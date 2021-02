Einkaufsberatung: Das beste Keyboard für die Coverband

Mit Synthesizer oder Controllerkeyboard auf die Bühne?

Auf der wöchentlichen Bandprobe gibt es ja wohl kaum einen erhabeneren Moment, als ganz nebensächlich vor den Augen seiner Bandkollegen ein neues Keyboard aufzubauen. OK, ich übertreibe, aber es gibt einem schon einen Kick, ein neues Instrument bei den Proben einzuführen.

Ich möchte versuchen, Live-Keyboardern und jenen, die es werden möchten, einen kurzen Überblick über die vielseitigen Angebote zu geben, die der Markt derzeit an bühnentauglichen Keyboards zu bieten hat und die sich definitiv vor allem für Coverbands eignen würden.

Gerade Coverbands haben von Rock bis Elektro klanglich ein gewaltiges Repertoire abzubilden. Keyboard-Burgen sind eine Lösung (wenn auch eine beschwerliche), echte Bühnen-Allrounder eine andere. Und genau um die geht es im ersten Abschnitt dieser Kaufberatung. Es hat sich nämlich viel getan in den letzten Jahren – und ich würde behaupten, dass durchaus ein einziges Keyboard der unten aufgeführten Referenzklasse ausreichend sein dürfte, um selbst gewaltige und überzeugende Orchesterpassagen abzufeuern oder mal eben den Gitarristen zu … sorry, jetzt ging der Gaul mit mir durch. ;)

Welches ist das richtige Keyboard für die Coverbands?

Jeder, der regelmäßig spielt und sein Equipment selber schleppt, wird sich überlegen, wie er seinem Rücken nicht zu viel zumutet. Der Punkt steht an erster Stelle, denn Bühnenneulinge denken zunächst gerade an den Aspekt des Gewichts am wenigsten. Spätestens nach dem ersten Gig macht sich diese Unwissenheit schließlich bemerkbar – im Kreuz.

Wie schwer darf ein Keyboard für die Bühne sein?

Im Bereich der halb- und leichtgewichteten Tastaturen ist dies kein so großes Problem. Hier bewegt sich der Rahmen um die ca. 6-18 kg. Damit lässt sich leben. Wer aber vom Klavier kommt, wünscht sich eine gewichtete Hammertastatur zu haben. In dieser Gattung ist es dann schon schwieriger, ein Keyboard zu finden, das man gut transportieren kann. Die meisten Synthesizer oder Masterkeyboards mit gewichteten Tastaturen bewegen sich aber im Bereich von 24-33 kg ohne Case. Da muss man schon genau überlegen, ob man sich diesen Wunsch nach einer solchen Tastatur wirklich erfüllen möchte.

Referenzklasse für Coverband Keyboards

Clavia Nord Wave 2 Synthesizer

Im Test hat uns das Nord Wave 2 Keyboard absolut überzeugt. Ohne großes Menü-Diving bietet es hervorragende Klänge, die sich schnell stacken oder splitten lassen. Als Allrounder von Clavia sollten aber vor allem auch das Clavia Nord Piano 4 sowie das Nord Electro 6 erwähnt werden, die trotz ihrer Namen weit mehr können als nur Piano oder E-Piano-Sounds. Bitte auch dazu die Tests lesen. Kein Wunder, dass die roten Boliden überall auf den Bühnen dieser Welt zu sehen waren – und hoffentlich nach Corona auch wieder zu sehen sind!

Roland Jupiter-X Synthesizer

Man mag es kaum glauben, aber der Roland Jupiter-X ist weit mehr als ein virtuell-analoger Klangerzeuger. In seinem Inneren trägt er dieselben Sounds wie Rolands neues Fantom, hat aber deutlich mehr Möglichkeiten zum Direktzugriff und ist um 30 % günstiger als der große Fantom Bruder. Und auch im Test hat uns der Jupiter X absolut überzeugt.

Roland Fantom 6 Workstation

Die Königsklasse bei Roland trägt wieder den Namen Fantom. Die Möglichkeiten dieses Keyboards sind fast schier unbegrenzt. Ganz sicher ein exzellenter Partner auf der Bühne, aber für manchen ist die geballte Wucht seiner Features auch einfach zuviel. Wie zuvor beschrieben, wäre dann der Jupiter-X eine Alternative aus demselben Haus. Den TEST findet ihr hier.

