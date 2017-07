Buzz: Ist die SH-101 der nächste Roland Boutique-Synth?

Nichts Genaues weiß man nicht. In einem Instagram-Clip, der inzwischen mehrfach geteilt wurde (u.a. von unseren Gearnews-Kollegen), ist für einen kurzen Augenblick ein Synthesizer im Roland Boutique-Stil zu sehen, der jedoch nicht zur bisherigen Palette passt.

Mit der Anordnung der Fader und der blauen Farbe kommen einem da natürlich Rolands Klassiker SH-101 und die MC-202 in den Sinn. Als Plug-out Synthesizer für das System-1/m und als VST-Plug-in in der Roland-Cloud gibt es den SH-101 ohnehin schon. Eine Portierung wäre also denkbar. Andererseits gibt es bislang noch keine Überschneidungen bei Roland zwischen Hard- und Software-Synthesizern. Hier wurde bislang strikt getrennt, das wäre also ein neuer Schritt.

Etwas anderes wäre es, wenn es sich um einen real analogen Synthesizer handeln würde. Der Roland SE-02, der in Zusammenarbeit mit Studio Electronics entstand, soll laut Aussage von Roland der erste Synthesizer einer ganzen Designer Boutique-Serie sein.

Aber bislang ist das alles nur Rätselraten um ein unscharfes Bildchen aus einem inoffiziellen Clip. Erfahrungsgemäß dauert es jedoch nicht sehr lange, bis sich eine solche Meldung bestätigt oder als Hoax entlarvt wird. Wir sind gespannt und wünschen uns wie immer, dass es wahr werden wird, denn schließlich kann man nie genug Synthesizer haben.

Hier der betreffende Clip-Schnipsel von Nick de Friez: