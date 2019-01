Video: Behringer MS-101 Analog-Synthesizer

Hallo Leute, es ist allemal wunderschön was zur Zeit entwickelt wird und so finde ich liegt die Kreativität, die eigentliche Kunst, bei den Herstellern. Noch nie kamen so viele Neuerscheinungen auf den Markt und ein Ende dieses Trends ist nicht zichtbar, die meistgesehen Leute auf YouTube sind die die diese neuen Produkte präsentieren, mit Tutorials über die neuen Maschinen wird Mann zum Star.Aber wollen wir immer weiter in diese Richtung, wo bleibt unser Herz und unsere Seele, wollen wir echt noch Musik machen oder die moderne Version der Modelleisenbahn. Immer wieder in Clubs werde ich durch junge Menschen gefragt, bitte drehe etwas von den Doors ,Pink Floyd usw. Es sind so fantastische Sachen auch in der elektronischen Musik erschienen, die mit Instrumenten, die keiner mehr haben wollte ( MS 20 = 100 DMark, 808 = 100 DM, TB 303 = DM usw) und jetzt werden diese Sachen auf Teufel kom raus in Billiglohnländern „ mit viel Liebe“ zusammengeknallt auf den Markt gefeuert. Diese Sachen werden dann Musikinstrumente genannt, aber was hat das noch mit leidenschaftlicher Musik zu tun. Es macht Spaß, das ist eigentlich auch das wichtigste, aber ich hoffe das die eigene Kreativität in uns nicht stirbt und Leute mit Ideen und Progressivität wieder durchbrechen, nicht nur in der Reklame Welt