Test: Echo Fix EF-X2, Tape Echo

Charmanter Bandwurm mit Vintage-Flair

Zum Echo Fix EF-X2 hatte ich mir eigentlich eine tolle Einleitung überlegt: wer alles schon Tape-Delays benutzt, wer die ersten gebaut hat, auf welche Platten (die mit der einen Rille) sie deutlichen Einfluss nahmen etc. Aber dann wurde mir klar, dass der Urvater des Echo Fix EF-X2, das Roland Space-Echo 201, wohl für jeden eine andere Geschichte hat. Mir persönlich brannte sich dieser ikonische Klang ins Bewusstsein, als ich zum ersten Mal „And the Gods Made Love“ von Hendrix hörte. Diese singenden Delays, die durch Feedback bis zu einer kreischenden Sirene aufgeschwungen werden können, waren einfach beeindruckend.

Nun, die Zeit schritt voran und das echte Tape-Delay wurde zuerst durch Silizium in analoger und später dann auch in digitaler Geschmacksrichtung ersetzt. Dennoch gibt es weltweit noch viele Benutzer eines Roland Space Echo RE-201. Und viele davon landen wiederum in Australien bei Shane Fritsch, der sich mit seiner Firma echofix.com auf Reparaturen und Ersatzteile für das altehrwürdige Tape-Delay spezialisiert hat.

Keine leichte Aufgabe, denn wenn etwas noch anfälliger als die alte Elektronik ist, dann wohl die Mechanik eines Tape-Echos. Je nachdem, ob es im klinischen Studio oder auf der Bühne neben rauchenden Colts und dergleichen im Einsatz war, fehlt den Schätzen manchmal nur etwas Zuspruch und Reinigung – oder eben eine komplett Restauration.

Auf die Frage wieso er überhaupt auf die Idee kam, ein eigenes Tape-Echo zu bauen, antwortete er:

„Yes I had been making parts and servicing tape echos for the last 15 years and I thought it was time I made my own tape echo. The Roland tape echos were getting older and needed much more work to be reliable so I decided to make the EF-X2 :)“

Die charakteristische Bandschleife

Da die Nachfrage stets rege war, entschloss sich Shane dazu, ein eigenes Tape-Delay zu konstruieren, bei dem möglichst alle Probleme des Originals, die eben zu häufigen Reparaturen führen, ausgemerzt sind. Das Ergebnis: das Echo Fix EF-X2.

Ganz der Vater

Das Echo Fix EF-X2 gibt es in den Panel-Farben Schwarz, Blau und eben auch dem ikonischen Olivgrün. Das Gerät ist, ganz wie das Original, in einem mit schwarzem Tolex bezogenen Kasten untergebracht, bei dem man den mit Schnappriegeln verschlossenen Deckel abnehmen kann. Darunter kommt jene klassische Bandschleife zum Vorschein, die es dem Gerät ermöglicht Delay-Zeiten bis zu 800 ms zu erreichen.

Das Frontpanel schaut nüchtern aus und wirkt sehr aufgeräumt, hier wurde nicht „auf Retro“ gemacht. Bis auf zwei Schalter befinden sich alle Bedienelemente auf der Vorderseite.

Die symmetrischen XLR-Buchsen für Ein- und Ausgang befinden sich hinten, ebenso wie der Anschluss für das mitgelieferte Schaltnetzteil. Eine Neuerung, die ich sehr begrüße. Denn obwohl externe Netzteile immer das Risiko bergen, vergessen zu werden, verringern sich dadurch das Gewicht und die Brummeinstreuung erheblich.

Optischer Hochglanz

Das Echo Fix EF-X2 wird mit einem Reinigungsset und einem Ersatzband geliefert. Auf Nachfrage wurde mir bestätigt, dass eine Bandschleife, je nach Luftfeuchtigkeit zwischen 100 und 300 Stunden und mehr nutzbar ist. Eine Reinigung der insgesamt 4 Leseköpfe, einem Schreibkopf und einem Löschkopf ist nur bei einem Bandwechsel nötig.

Unter dem Deckel kann man das Laufwerk in Aktion betrachten. Durch eine blau erleuchtete Acrylplatte und den verchromten Metallteilen bekommt der ganze Aufbau eine eigentümliche Mischung aus Vintage und Modern, die nur schwer in Worte zu fassen ist. Da kommt echtes 50er-Jahre Cadillac-Gefühl auf. Generell ist die Verarbeitung tadellos und alle verwendeten Bauteile sind von höchster Qualität. Gerade die Potis haben einen guten Widerstand und sind präzise zu dosieren.

Hmm, Upgrades

Schaut man sich die Parameter und Anschlüsse an, ist klar, dass hier an einigen Stellen das originale Konzept erweitert worden ist. In der Anleitung, die übrigens als Broschüre auf dickem Papier beiliegt, werden diese Neuerungen auf 12 Seiten genau beschrieben. Die wichtigsten sind: CV-Steuerung des Feedback und der Motor-Geschwindigkeit (0 – 5 V oder über ein Expression-Pedal) sowie eine Reverb-Decay-Einstellung.

