und Baugruppen sind von außen über große Klinkenbuchsen zugänglich. Intern generierte Steuerspannungen können abgegriffen werden und sämtliche Potis (mit Ausnahme der Drive-Schaltung) sind spannungssteuerbar. Dies ist in der Pedalwelt wahrscheinlich einzigartig und so erstaunt es nicht, dass sich damals viele Musiker gleich alle drei Pedale anschafften, die im Bundle zu einem Vorzugspreis angeboten wurden. Das Zusammenspiel der drei Pedale ist eben weit mehr als die Summe der Einzelteile.

Das Moogerfooger Filter besteht aus drei unabhängigen Baugruppen: einem Vorverstärker (“Drive”), einem Hüllkurvenverfolger (englisch Envelope-Follower) sowie natürlich dem Filter selbst, mit den Parametern Cutoff und Resonanz, wahlweise als zwei- oder vierpoliges Tiefpassfilter. Andere Filtercharakteristiken sind nicht vorgesehen. Der Hüllkurvenverfolger leitet aus dem Lautstärkeverlauf des Eingangssignals eine Steuerspannung ab, bildet also aus einem Audiosignal die dazu passende Hüllkurve. Mit Smooth schaltet man eine Art von Parameterglättung dazu, was bei extrem perkussiven Klängen sinnvoll sein kann. Intern ist der Hüllkurvenverfolger mit der Cutoff verbunden: ein Effekt, der auch unter dem Namen Auto-Wah bekannt ist.

Zutaten



Man nehme ein MF-101 Filter und schließe es an die Anlage an. Als Eingang dient der Ausgang der Soundkarte, am Rechner suchen wir uns einen passenden Software-Synthesizer, für diesen Test habe ich mich für den hauseigenen AMAZONA.de-Tyrell entschieden, der in Kooperation mit U-He entstand und nach wie vor kostenlos runtergeladen werden kann.

Die Oszillatoren stellen wir auf Sägezahn und verstimmen sie leicht. Das Filter des Plug-ins lassen wir natürlich unangetastet, die VCA-Hüllkurve trimmen wir auf Leadsound-Charakteristik, sprich: sehr kurze Attack-Zeit, kurzes Decay, Sustain von 50%, kurze Release. Und das schicken wir jetzt in das externe Moog-Filter.

Cutoff auf 30%, die Resonanz bleibt vorerst auf Null, Mix voll aufgedreht, schließlich wollen wir ausschließlich das bearbeitete Signal zu hören bekommen.

Env-Amount steht noch auf Null, erste Hörprobe: Mal kurz ’ne Bassline spielen…