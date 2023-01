Die besten Effektpedale für 2023, Jahresrückblick

Die besten Pedale 2022!

Effektpedale kamen 2022 Jahr auch wieder massenweise raus – und wir ertranken in der Flut. Nun ja, nicht ganz, aber war schon nicht ganz einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir könnten hier noch differenzierter agieren, Verzerrer, Delay- und Reverb-Pedale einzeln aufzulisten. Aber das sparen wir uns, denn hier geht es einfach um unsere Highlights des Jahres. Also, diesmal kurze Rede, ein etwas längerer Sinn – unsere Pedal-Highlights 2022:

Neunaber Audio Illumine

Ein ganz besonderes Reverb-Pedal dieses Jahr ist Neunaber gelungen. Mit dem Illumine Stereo Reverb hat man ein sehr gutes Reverb-Pedal präsentiert: kompakt, übersichtlich – und mächtig. Im Ambient-Bereich wird man hier mit sehr warmen und runden Algorithmen bedient, an die man nicht große Hand anlegen muss, damit sie gut klingen. Stereo-Input, Stereo-Output, MIDI und tonnenweise Klangoptionen. Schon bemerkenswert, wie das Illumine untergegangen ist – es braucht sich nicht hinter dem BigSky oder Mercury7 zu verstecken und wird hoffentlich in den kommenden Jahren von mehr Leuten auf dem Board ausprobiert.

Gibson Maestro Original Collection Pedals

Die Musikwelt staunte nicht schlecht, als Gibson sich mit der Wiederbelebung seiner Maestro Collection das erste Mal seit Längerem mal wieder auf dem Pedalmarkt bemerkbar machte. Fünf Pedale bilden hier die Maestro Original Collection, die nichts weniger ist als eine Verbeugung vor dem Zeitgeist der 60er-Jahre. Dabei weisen die Pedale ein denkbar einfaches Setup auf und kommen mit schniekem Retro-Design daher. Drei Regler, ein Bypass-Fußschalter und ein abgeschrägtes Panel für bessere Erreichbarkeit auf dem Pedalboard. Dazu noch LED-Licht – das war’s. Wichtig hierbei: Die Maestros klingen. Und sind für den Preis für alle Liebhaber von Pedal-Vintage-Sounds eine echte Alternative.

Universal Audio UAFX Amp in a box Series

Einer der größten Knaller des Jahres haben zweifelsfrei Universal Audio abgeliefert. Die digital arbeitenden Amp-Boxen von UA haben uns regelrecht umgehauen. Das Dream ’65’beispielsweise wartet mit einem besonders realistischem Klangbild, vielen Details und viel Sound für einen fairen Preis auf. Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Verarbeitungsqualität sehr hoch. Das Gleiche gilt für den Ruby und den Woodrow, die jeweils auch einen eigenen Querschnitt Amp-Geschichte repräsentieren. Für alle, die beim Thema Amp-in-a-box vor allem bislang an Strymon und Walrus Audio dachten, ist nun Umdenken gefragt.

Die besten Gitarrenpedale 2022 – Eventide H90 Harmonizer

Eventide hat es wieder geliefert: Das neue Herz für euer Effektboard. Das ist hochwertige Studioqualität – der Klang der Algorithmen ist großartig und die Bedienbarkeit ist absolut praxistauglich.

Es bietet Sounds für wochenlange Soundexperimente und Klangreisen. Man bekommt hier sogar alle Eventide H9 Max Sounds als Bonbon, aber der Höhepunkt sind zweifelsfrei die neuen zehn Algorithmen. Authentisches Pitchshifting, lebendige Delays und unendliche Weiten im Reverb – Studio-Rack-Qualität für die Hosentasche. Wir sehen das H90 auf einem kleinen Pedalboard, das also Hauptsteuer- und Effektpedal die Zentrale des Sounds darstellt und sowohl im Studio als auch im Wohnzimmer-Setup oder auf großen Bühnen mit einem großartigen Sound und allen wichtigen Klangfarben eines verwöhnten Gitarristen aufwarten kann.

Die besten Effektpedale 2022 – Boss GX-100

Kein Jahresabschluss ohne Boss – auch nicht beim Thema Effekte. Ich finde ja, keine Pedalfirma hat so wenig falsch gemacht wie Boss. Klar gibt es kritische Stimmen, die der Meinung sind, dass die Firma sich ein wenig zu frech ihres eigenen Erbes bedient, aber wenn man Boss heißt, darf man das meiner Meinung nach und außerdem beweisen Schlachtschiffe wie das Boss GX-100, dass Boss die Grenzen des Machbaren nach wie vor auslotet. Das bedeutet für uns, ganz bodenständig ausgedrückt: Unterm Strich bekommt man mit dem BOSS GX- 00 Gitarren/Bass-Multieffektprozessor ein sehr solides und in dem Budget-Segment absolut hochwertiges Produkt, das vielen Einsatzmöglichkeiten gewachsen ist und dank der sehr intuitiven Bedienung und der guten Sounds Spaß macht.

