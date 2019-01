NAMM 2019: AKAI mit neuem MPK Road 88 Keyboardcontroller

88 Tasten samt Soundkarte für die Bühne

Man glaubt es kaum, aber AKAI hat anlässlich der NAMM 2019 tatsächlich noch ein Highlight parat, das AKAI MPK Road 88. Der Name scheint hierbei Programm zu sein, denn das Controllerkeyboard mit 88 Tasten ist in direkt in einem Case untergebracht dass optisch echten Vintage Charme versprüht. Doch innen ist alles brandneu: so u.a. die anschlagsdynamischen 88 Tasten, die mit Aftertouch ausgestattet sind, der USB Soundkarte, MIDI Ein- und Ausgang und drei Anschlüsse für Controllerpedale. Somit scheint das MPK Road 88 perfekt für die tourenden und live auftretenden Keyboard geeignet zu sein.

Vor allem die integrierte USB Soundkarte wird für Keyboarder interessant sein, die Software Instrumente auch auf der Bühne einsetzen wollen. Dabei bietet die Soundkarte mit 4 Ausgängen genug Spielraum um Instrumente separat extern nachzubearbeiten bzw. getrennt an den FOH-Mischer weiterzuleiten. Wie es sich für ein AKAI Produkt gehört, wird das MPK Road 88 mit einer Vielzahl von Software Produkten ausgeliefert, so u.a. die hauseigene VIP Software 3, AIR Music Tech DB-33, Velvet Plus und Mini Grand for Road 88.