Special: String-Synthesizer, Geschichte, Modelle und Künstler

Zwischen Sternenstaub und Discokugel

Vorwort zum Special: String-Synthesizer

Als die Redaktion mit der Idee eines Specials zu String-Synthesizern kam, war der Autor in der irrigen Annahme, das machen wir mal ebenso nebenbei. Welch ein Irrtum. Und es gibt nichts Unerbittlicheres als die Wiedervorlageliste. Das Thema String Maschinen von gestern bis heute ist voller schwarzer Löcher, falschen Fährten. Und zum Teil beruht es auf der falschen Annahme, das sich Naturklänge einfach mal so synthetisieren lassen, Stichwort Helmholtz-Bewegung. Dennoch, hätten sich die Tüftler nicht ausprobiert, wäre die musikalische Landschaft um eine Klangfarbe ärmer und es gebe etliche Kulthits weniger. Ein Stichwort zu den Jahreszahlen, diese wurden mit Unterstützung des FACHBLATT ermittelt. Und können daher zu einigen Internetquellen abweichen. Die Musikauswahl ist nicht immer chronologisch, da sich nicht immer zweifelsfrei ein Aufnahmedatum ermitteln lässt. Auch wird in diesem Artikel nicht scharf zwischen Orgel, Ensemble, Vocoder Chor und String-Synthesizern abgegrenzt, da hier künstlerisch die Grenzen fließend sind. Denn solange diese innerhalb eines Gerätes vorkamen, war die Industriebezeichnung Multikeyboard. Und innerhalb des Multikeyboard gab es die Nomenklatur,

String

Organ/Orgel

Synthesizer

Keyboard

Brass

Diese finden wir heute noch in den modernen Synthesizern.

Einführung String-Synthesizer

Die Geschichte der String Synthesizer, also jener Klangerzeuger, die Saitenklänge erzeugen, kann man vermutlich als Geschichte eines Misserfolges bezeichnen. Wenn man jedoch dieses Missverständnis auflöst, hat man eine Synthesizer-Gattung, die extrem hartnäckig ihren Platz im Musikolymp erkämpft hat. Und aus dem Instrumentenhimmel, der voller Geigen hängt, nicht wegzudenken ist. Wir werden musikalisch einen Bogen von zeitgenössischer Musik, Pop, Art Rock, Disco und Jazz spannen. Und dabei einen Zeitraum von 1930 bis 2018 durchqueren. Wir werden dabei Nächte auf dem Broadway haben, den Albatros fliegen sehen, die Geburt des French House Stils und schließlich als Kosmonauten oder Astronauten mit einer Rakete abheben. Also, frohlocket und jauchzet!

Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum. Schnallen sie sich bitte an, die Reise beginnt jetzt.

Die frühen Tage – Hammond Novachord

Und wir landen im Jahre 1938, als eine damals recht junge und innovative Firma das Hammond Novachord in die Serienfertigung nahm. Jenes Novachord ist kein reinrassiger Stringsynthesizer. Sondern gilt als der erste moderne kommerzielle Synthesizer, der mit einer 6 Oktaven Klaviatur daher kam. Was ihn für AMAZONA.de in den Artikel hebt, sind zum einen die Bedienungsmetapher, er orientiert sich an einem Streicher-Orchester und zum anderen verfügte er über alle Merkmale, die ein einfacher Synthesizer aus dem Jahr 2018 hat. Als da wären Oszillatoren, hier 12 Röhrenoszillatoren, eine frühe Form der ADSR-Hüllkurve. Insgesamt kam das Novachord auf 169 Röhren und diverse Wachskondensatoren. Ebenso bemerkenswert ist das modulare Schaltungsdesign.

Das Novachord dürfte neben dem Trautonium auch einer der ersten Synthesizer sein, von denen die Verwendung in zeitgenössischer Musik, hier Filmmusik, verbürgt ist. Wir erinnern uns an Deutschland 1933 und die Auswanderungswelle unter deutschen Komponisten. Unter ihnen Erich Wolfgang Korngold, der als Vater der Filmmusik gilt. Korngold, jüdischer Herkunft, kam 1934 in die USA nach Hollywood. Er galt und gilt immer noch als Wunderkind. Und hier kommt 1938 der Film „The Sea Wolf“ mit Ida Lupino und Edward G. Robinson ins Spiel. Hier setzte Korngold erstmal das Hammond Novachord ein.