Boss IR-200

Mehr Cab-Sims braucht das Land? Nun, mehr gute Cab-Sims zumindest oder solche, die in einem guten und starken Package daherkommen. Das Boss IR-200 ermöglicht im Handumdrehen das Einspielen von authentisch klingenden Gitarrensounds – und zwar auf unterschiedlichen Wegen. Entweder als Studio-Unit oder auf dem Pedalboard. In beiden Fällen macht das Pedal eine gute Figur, da man seine weitere Zerrerpedale mit gewohntem Sound davor oder auch im Effektweg des IR-200 unterbringen kann kann, um dann ins Pult oder einen clean eingestellten Verstärker zu gehen. Irgendwie eine sehr runde Sache, die seit dem Test im Januar immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Verdient es definitiv, nicht in der Veröffentlichungsflut unterzugehen und ist ein ganz besonderer Cab-Sim und IR-Loader.

Walrus Audio Mira – Kompressorpedal

Der Preis für den stylishsten Kompressor des Jahres geht an Walrus Audio. Für 300,- Euro gibt’s den schmatzenden Sound, auf den man mit jedem Kauf eines Kompressorpedals hofft. Die Klangqualität hier ist ein eigenes Baby und lässt den recht hohen Preis fast vergessen. Der kleine Kerl mit dem Schlüsselloch hat sich direkt in unser Herz gespielt und erweist sich als flexible Allzweckwaffe und setzt euren Lieblingssounds das Krönchen auf. Mal wieder eine tolle Nummer aus dem Hause Walrus Audio.

TC Electronic Hall of Fame 2

Auch wenn er nicht neu ist – der Hall of Fame 2 ist Kult und für viele Spieler nach wie vor eine spanende Alternative. Wer sich mit dem Konzept auskennt, weiß: Über die TonePrint-Technik lassen sich per Smartphone und kostenloser App noch weitaus mehr aus dem Pedal rausholen, als es zunächst den Anschein macht. Dank jahrelanger Erfahrungen kann TC Electronic auf eine umfassende Auswahl an Algorithmen zurückgreifen, die hier für einen lächerlich geringen Preis zur Verfügung gestellt werden. Sauber arbeitend, sauber verarbeitet – ein echter moderner Klassiker, der an dieser Stelle Erwähnung finden sollte.

Walrus Audio Lore

Wieder Walrus Audio und diesmal die Frage Soundscapes, anyone? Geht doch nichts über eine Ambient-in-a-box-Maschine. Ein Konzept, an dem sich von Strymon über Old Blood Noise Endeavors bis hin zu allen möglichen Namen versucht hat, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Wir finden, der Lore von Walrus Audio macht alles richtig. Eine unserer liebsten Ambient-Boxen des Jahres ist eine Maschine, die Kreativität fördert und einen nicht mit voreingestellten, unflexiblen Algorithmen abfertigt. Wer also auf individuelle Sounds steht und gerne bastelt, schraubt und designt, der wird seine Freude an diesem Soundscape Generator haben.

Meris LVX

Meris hat tatsächlich seine bisherigen Pedale übertroffen: Das Meris LVX ist durchdacht, der super umfangreiche Aufbau ist absolut intuitiv, der Klang 1A und das Soundsurfen findet keine Grenzen. Es ist mehr als ein Stereo-Delay. Es ist ein echter Sound-Konstrukteur, der in seinen Modulationsmöglichkeiten viel weitergeht als viele andere Pedale. Das spannende ist die Art, wie man die Klangarchitektur zusammenbauen kann, das freie Positionieren der einzelnen Elemente ist im wahrsten Sinne des Wortes ein modulares Aufbauen. So können Sounds erzeugt werden, von denen man bisher nur geträumt hatte. Der Meris LVX kann pitchen, zerren und alles zusammen loopen. Es ist das schönste Geschenk des Jahres für Kreativlinge, die auf der Suche nach etwas Neuem sind. Gepaart mit dem fantastischen Meris-Support bleibt nur eins zu sagen: Wahrscheinlich unser Delay-Pedal des Jahres.

