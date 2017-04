Projekt: TURMSCHATTEN, 10 Komponisten, 1 Roman

Heute morgen habe ich nur kurz reinhören können, aber jetzt habe ich den Computer an die Stereoanlage angeschlossen und das ganze Opus „Turmschatten“ am Stück in angemessener Lautstärke über meine schönen Spendor-Boxen gehört: Von den ersten drohenden Basstönen von Peter M. Mahr bis zu Armin Bauers zwischen Kinderlied und Maschinengewehrgeknatter oszillierender Klangcollage. Und auch Martin Anderssohns „Esther-Suite“, die alleine eine halbe CD füllen würde. Und immer wenn ein Stück lief, habe ich mir das zugehörige Interview durchgelesen und so einen Einblick in das Buchprojekt wie auch in die verschiedenen Herangehensweisen der Komponisten bekommen. Ein richtiges Gesamtkunstwerk ist euch da gelungen. Ich bin schwer begeistert! Und obwohl die Kompositionen ja einen ziemlich weites Feld abdecken von Piano-Jazzimprovisationen bis zu experimenteller Synthi-Musik sorgt das Mastering von Armin Bauer für einen inneren Zusammenhalt. Chapeau! Und nur am Rande bemerkt: manchmal werden hier auf den amazona-Seiten ja regelrechte Glaubenskriege geführt, ob Hardware oder Software. Und hier ist nun alles vertreten: ARP 2600, Workstation, Softwareinstrumente bis zu Konzertgitarre und Bassklarinette. Und am Ende ist wirklich die Musik entscheidend, die man damit macht.