Die in der DDR Geborenen werden bei Hanns Eisler sicher aufhorchen. Auch er war einer der ersten Komponisten, die ein Opus mit dem Hammond Novachord realisiert haben. Die Kammer-Symphonie Op. 69, welche in der Dokumentation „White Flood“ u.a. ihre Verwendung fand.

Die Fähigkeiten des Hammond Novachords wären damit nicht aufgezählt, in Hollywood wurden Novachord bis tief in die 1960er in diversen SciFi- und Horror/Suspense-Filmen eingesetzt. Und hier oftmals nur für die Soundeffekte.

Dennoch ist der Sternenstaub hier nicht antiquarisch, wir sehen mal vom Energieverbrauch, explosions- und brandgefährlichen Wachskondensatoren ab.

Hier Sweetwaters – Daniel Fisher an einem restaurierten Hammond Novachord, mit dezenter Eventide Unterstützung.

Leider endet die Geschichte des Novachords 1942 mit dem Eintritt der USA in den 2. Weltkrieg. Es wurden nach 1945 zwar noch weitere Exemplare gefertigt, allerdings ohne entsprechenden Erfolg.

Nun könnte man meinen, dass es nach dem 2. Weltkrieg anderen Ortes weiterging. Tatsächlich wurde die Instrumentengattung erst einmal links liegen gelassen. Tatsächlich bestimmten Trautonium und andere den Klang der Sterne.

Warum dem so ist, lässt sich nur schwer nachvollziehen, in der Literatur ist nur noch der KAPO String vermerkt und die Informationen hierzu sind sehr spärlich.

Mutmaßlich wird der Umstieg von Röhren zur diskreten Transistorschaltung und später Integrierte Schaltung hier eine der Ursachen sein. Und der Zeitgeist war eher Rock ’n‘ Roll.

Ob nun das Mellotron Mitte der 1960er Jahre Pate für String-Synthesizer war, sei dahin gestellt. Hierzu muss man ausführen, dass der große Bruder der Streicher die elektrische Orgel war.

Und als Keyboarder hatte man zu der Zeit 3 Optionen, entweder eine Orgel oder eine andere Orgel oder noch eine Orgel. Oder ein Mellotron. Okay, das ist ein Bandschleifen-Sample-Player.

Und dieser große Bruder zog ab ca. 1965 mit den berühmten und berüchtigten FARFISA, ELKA Orgeln in die europäische Pop-Musik ein, hier mit „Sam the Sham & the Pharaohs“ bei ihrem Hit „Wooly Bully“, Rick Wright von Pink Floyd „The Piper at the Gates of Dawn“. Während FARFISA sich zunächst auf Transistororgeln spezialisierte, fing ELKA mit der Entwicklung von elektronischen Streichern an. Allerdings waren diese nicht die ersten, die eine produktionsreife „Streicher Maschine“ auf den Markt brachten. Denn dieses war der …

1969 Freeman String Symphonizer

Der erste Prototyp dieses String-Synthesizers datiert auf 1969. Serienreife 1970. Und der Freeman String war alles andere als analog. Der Freeman String hat einen als TOS bezeichneten Top Octave Synthesizer, welcher 24 Sub-Oszillatoren treibt. Der TOS wird mit einer Frequenz von 2 MHz gespeist, richtig gelesen, 2 MHz, welche in den Sub-Oszillatoren durch einfache digitale Zähler durch 2, 4, 8, 16 und so weiter geteilt wurden. So liefern dann die 24 Oszillatoren alle Oktaven aus. Ebenso konnte dieser dank harmonischer Teilung aus der jeweils höchsten Note und Mischung der Subharmonischen die Obertöne andicken. Um den Ensemble-Effekt zu erreichen, tummeln sich 6 LFOs im Inneren. Ein Spring-Reverb rundet den Symphonizer ab. Technisch gesehen war die Polyphonie beim Freeman unbegrenzt, sie wir nur begrenzt durch die Anzahl der Tasten, hier 61. Das hat natürlich sein Gewicht, 31 kg. Über den Preis reden wir an dieser Stelle nicht. Die bekanntesten Käufer sind The Who, Jan Hammer, Chick Corea, Elton John. Das hat aber alles nicht genutzt, für die Massenfertigung war der Plan des Erfinders, mit der Ling Company zusammenzuarbeiten. Dieser Deal platzte. Ebenso ein Deal mit der Lowry Co, als Tochterfirma von CMI. Und damit kommen wir dann wirklich zu Sternenstaub.