Sequential Prophet X

Leider nicht ganz billig, dafür aber eine Workstation mit Sample-Library, die es dank zusätzlicher analoger Klangtechnik in sich hat. Ganz sicher ein wahres Bühnenmonster, das ähnlich wie die Nords von Clavia mit externen Sample-Sounds gefüttert werden kann. Hier der Test dazu.

Yamaha Montage Workstation

Nicht mehr ganz so brandneu, aber immer noch auf dem Markt und ein echter Bühnenprofi. Dank verschiedener Klangerzeugungen, Modulationsmöglichkeiten, Touch-Screen und zahlreichen Controllern eine Super-Ass auf der Bühne. Den Test findet ihr hier.

Korg Kronos Workstation

10 Jahre hat die Kronos Workstation nun schon auf dem Buckel, wurde mehrfach im Design geändert, enthielt aber immer dieselbe Engine. Wo Kronos draufsteht, ist auch Kronos drin. Die Vielseitigkeit der Klangerzeuger sind noch immer seinesgleichen. Außerdem dürfte es wohl zu keinem aktuellen Keyboard eine so reichhaltiges Angebot an Sound-Librarys geben wie zum Korg Kronos. Zum Korg Kronos haben wir nicht nur einen Test, sondern im Laufe der Zeit eine ganze Serie von Tests und Workshops. Ein Blick in unsere Artikelübersicht lohnt sich also.

Profi-Klasse für Cover-Band Keyboards

Es ist erstaunlich, was die Hersteller in den letzten Jahren in diesem Bereich geleistet haben, denn von fast allen oben genannten Keyboards gibt es Budget-Versionen mit diversen Einschränkungen, die aber längst nicht so gewaltig sind, wie man vielleicht glauben möchte. Ich spreche deshalb auch ganz bewusst nicht von der Einsteigerklasse, denn es handelt sich bei den folgenden Empfehlungen trotz allem um professionelle und klanglich absolut überzeugende Keyboards.

Korg Krome EX 61

Der „kleine“ Korg Kronos ist gerade in der neuen EX-Ausführung ein Meister der Soundvielfalt. Die Bedienung ist gut strukturiert und gleicht durchschaubar, das Gewicht „bühnentauglich“. Einen Test zur aktuellen EX-Version gibt es hier.

Yamaha MODX6 Synthesizer

Und auch Yamaha hat sein Topmodell Montage in ein leichtes Kunststoffgehäuse gepackt, die Polyphonie gekürzt, aber die Soundvielfalt 1:1 aus dem großen Bruder genommen. Mit dem MODX kann man auf der Bühne als Coverband definitiv nichts falsch machen. Den Test gibt es hier.

Roland FA-06 Workstation

Der Roland FA-06 Synthesizer in der Black-Edition ist ein wahrlich Hingucker – und ja, er erreicht bei Weitem nicht die Vielzahl Möglichkeiten des neuen Fantom – und leider auch nicht seine klangliche Vielseitigkeit ran. Trotzdem ist er ein fantastisches Bühneninstrument mit durchsetzungsfähigen Sounds. Trotzdem muss man zugeben, dass Yamaha und Korg in dieser Preisklasse aktuell noch die Nase vorn haben.

Masterkeyboards für Coverbands

Grundsätzlich sollte zwischen reinen Keyboard-Controllern, die in der Regel die Klangerzeugung eines Laptops auf der Bühne nutzen und 88-Tasten-Keyboards mit eigener Klangerzeugung unterschieden werden.

In der Regel gibt es die oben genannten Serien auch in Form von 76-Tasten- oder 88-Tasten-Ausgaben. Eine Ausnahme ist sicher das Clavia Nord Wave 2, aber von den restlichen Empfehlungen gibt es immer mehrere Tastaturversionen bei exakt demselben Innenleben. Hier z. B. die 88er-Version des Nord Electro 6.