Ja, ein Reverb ist auch an Bord. Doch wozu braucht ein Spring-Reverb eine Decay-Zeit? Die Antwort ist einfach: Gleichzeitig ist auch ein digitales Reverb/Chorus verbaut. Dieses kann alternativ oder zusammen mit dem echten Spring-Reverb genutzt werden.

Eine kleine Story am Rande: Zunächst war dem Echo Fix EF-X2 nur das digitale Reverb vergönnt. Die ersten Kunden beschwerten sich jedoch bitterlich, dass ein echter Federhall unbedingt zu einem Tape-Echo gehört – und so wurde sehr schnell der Federhall nachgerüstet und die digitale Version eben dringelassen. Ob man digitalen Reverb, Chorus, den Federhall oder sogar eine Mischung (Blend) aus allem nutzen möchte, legt man durch die zwei Schalter fest, die unter der Haube zu finden sind. Ich persönlich konnte sie alle gewinnbringend einsetzen.

Ebenfalls neu ist der Direct-Schalter, der in Stellung „off“ nur noch das Wet-Signal am Ausgang anliegen lässt. Damit kann man den Echo Fix EF-X2 leicht in einen FX-Send einbinden.

Der Sound On Sound-Schalter aktiviert den vierten Lesekopf und ermöglich so noch längere Delay-Zeiten.

Motor Off schaltet den Motor aus, der dann ganz gemächlich in die Ruheposition übergeht und genauso gemächlich auch wieder aktiviert wird – klasse für Bomb-Dive-Effekte.

Über den Eingang Remote Effect Cancel kann man mit einem Pedal über eine TRS-Verbindung Delay und Reverb getrennt voneinander de-/aktivieren.

Die Delay-Konfigurationen des Echo Fix EF-X2

Hier muss der Echo Fix EF-X2 ein bisschen zurückstecken, denn statt 11 bietet er lediglich 7 verschiedene Delay-Konfigurationen. Berücksichtigt man allerdings den vierten Lesekopf der Sound On Sound-Schaltung, ergeben sich daraus trotzdem stolze 14 Delay-Konfigurationen.

Mode 1 – Head 1 (“short”) [56 – 221 ms]

Mode 2 – Head 2 (“medium”) [121 – 477 ms]

Mode 3 – Head 3 (“long”) [187 – 800 ms]

Mode 4 – Head 1 + 2 (“short” + “medium”)

Mode 5 – Head 2 + 3 (“medium” + “long”)

Mode 6 – Head 1 + 3 (“short” + “long”)

Mode 7 – Head 1 + 2 + 3 (“short”, “medium” and “long”)

Den größten Einfluss auf den Delay-Klang haben natürlich die Regler Feedback, Bass und Treble. Hier entscheidet sich, wie singend oder kreischend die Delay-Fahnen werden. Und weil es einen so immensen Einfluss auf die Übersteuerung hat, hätte ich mir auch zumindest auch beim Treble-Regler eine CV-Option gewünscht.

Bedienung und Praxis

Erwartungsgemäß ist die Bedienung des Echo Fix EF-X2 selbsterklärend, was die Hauptfunktionen betrifft. Dem Gerät eine schöne Audiospur geben, an den Reglern drehen und das Ergebnis aufnehmen. Das Gefühl dabei, an einem tatsächlich wirklich unwiderlegbar echtem Tape-Delay zu drehen und die Motorgeräusche und Schwankungen zu erleben, hat tatsächlich etwas Magisches. Es gibt keine harten Sprünge oder ähnliches, man kann der Feedback-Entwicklung sehr genau zuhören und den Moment genau abpassen, bei dem es gerade zu viel wird und schnell gegenregeln. Eine (zugegebenermaßen recht intensive) Nutzung des Echo Fix EF-X2 bei einem Mixdown kann man hier hören. Bei diesem Beispiel hört wird auch deutlich, was ich mit singend und kreischend meine.

Die musikalische Komponente eines Tape-Delays lässt sich auch sehr gut beim Drop-in bei Sekunde 20 hören. Dreht man am Echo Fix EF-X2, hat man auch bei einem Overdub das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein, an der Entstehung der Musik tatsächlich teilzunehmen.

In den Klangbeispielen habe ich mich bemüht, möglichst zielgerichtet die einzelnen Facetten aufzuzeigen; es ist schwer, nicht am Echo Fix EF-X2 (ab) zu drehen, wenn ein Signal durchgeht.

Unvermeidliche Schattenseiten

Es gibt zwei Dinge, die inhärent und eben nicht zu vermeiden sind (wie mir von Shane Fritsch bestätigt wurde). Zum einen ist bei einem hohen Treble-Pegel der Feedback-Aufbau für meinen Geschmack ein wenig zu harsch. Das liegt allerdings an den Eigenschaften eines Magnetbands und ist eben so. Vorsicht beim Trebulieren verschafft hier Abhilfe.

Zum anderen erzeugt der Echo Fix EF-X2 auch bei ausgeschaltetem Motor ein leichtes Rauschen, das auf dem Ausgang liegt. Problem sind hier nach Aussage von Shane die Tonköpfe selber sowie der dahinterliegende Verstärker. Das Rauschen ist kaum wahrnehmbar, sobald ein Signal eingeht, aber vielleicht könnte man hier irgendwann eine rauschärmere Variante finden.