1970 Eminent Solina, (ARP Solina, ARP Model 2100 SEIV String Ensemble)

Und Eminent ist mit dem String-Synthesizer Solina, ein Klassiker gelungen, der wenigstens seit seiner Markeinführung bis zu Trance aus Frankfurt am Main (1990er) seine Stellung gegen Heerscharen italienischer Streicherarmeen verteidigen konnte. Und ohne das in Lizenz gefertigte ARP Solina wäre die ARP Geschichte schnell erzählt. Technisch ist das Solina gegenüber dem Symphonizer eine sehr einfache Version einer Streicher-Maschine. Ein einfaches Set von subharmonischen Teilern und Oszillatoren muss reichen. Ebenso wie ein 3-stufige Delay und Chorus-Schaltung, aber exakt das schmälert den Erfolg des Solina gerade nicht. Und machte es zur ersten Wahl für eine ganze Generation von Musikern. Und hier verweise ich auf Sir Elton John, „Someone Saved my life tonight“.

Die Technik dahinter

Streng genommen ist das Solina String Ensemble kein String-Synthesizer. Der elektronische Aufbau des Instruments ist eher eine Hybrid aus Elektronen-Orgel und Synthesizer. Eine durch eine Frequenzteilerschaltung gewonnene sägezahnartige Schwingung wird durch drei parallel geschaltete analoge Delays geschickt, die durch zwei LFOs moduliert werden. Das Gemisch dieser drei Vibratos führt zu einem satten Klang mit hohem Wiedererkennungswert. Die per Frequenzteilerschaltung phasenstarr gekoppelten Tonsignale der einzelnen Tasten in Verbindung mit dem Choruseffekt ergeben bei Akkordspiel eine hochkomplexe und immer synchrone Klangmodulation. In tiefen Lagen kräftig raspelnd, in hohen Lagen seidig schwebend, wurde dieser spezielle Choruseffekt von vielen anderen Instrumentenherstellern kopiert und variiert. Er kam in diversen Streicherkeyboards (Stringmachines) aber vor allem in elektronischen Orgeln zum Einsatz.

1972 Eminent 310 Unique

Zuweilen ist die Abgrenzung zwischen Orgel und Streichern fließend, wie bei diesem Klassiker. Weltruhm erlangte dieses Instrument, durch einen damals noch jungen aber sehr talentierten französischen Musiker, dessen Vater Maurice mit dem Soundtrack für „Lawrence of Arabia“ seinen ersten Oscar holte. Jean Michel Jarre. Unter Kollegen wird der Eminent 310 Unique auch gerne als „Jarres olle Karre“ bezeichnet. Zitat Wikipedia: „Die Eminent 310 Unique ist mit einem 42-tastigen oberen Manual (C-F) und einem 44-tastigen unteren Manual (F-C) sowie 13 Basspedalen ein typisches Beispiel für eine Heimorgel der 1970er-Jahre. Die Orgel hat sowohl am oberen Manual (16′ und 4′) als auch am unteren Manual (8′ und 4′) und den Basspedalen (16′ und 8′) traditionelle Register, doch kann auch ein Sustain-Effekt zugeschaltet werden, der bei bestimmten aktivieren Instrumentalregistern einen Schlagzeugeffekt möglich macht. Das alleine macht die Karre noch nicht flott. Es braucht unbedingt einen ELECTRO HARMONIX SMALL STONE. Und einen luftigen Reverb.

Am Ende erhalten wir Oxygene Part 1

1973 Arp Solina

Der Autor gehört zur Generation nach Syd Barrett. Demzufolge, beginnt Pink Floyd mit Shine on your crazy diamond.

Das Solina String Ensemble war im Grunde nur das Streicherregister der Eminent 310 Unique in Monoversion. Es wurde mit ARP-Aufklebern versehen, auch über die amerikanische Firma ARP vertrieben. Es gab ab 1974 verschiedene Serien des String Ensembles. Die letzte Serie, erkennbar an LEDs in den Schaltern und einem Stereoausgang, stammt aus der ersten Hälfte der 1980er Jahre. Sie weist einen nahezu komplett veränderten, stark miniaturisierten Schaltungsaufbau und einen im direkten Vergleich deutlich mittigeren Klang auf. Fehlender Stahlrahmen im Innern und die erheblich leichter konstruierte Tastatur sorgen hier für ein vergleichsweise geringes Gewicht.

Das ARP Solina und das Original kann man als das Stilmittel des Art Rocks der 1970er Jahre bezeichnen, aber hier waren ARP und Eminent nicht lange ohne Konkurrenz. Aber nicht nur im Art Rock waren diese beiden nicht unbeliebt, hierzu widmen wir uns später unter der Best of Rubrik – Songs die Geschichte schrieben.