Die andere Möglichkeit ist, sich ein reines Masterkeyboard zu kaufen, das über keine eigene Klangerzeugung verfügt, aber dafür andere Qualitäten besitzt. In den letzten Jahren ist auch da ein Trend zu gewichteten Tastaturen zu verzeichnen. Es wurden bis vor einigen Jahren die kleinen leichten Controller-Modelle angeboten, um die DAWs und Plugins (Logic, Cubase, Ableton) haptischer zu gestalten. Jetzt gibt es vermehrt Masterkeyboards mit 88 Tasten Hammermechanik, die für den Live-Betrieb ebenfalls geeignet sind. Auch hier leider das Problem des Gewichtes, allerdings nicht ganz so problematisch wie bei den 88er-Versionen von Workstations und Synthesizern.

Wer noch gerne seine liebgewonnenen 19″-Module mit auf die Bühne nimmt oder bereist mit einem Laptop arbeitet, kann hier glücklich werden. Als Beispiel sei hier z. B. das Arturia Keylab 88 genannt, das in der MKII-Version immer noch eine Top-Empfehlung ist und nicht ohne Grund von uns in dieser Kategorie das Logo BEST BUY erhalten hat.

Hier der Test. Aber auch hier gibt es zahlreiche Wettbewerber, die in Sachen Größe, Gewicht und Features eine große Palette an 88er-Keyboard-Controllern anbieten.

Wer weniger als 88 Tasten für sein Controllerkeyboard benötigt, findet eine Armada an unzähligen Controller-Keyboards ab einem Tastaturumfang von 25 Tasten. Auch diese Größenordnung ist durch eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung beim Bühnen-Setup. Und sei es nur, um bestimmte Samples aus einem Laptop abzufeuern oder Spezialeffekte zu generieren.

Im Prinzip gilt auch hier: Die meisten 88er-Controller gibt es auch in kleineren Ausführungen.

Hier eine Übersicht.

Was ist reizvoll an reinen Controller-Masterkeyboards auf der Bühne?

Zum einen natürlich die Tatsache, dass sie trotz vollem Tastaturumfang weniger Platz benötigen, leichter beim Transport und auch nicht so anfällig für technische Probleme sind. Zum anderen die einfache Bedienung, da sie keine Klangerzeugung enthalten. Die Kombination aus Laptop und Masterkeyboard (egal in welcher Größe), hat in den letzten jähren definitiv zugenommen.

Noch zwei Kriterien bei der Wahl von Controller-Keyboards:

Wie viel programmierbare Controller das Masterkeyboard anbieten soll, ist ein wichtiges Kriterium, aber auch den eigenen Vorlieben geschuldet. Wer damit nur klassische Keyboardsounds der 70er abfeuert, benötigt wahrscheinlich keine 20 Controller. Wer hingegen Plugins auf seinem Laptop ansteuern möchte, ist um jeden Controller dankbar – ich auf der Bühne.

Und auch die persönliche Vorliebe für die Art der Tastaturmechanik muss definitiv im Laden ausprobiert werden. Da gibt es kein Gut und kein Schlecht, da ein geübter Klavierspieler sicher eine andere Tastatur bevorzugt als der klassische Synthesizer-Keyboarder, der sich an eine leicht gefederte Kunststofftastatur gewöhnt hat (wie ich zum Beispiel).

Die zweite Tastatur auf dem Masterkeyboard

Und auch das ist eine Option, der kleine Spezialist für Klänge, die all die anderen Keyboards nicht bieten.

In der Regel ist das heute ein echt analoges Soundmodul bzw. ein kleines Keyboard mit analoger Klangerzeugung, wie sie inzwischen in Hülle dun Fülle von Behringer auf den Markt gebracht worden sind, aber auch von Korg und anderen Herstellern angeboten werden.

Eine solche Ergänzung kann für den einen oder anderen Coverband-Keyboarder durchaus sinnvoll sein, der Wert auf einen vollkommen authentischen Analogsound legt. Jetzt werden manche munkeln, den Unterschied höre die Live-Audienz sowieso nicht. Mag sein, aber der Keyboarder hört ihn und alles ist erlaubt, wenn man sich selbst besser fühlt.

Der Korg AEP Odyssey FS für wahre Analogfreunde – ganz ohne Speicher. Gibt’s auch mit verkleinerter Tastatur sowie als reines Modul.