Line6 DL4 MKII Delay

„Das Line6 DL4 MKII Delay ist nicht zuletzt dank seiner neuen Ausstattungsmerkmale ein ganz heißer Kandidat für das professionelle Pedalboard. Klanglich außerordentlich flexibel und hochwertig. Auch das Nebengeräuschverhalten, die intuitive Bedienung und der moderate Preis machen das Pedal attraktiv.“

So beschrieb unser Mann Johannes Krayer das DL4 nach seinem ausführlichen Test. Kritisch ist er, der liebe Johannes, da er selbst das Original jahrelang spielte und selbst Pedale baut. Wir finden, die Warterei hat sich gelohnt: Das Line6 DL4 MKII behält die grandiose Formel des Vorgängers bei, ist aber wesentlich zeitgemäßer in Design, Bedienung und dank der neuen Engines klanglich auch um eine ganze Ecke flexibler. Sehr schön!

Halo Andy Timmons Dual Echo

Eins der interessantesten Delay-Pedale des Jahre ist das Halo Andy Timmons Dual Echo. Es wurde nach den genauen Vorstellungen des Musikers designt – beim Thema Pedale eher selten der Fall. Es bietet neben zwei vollkommen unabhängig voneinander arbeitenden Delay-Engines Stereo-Kapazitäten und vieles mehr. Auch die übrige Ausstattung wie Speicherplätze, ein Highpass-Filter, Subdivisions sowie eine Tap-Tempo-Funktion kann sich sehen lassen und lässt nichts vermissen, was ein professionelles Delay ausmachen sollte. Das Halo ist also ein überraschend verlässlicher und trotzdem anregender Delay-Kumpane Baujahr 2022 – und von denen kann man bekanntlich nicht genug haben.

Death By Audio Germanium Filter

Wer auf den klassischen Zerr-Sound der 60er und 70er steht und dazu ein effektives Werkzeug benötigt, dem sei unbedingt zum Antesten der kleinen und bissigen Kiste geraten. Verpackt in ein robustes Gehäuse bietet der Germanium Filter einfach eine Menge an Sounds und Vielfältigkeit, die niemand dem kleinen Gerät so zugetraut hätte. Wie schon geahnt: An der Fuzz-Front 2022 ist der Germanium Filter ganz klar auf dem Siegertreppchen.

Walrus Audio EONS

Das Fuzz-Pedal des Jahres? Kommt drauf an. Das Eons ist auf jeden Fall das vielfältigste Fuzz-Pedal nicht nur 2022, sondern der letzten. Man bekommt hier für einen gerechtfertigten Preis ein flexibles, robust gefertigtes Verzerrer-Pedal, das verschiedene Soundfacetten durch eine für Fuzz-Pedale unglaublich ausgefuchste Regelmöglichkeit erzeugen kann. Sagen wir, wie es ist: Wer Fuzz-Sounds liebt, kommt am Walrus Audio EONS nicht vorbei. Das Fuzz bleibt trotz jeder Menge Dirt klar und akzentuiert und lässt euer Spielgefühl atmen. Soviel Spaß hatten wir lange nicht mehr an einer Zerre – unbedingt antesten!

Line6 POD GO Wireless

To go or not to go? Das bleibt hier die Frage. Klar, der Line6 POD Go erblickte nicht das Licht der Welt in 2022, ist aber durch seine Wireless-Funktion aktueller denn je. Hundertprozentig problemlos läuft das Ganze noch nicht, aber es unterstreicht mal wieder, weshalb Line6 hier die ultimative, eierlegende Wollmilchsau liefern. Jeder, der sowas sucht, sollte sich das Line 6 POD Go Wireless mal intensiver anschauen. Bei einem Ladenpreis von 569,- Euro dürfte es der Konkurrenz schwerfallen, diesem Gerät den Rang abzulaufen. Das Firmware-Update lohnt sich allein wegen des neuen Ventoux-Amps und des Shimmer-Reverbs und insgesamt ist der POD GO Wireless einfach ein Multieffektboard, wie es effizienter und zeitgemäßer nicht sein könnte.

Neural DSP Quad Cortex

Immer noch heiß, immer noch heiß begehrt – der Quad Cortex hat das Rennen um digitale Amps erstmal gewonnen, scheint es. Auch in diesem Jahr haben wir in unserer Redaktion immer wieder festgestellt, wie fantastisch das gute Stück ist. Das Quad Cortex macht so vieles richtig, dass man einfach den Hut ziehen mag und besitzt eine absolut sensationelle Bedienung, die alles von der Konkurrenz übertrifft. Der Touchscreen und der innere Aufbau, die Einfachheit und die Zugänglichkeit sowie die Klangdynamik der digitalen Amps kriegt in der Kombination sonst niemand hin. Der Amp- und Effekt-Killer bleibt auf Kurs.